Bürgerversammlung: Max Bertl steht über 200 Steingadenern Rede und Antwort

Von: Rafael Sala

Teilen

Gut besucht: Über 200 Steingadener verfolgten die Rede von Max Bertl auf seiner ersten Bürgerversammlung. © Rafael Sala

Die erste Bürgerversammlung des Steingadener Rathauschefs Max Bertl war gut besucht. Über 200 Bürger waren gekommen, um sich anzuhören, was der 29-Jährige in seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit bislang bewegt hat. Neben Applaus gab es auch kritische Fragen.

Steingaden – Am Ende gab es viel Applaus. Gleich zwei Mal, zu Beginn und am Ende der Bürgerversammlung, hatte Max Bertl erklärt, wie gerne er Bürgermeister der Gemeinde Steingaden ist: „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.“ Beim zweiten Mal stockte die Stimme ein wenig, spürbar ergriffen war der Mann. Die Bürger bedankten sich mit kräftigem Klatschen. Eine stattliche Menge war gekommen, über 200 Anwesende füllten die Biertische im Feuerwehrhaus.

Es wirkte fast wie eine Liebeserklärung, auf jeden Fall wie eine Hommage an den 29-Jährigen, der die ersten fünf Lebensjahre in Steingaden verbracht hat, dann lange Zeit in Peiting lebte, beruflich in mehreren Funktionen im Landkreis Weilheim-Schongau unterwegs war und schließlich wieder zurückkehrte – um quasi als „Neu-Altbürger“ in den Kommunalwahlen 2020 gleich mit 54,2 Prozent der Stimmen den Rathaussessel zu erobern.

Bürgerversammlung in Steingaden: Rathauschef Bertl dankbar - „Wir halten einfach alle zusammen“

Was hat sich in den zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit getan? Darüber gab er in seinem eineinhalbstündigen Rechenschaftsbericht detailliert Auskunft, nannte die großen Themen, die die Steingadener derzeit bewegen.

Als da wären die nach einem holprigen Start endlich voranschreitende Sanierung der Turnhalle der Mittelschule, der neu eingerichtete Dorfladen, der in den Startlöchern stehende Bau einer neuen großen Dorfheizung auf dem ehemaligen Klärwerk-Gelände, der erfolgte Zusammenschluss der Abwasseranlagen mit Lechbruck, die lang ersehnte Öffnung des Feneberg-Markts voriges Jahr, das Mega-Thema Sanierung des östlichen Gebäudekomplexes des Fohlenhofs und viele andere, die zu einem großen Teil schon von seinem Vorgänger Xaver Wörle angestoßen worden waren.

Alles in allem lebt es sich prächtig in Steingaden, erklärte Bertl, der immer wieder den Zusammenhalt hervorhob, sowohl auf Bürgerebene als auch im Gemeinderat: „Wir halten einfach alle zusammen. Das finde ich richtig toll!“ Doch es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt – was der Rathauschef selbst eingestand und was er auch in Form von Fragen zu spüren bekam, die im Anschluss an seine Rede an ihn gerichtet wurden.

Bürger äußern kritische Fragen zu Flüchtlings-Unterbringung und Biomassekraftwerk

Zum Beispiel die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in der früheren Feneberg-Filiale an der Füssener Straße – ein Vorhaben, das zwar nicht in Frage gestellt oder, wie in vielen anderen Orten, mit Argwohn betrachtet wird, das aber aus Sicht so mancher der Korrektur bedarf. So ärgerte sich ein Anwohner darüber, dass das Raumkonzept des Landratsamtes vorsieht, den Eingang an der Westseite des Hauses zu platzieren, also direkt in Angrenzung an die dortige Wohnbebauung. „Wir sind direkte Anwohner. Es geht um die Verträglichkeit, um möglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen.“ Sinnvoller sei es, den Eingang an der Ostseite zu errichten, hin zur Füssener Straße also.

Als ein Sorgenkind erweist sich auch das im Nordtrakt des Fohlenhofs untergebrachte Biomassekraftwerk, an das 52 Haushalte angeschlossen sind und das in seiner Leistungsfähigkeit immer wieder an ihre Grenzen stößt, weil es offenkundig für diese Menge zu klein dimensioniert worden war.

Fußwegbau zu Feneberg-Filiale verzögert sich

Auf Kritik von Michael Barth, Vorstand der Genossenschaft „Versorgungsgesellschaft Fohlenhof“, dass hier Bürgergeld vernichtet werde, entgegnete Bertl, dass das Projekt lange vor seiner Zeit, nämlich unter Alt-Bürgermeister Xaver Wörle, zuwege gebracht wurde. Außerdem sei es nur eine Frage der Zeit, bis das neue Kraftwerk auf dem früheren Klärwerk-Gelände steht – und dann mit einer weit größeren Dimensionierung. „Ich hoffe sehr, dass wir dort eine ganz große Dorfheizung bekommen werden.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ebenfalls auf der Wunschliste der Steingadener: ein Fußweg zur neuen Feneberg-Filiale im Norden Steingadens. Bertl erklärte dazu, dass es den schon lange hätte geben sollen. Man habe aber auf den Bauherren angesichts der Bedeutung des Lebensmittelmarktes für den Ort keinen Druck ausüben wollen, vielmehr habe man Verständnis für die Verzögerung beim Bau aufgebracht. „Jetzt wollen wir aber die Bandagen ein bisschen anziehen.“

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.