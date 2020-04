Per Zugangscode  wird „Wirtschaftswunder“ zum „Wohnzimmerwunder“

Das beliebte „Wirtschaftswunder“ in Steingaden wird dieses Jahr zum „Wohnzimmerwunder“. Aber die Wirtschaften im Ort sollen trotzdem etwas davon haben: Wer am heutigen Donnerstag in einer der fünf teilnehmenden Gaststätten in Steingaden Essen holt, bekommt einen Zugangscode zum Youtube-Vergnügen der Hobby-Künstler.

Steingaden – Wegen Corona: Die Steingadener Kreativen werden dieses Jahr in der Freinacht nicht von Gastwirtschaft zu Gastwirtschaft ziehen, sondern kommen per Videofilm direkt ins heimische Wohnzimmer. Möglich machen es Wolfgang Klein, von dem die Idee stammt und der die technische Ausführung übernommen hat sowie Werner Böglmüller, der das Ganze koordiniert: „Es soll eine Solidaritätsaktion für die Steingadener Gastronomie werden, die bis auf Weiteres ja geschlossen bleiben muss“, erklärt Böglmüller.

Per Gemeindeblatt wurden die Hobbykünstler im Vorfeld aufgefordert, sich bei einer WhatsApp-Gruppe zu registrieren und kleine Sketche, Witze, Lieder oder Musikstücke, wie sie normalerweise beim „Wirtschaftswunder“ live präsentiert werden, als Filmchen einzureichen. „Es haben sich knapp 40 Teilnehmer gefunden, die Kurzfilme eingereicht haben“, sagt Böglmüller. Er hofft, dass ungefähr 45 Minuten Sendezeit zusammenkommen.

Zugangscode gibt‘s nur gegen Essens-Bestellung, „googeln ist zwecklos“

Am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr soll der „Wohnzimmerwunder“-Film freigeschalten werden – aber nicht für jeden sichtbar. Den Zugangscode bekommt nur, wer in einer der fünf Gaststätten in Steingaden ein Essen bestellt. „Googeln ist zwecklos“, sagt Böglmüller und lacht.

Die beiden Organisatoren hoffen natürlich, dass möglichst viele Steingadener mitmachen und – wie es die Idee vorsieht – sich ihr Abendessen, das sie sonst in einer der Wirtschaften genossen hätten, ins Haus holen. Dann nur noch den Tisch schön vor dem Bildschirm decken, Zugangscode eingeben und daheim bei guter Unterhaltung mit bekannten Gesichtern schlemmen. Das ist zwar nicht ganz so toll wie sonst in der Freinacht, aber immerhin eine originelle Idee.

Speisekarte mit regionalen Spezialitäten

Zur Freinacht gibt es in den teilnehmenden Gaststätten eine spezielle Karte mit regionalen Spezialitäten. So können die Steingadener – je früher desto besser planbar – telefonisch beim Gasthof Graf (08862/246), beim Gasthaus Drei Mohren in Urspring (08862/932192), in der Klosterschenke (08862/911140), in der Taverne (08862/9112211) und bei Casanova (0151/58187592) „Essen to go“ ordert und heute ab 18 Uhr abholen. Bei der Abholung gibt es dann den Zugangscode dazu.

Das Gute am „Online-Wirtschaftswunder“ ist zudem, dass man nichts verpasst. Der Film ist die ganze Nacht lang jederzeit abrufbar.

Für Kurzentschlossene:

Wer ganz spontan noch einen kleinen Filmbeitrag zum „Wohnzimmerwunder“ beisteuern möchte, kann das bis heute Mittag noch tun. Wichtig ist, dass es keine „Fremdfilmchen“ sind, sondern 100 Prozent selbst gemacht und authentisch. Kontakt und Infos unter wolfgangbklein@ gmail.com.

URSULA FRÖHLICH

