Bauern protestieren vor Wieskirche und Ministerpräsident Markus Söder gegen Schleppschlauchtechnik

Teilen

Rund 50 Güllefässer mit aufgehängten Transparenten säumten am vergangenen Sonntag die Straße zur Wieskirche. Damit demonstrierten Landwirte gegen die geplante Gülleverteilung durch Schleppschlauchtechnik. © Herold

Den Besuch von Ministerpräsident Markus Söder am vergangenen Sonntag in der Wieskirche haben die örtlichen Landwirte spontan für einen stillen Protest gegen die ab 2025 vorgeschriebene Schleppschlauchpflicht genutzt.

Steingaden – Der Protest war nicht zu übersehen: Knapp 50 Güllefässer, teils mit aussagekräftigen Plakaten versehen, haben örtliche Landwirte am vergangenen Wochenende entlang eines Feldes an der Straße zur Wieskirche aufgestellt.

Schon auf dem Weg zu seinem Termin in der Wieskirche musste Söder ironischerweise hinter einem verspäteten Protestler und dessen landwirtschaftlichen Gespann hinterherfahren. So wurde er automatisch noch ein wenig ausgebremst, um die Fässerparade und die in einiger Entfernung stehenden Protestler zu betrachten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Die Idee zu dieser Aktion hatten Landwirte aus Wildsteig und Steingaden am vergangenen Donnerstag. Schon einen Tag später schlossen sich weitere Landwirte aus Prem, Bernbeuren, Trauchgau und Buching an.

Mit Güllefässern und Plakaten haben Landwirte aus der Region gegen ein neues Gesetz protestiert. © Sieber

„Er soll es sehen, wir haben aber keine Hoffnung, dass er stehen bleibt“, sagte Mitorganisator Alfred Rambach aus Urspring nach dem ersten Passieren des Ministerpräsidenten. „Wir sind gegen das Verbot der Breitverteiltechnik bei der Gülle. Es muss freigestellt sein und keine Verpflichtung zur bodennahen Ausbringtechnik“, forderte Josef Taffertshofer junior aus Wildsteig.

Die durch die Schleppschlauchtechnik entstehenden Güllewürste, die rund fünf Zentimeter dick sind und in einem Abstand von 25 Zentimetern auf den Grünflächen landen, würden in der Regel nicht vom Boden aufgenommen, sagen die Landwirte. „Dafür müsste es viel mehr regnen“, erklärte Ulrich Jörg aus Prem. Die Güllewürste würden vom wachsenden Gras mit nach oben geschoben und seien somit Teil des Tierfutters.

Politiker halten ihre eigenen Worte nicht

„Das ist ein riesen Problem. Dieses neue Gesetz funktioniert vielleicht bei der Ackerland-, aber nicht bei der Grünlandwirtschaft“, so Jörg weiter. Und der Clou laut Rambach: Ab dem Jahr 2025 gebe es zudem ein Gesetz, das gleiche oder bessere Methoden für die Ausbringung von Gülle erlaube. Die Behandlung der Gülle wäre daher zulässig und würde ausreichen. „Wir wollen nicht zulassen, dass das nicht anerkannt wird“, stellte Rambach klar.

Bei einem Protest der Interessengemeinschaft „Gesunde Gülle“ vor ein paar Monaten in Dietmannsried habe Söder gesagt, er wolle keine Güllewürste auf dem Teller. Doch das habe er mittlerweile wohl schon wieder vergessen. Auch Michaela Kaniber, die bayerische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, halte ihre Versprechungen nicht ein, sagen die Landwirte.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Rambach, Jörg und Taffertshofer nahmen Bezug zu den Zielvorgaben der EU zur Reduzierung der Treibhausgase: „Unsere Politiker meinen, sie müssen die Zielvorgaben einhalten und sehen eine Chance über die bodennahe Gülleausbringung, um damit einen Teil dazu beizutragen. Aber das ist bis jetzt noch gar nicht praxisnah untersucht worden, es wird gar nicht über andere Möglichkeiten gesprochen, beispielsweise, wie man die Gülle besser machen könnte.“

Anschaffungen können sich kleinere Landwirte nicht leisten

Die Investition in ein ab 2025 gefordertes Güllefass mit Schleppschuhtechnik sei laut Taffertshofer zu hoch für kleinere landwirtschaftliche Betriebe. „So ein Fass mit neun Kubikmeter Fassungsvermögen mit der neuen Technik kostet mich 100 000 oder 110 000 Euro, die großen Fässer kosten bis zu 200 000 Euro. Und das kann sich ein kleiner Landwirt nicht mehr leisten“, verdeutlichte Jörg die hohen Kosten. Bei der hügeligen Landschaft in der Region müsse oft zusätzlich noch ein größerer Schlepper gekauft werden. Verzichte man auf die Neuanschaffung, sei man auf den Maschinenring angewiesen.

Das große Gewicht von Schlepper und Schleppschlauchfässern verdichte außerdem den Boden und beschädige die Feldwege und Wiesen. Es gebe eigentlich nur Nachteile, die Praxistauglichkeit sei nicht gegeben. „Dann sagen sie, ,Ihr könnt ja separieren’. Da brauchst du wieder eine Güllegrube für rund 100 000 Euro, um die Feststoffe herausfiltern zu können. Denn wenn du das nur im Kreis pumpst, verbrauchst du wahnsinnig viel Energie. Und das ist bezüglich des Klimaziels ja ein Eigentor“, meinte Jörg.

Hinzu komme laut Taffertshofer noch der immense Ressourcenverbrauch, wenn die alten Güllefässer ja praktisch weggeschmissen würden. „Wir müssen neue Sachen kaufen, die wir gar nicht wollen, und haben dadurch nicht nur keine Vorteile, sondern sogar große Probleme“, so Taffertshofer.

Für das Thema sensibilisieren

Mit Aktionen wie der jüngsten Fässerparade müssten die Landwirte das Thema einfach immer wieder präsent machen und die Leute informieren. „Manche wissen gar nicht, was Güllewürste sind“, erzählte Jörg. Doch Ministerpräsident Söder hätte das Gesetz schon längst verhindern können, indem er sagen würde „ja, das stimmt, im Grünland müssen wir noch Untersuchungen machen“.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Nach dem feierlichen Gottesdienst am vergangenen Sonntag hielt die Ministerpräsidenten-Limousine dann doch noch bei den Landwirten: „Ich finde es eine gute Sache. Da habt Ihr ganz recht“, habe Söder sie laut Jörg ermutigt und für die Aktion gelobt. Damit bleibe abzuwarten, ob folgende Protestbanner vielleicht doch noch Wirkung zeigen: „Sauberes Futter durch Breitverteiler“, „Technikoffenheit nach guter fachlicher Praxis statt einseitiger Pflicht“, „Güllewürste 2025 –Guten Appetit“, „Keine Schleppschlauchpflicht“, „Erhalt bäuerlicher Landwirtschaft“, „Wir produzieren Milch und Fleisch ohne Güllewürste“, „Unsere Tiere brauchen sauberes Futter“, „Landwirtschaftsfremde Lehranstalt - LfL und Kaniber machen Kühe krank, Güllewürste ab 2025“ und „Herr Söder, halten Sie ihr Wort“.

GWENDOLIN SIEBER