Schon eine Erfolgsgeschichte: Autorin Sabine Herbst hat mit „Weiberstammtisch“ erfolgreiches Debüt gegeben

Von: Rafael Sala

Teilen

Hat ihren Debütroman geschrieben: Sabine Herbst aus Steingaden. © Rafael Sala

„Weiberstammtisch“: Diesen Namen hat Sabine Herbst aus Steingaden ihrem Erstlingswerk gegeben. Der Debütroman der 56-jährigen Autorin stieß auf durchweg positives Echo. Fortsetzung folgt.

Steingaden – Wie nennt man das, wenn mehrere Frauen –in diesem Fall fünf – regelmäßig zusammensitzen, über Gott und die Welt sinnieren, dem anderen Geschlecht in gschamigen Betrachtungen ihre Aufmerksamkeit widmen, sich bisweilen auch ein wenig in die Wolle kriegen, aber sogleich wieder ein Herz und eine Seele sind? Richtig, einen „Weiberstammtisch“. Genau so hat Sabine Herbst aus Fronreiten, einem der zahlreichen kleineren Ortsteile von Steingaden, ihr Erstlingswerk betitelt.

Das im Sommer dieses Jahres erschienene Buch schlug ein wie eine Bombe – zumindest schon einmal in der Nachbarschaft, wo alle per Du sind und die Resonanz zu ihrem eigenen Erstaunen prächtig war. Immer wieder werde sie darauf angesprochen, hört Sätze wie „Ich wusste immer, dass Schreiben dein Ding ist“ und andere ehrlich gemeinte Komplimente. „Seitdem ist mir klar: Es geht weiter, Fortsetzung folgt“, schildert die 56-Jährige Mutter zweier erwachsener Kinder.

„Weiberstammtisch“ von Sabine Herbst aus Steingaden

Umzug von Hamburg nach Ammerleiten, ins tiefste Bayern – da ist der Kulturschock programmiert. Nicht für Josi. Oder vielleicht doch? Schließlich geht es von einer Großstadt mit glitzernden Lichtern, Sirenengeheul und verstopften Straßen in ein Dorf, in dem komplette Stille herrscht und mehr Kühe als Einwohner leben. Und in dem es einen wöchentlichen Stammtisch nur für Frauen gibt. Komme, was wolle, denkt sich das Nordlicht. Hat Josi als „Zuagroaste“ überhaupt eine Chance, dort würdig aufgenommen zu werden? „Da musst du dich halt bewähren und in die Gemeinschaft einfügen.“ So lautet zumindest die einhellige Meinung allenthalben.

Als einem Mitglied des Stammtisches ein langersehnter Wunsch erfüllt werden soll, merkt Josi, dass es nur funktioniert, wenn der „Weiberstammtisch“ zusammenhält. So weit zum Plot der Geschichte. Wie kam sie eigentlich darauf? „In Fronreiten gibt es auch einen Weiberstammtisch, der einmal im Monat im Feuerwehrhaus stattfindet“, schildert Herbst. Das sei der Aufhänger gewesen. „Der Rest ist rein fiktiv, inklusive Personen.“

Herbst hat schon immer gerne geschrieben - „wurde mir in die Wiege gelegt“

Es sei schon immer ihr Herzenswunsch gewesen zu schreiben – schon in der Schule, wo sie, wie sie schmunzelnd sagt, Mühe hatte, ihre Fantasie zu zügeln. „Die wurde mir einfach in die Wiege gelegt.“ Beruflich hat sie bislang etwas ganz anders gemacht, saß im Büro eines Metzgermeisters, arbeitete beim Grenzschutz und als Reiseleiterin – Tätigkeiten, die weit von dem entfernt sind, was man den Kuss der Muse nennt.

Vielleicht gerade deswegen. Denn das, was man wirklich will, zeigt sich meist dann, wenn die Lebensumstände ganz andere sind. So auch bei der Steingadenerin. „Ich habe einfach irgendwann gemerkt: Das, was ich am liebsten mache, ist schreiben.“ Und schwups saß sie am gemütlichen Tisch in ihrem Zimmer mit Ausblick auf die Lechtaler Alpen, hat den „Weiberstammtisch“ quasi in einem Zug durchgeschrieben. Schreibblockaden kennt sie nicht. Natürlich gebe es mal Tage, wo es nicht so gut läuft und ihr partout nichts einfallen will. „Doch die sind schnell vorüber, und dann beginnt die Aufholjagd.“

Fortsetzung ist bereits beim Verleger und das dritte Buch schon in Arbeit

Motivation bekam sie durch die Bestätigung – in Person ihres Lebenspartners, der, kaum dass er das erste Kapitel des gerade entstandenen Manuskripts gelesen hatte, gleich begeistert war. „Sabine, das musst du veröffentlichen“, lautete kurz und bündig sein beherzter Rat. Und: Er ist ein Rechtschreibprofi, „liest alles gründlich auf Korrektur“, freut sich die frisch gebackene Autorin. Darin sei sie nicht immer so sattelfest.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Und zu Ende ist die Geschichte von Josi und den Frauen aus Ammerleiten noch lange nicht – die Fortsetzung ist bereits beim Verleger und soll kommendes Jahr erscheinen. Auch das dritte Buch ist schon in Arbeit. Zu beziehen ist der „Weiberstammtisch“ im Buchhandel, als E-Book und über Amazon. Auch ein Hörbuch kommt heraus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.