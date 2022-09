Schutzengelfest in der Wies: „Der Gegeißelte Heiland geht an unserer Seite“

Erzbischof Reinhard Kardinal Marx wurde von der Schützenkompanie Kohlgrub begrüßt. Unser Bild zeigt von links Diakon Klaus Lermer, Ehrenhauptmann Rudi Schedler senior, Pfarrer Martin Kirchbichler, Fähnrich Sebastian Wiesenbauer, Hauptmann Gottfried Schauer, Kardinal Marx, Kaplan Josef Rauffer und Kurat Florian Geis. © Heiß

Mit einem feierlichen Pontifikalgottesdienst erfuhren die zahlreichen Gläubigen beim Schutzengelfest in der Wies ein Stück Himmel auf Erden sowie Stärkung und Trost für ihren Pilgerweg. Sie alle durften einmal mehr die Erfahrung machen, im gegeißelten Heiland begegnet uns Gott auf Augenhöhe.

Wies – „Wir sind als Kirche aus lebendigen Steinen gemeinsam unterwegs, er ist da und geht mit uns“: Erzbischof Reinhard Kardinal Marx stellte in der Wies das Bild für die Kirche der Zukunft deutlich heraus. Im Kern gehe es darum, an Jesus Seite zu gehen und sich wie der Zöllner Zachäus verwandeln zu lassen.

Nach dem Bruderschaftsfest im Jahr 2009 und im Advent 2017 kam der Metropolit heuer bereits zum dritten Mal als Pilger in die Wies – bei strahlendem Sonnenschein begrüßt vom Salut der Wieser Böllerschützen und der Fahnenabordnung der Gebirgsschützenkompanie Kohlgrub. Die Kohlgruber waren ja schon dabei, als die Wallfahrtskirche im Jahr 1754 eingeweiht wurde. Ebenso gingen sie bei der feierlichen Prozession mit, als im Jahr 1749 das Gnadenbild von der Feldkapelle in den Chorraum übertragen wurde.

Passende religiöse Atmosphäre geschaffen

Es ist immer wieder eine Freude, bei großen Festen die Verbundenheit zu spüren mit den Chören der näheren Umgebung. Diesmal verstand es der Kirchenchor und das Orchester von Mariae Himmelfahrt in Schongau unter Leitung von Kirchenmusiker Andreas Wiesmann sowie den Solisten Sabine Braun (Sopran), Irmgard Braun (Alt), Wilfried Michl (Tenor) und Franz Nagel (Bass) mit der Spatzenmesse und dem „Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart, jene religiöse Atmosphäre zu schaffen, die zu einem barocken Fest und dem Farbenwunder der Wies passt.

Beim Schutzengelfest in der Wies am Altar: Mit den Gläubigen feierten (von links) Mesner Antoni Riedel, Pfarrer Martin Kirchbichler, Reinhard Kardinal Marx, Diakon Armin Eder, Wieskurat Florian Geis und Diakon Klaus Lermer den Gottesdienst anlässlich des Schutzengelfestes. © Heiß

Beeindruckend war auch das „Domine Deus“ von Antoni Vivaldi – als Orgelsolo von Kristina Kuzminskaite zelebriert. Nicht fehlen durfte „Ein Haus voll Glorie schauet“ und „Großer Gott, wir loben Dich“, bei denen alle Gottesdienstbesucher wie auch bei der Bayernhymne zum Schluss kräftig mitsangen.

Am Altar standen neben Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und Wieskurat Florian Geis auch Pfarrer Martin Kirchbichler aus Münsing, der schon seit Kindertagen von Peiting aus als Wallfahrer in die Wies kommt, sowie die Diakone Armin Eder und Klaus Lermer und Kaplan Josef Rauffer.

Innere Bereitschaft zur Begegnung

„Lassen wir uns aufbauen zu einer Kirche aus lebendigen Steinen“, machte Marx gleich zu Beginn allen klar, worauf es ankomme. In seiner Predigt stellte der Erzbischof den gefolterten Gott in den Mittelpunkt: Er sei bei den Sündern eingekehrt und traurig über den Zustand der Welt und des Menschen. Dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, werde täglich vor Augen geführt durch Kriege, Hunger und Krebs.

„Schauen wir auf den gegeißelten Heiland, der uns Hoffnung gibt, genau hin“, ermunterte Marx alle. „Hier ist er mir am nächsten“, stellte schon die Mystikerin Teresa von Avila fest. „Er, der Gekreuzigte, ist mir nahe, er nimmt mich an. Öffnen auch wir unsere innere Bereitschaft zur Begegnung. Er ist da, gehen wir mit ihm.“

GERHARD HEISS

