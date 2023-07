Benzinkanister vor Scheune in Steingaden in Brand gesetzt: Tatverdächtiger festgenommen

Von: Katrin Kleinschmidt

Der Tatverdächtige soll einen Benzinkanister angezündet haben (Symbolbild). © IMAGO/Christoph Hardt

Ein brennender Benzinkanister hätte in Steingaden schlimme Folgen haben können. Er wurde vorsätzlich angezündet. Ein Ostallgäuer wird verdächtigt.

Steingaden - Glimpflich ausgegangen ist eine Brandstiftung in Steingaden. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen wurde ein Benzinkanister vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Polizei nahm zwei Tage nach der Tat einen 67-Jährigen aus dem Landkreis Ostallgäu fest. Er wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben.

Benzinkanister direkt am Scheunentor

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung schreibt, hatten Anwohner am vergangenen Sonntag, 2. Juli, gegen 20.20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle gemeldet, dass ein Benzinkanister auf dem Hof explodiert war. Die herbeigeeilten Feuerwehrleute und eine Streifenbesatzung der Polizei Schongau fanden vor Ort den verpufften Kanister. Dieser stand vor dem Holztor einer Scheune. „Es hätte Feuer fangen können“, sagt Maximilian Maier von der Pressestelle des Polizeipräsidiums. „Das hätte zum Vollbrand führen können.“ Doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der betroffene Bereich klein, konnte schnell gelöscht werden. Es wurde auch niemand verletzt. Der Schaden am Tor liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Anwohner nennen möglichen Täter

Anwohner äußerten schließlich einen Verdacht, wer das Feuer gelegt haben könnte. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim begann bereits am Sonntag mit den Ermittlungen. Am Montag nahmen Beamte der Inspektion Schongau den 67-Jährigen fest. Am Dienstag ordnete ein Ermittlungsrichter die Unterbringung in der Psychiatrie an. Warum der Ostallgäuer verdächtigt wird, möchte die Polizei nicht sagen - die Ermittlungen laufen noch. Sie werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt.

