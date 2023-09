Schutzengelfest in der Wies: Ein Stück Himmel auf Erden sowie Stärkung und Trost für den Pilgerweg des Glaubens

Teilen

Mit seinen begnadeten Stimmen sang der Knabenchor „Varpelis“ aus Litauen unter Leitung von Monika Grigaityte ein Loblied auf den Gegeißelten Heiland in der Wies. © Heiß

Mit einem feierlichen Pontifikalgottesdienst erfuhren die zahlreichen Gläubigen beim Schutzengelfest in der Wies ein Stück Himmel auf Erden sowie Stärkung und Trost für ihren Pilgerweg des Glaubens. Zu Herzen gehend waren auch die Lieder des Knabenchores „Varpelis“ aus Kaunas in Litauen.

Wies – „Der Gegeißelte Heiland gibt uns eine Perspektive. Er hat alles, was uns niederdrückt, auf sich genommen und trägt uns mit“: Abt Johannes Schaber aus Ottobeuren lud die Gläubigen beim Schutzengelfest – dem Weihefest der Wieskirche – ein, Christus in der Eucharistie immer wieder zu begegnen, damit „wir lebendige Zeugen unseres Glaubens sind“.

Petrus hatte die Gebete von Wies-Kurat Florian Geis erhört und rechtzeitig zum großen Festtag die Wies auf dem grünen Hügel bei strahlendem Sonnenschein in den Mittelpunkt gerückt, als die Glocken zum Festgottesdienst riefen. Die Teilnehmer sind wie immer von der Landvolkshochschule aus den alten Wallfahrerweg zum Gnadenort hinüber gepilgert, wie es einst Alphons Satzger empfohlen hat, um „die rechte Einstimmung“ zu haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Mit Blick auf die imposante Kulisse der Allgäuer Alpen waren dabei die Gedanken auch bei den vielen Wegbegleitern, die ihren irdischen Lebensweg bereits vollendet haben. Wie etwa Ernst Meßmer, der das große Wallfahrtskreuz des Oberen Lechgau-Verbandes schuf, das vor 20 Jahren am Pfingstmontag 2003 aufgestellt und von Bischof Walter Mixa und Prälat Georg Kirchmeir geweiht wurde.

Der Knabenchor „Varpelis“ aus Kaunas in Litauen begeistert und gibt Hoffnung

Kirchenmusikerin Kristina Kuzminskaite stimmte gleich zu Beginn des Gottesdienstes „Ein Haus voll Glorie schauet“ an. Dank ihrer Vermittlung und der Gastfreundschaft des Steingadener Kirchenchores brachte der Knabenchor „Varpelis“ aus Kaunas in Litauen Hoffnung in die vom Ukrainekrieg überschattete Zeit.

Inspiriert aus gläubigen Herzen, ermutigten die begnadeten Sänger unter Leitung von Monika Grigaityte, sensibel zu bleiben. Ganz im Sinne des Baumeisters Dominikus Zimmermann, der dort ein Jahrhunderte überdauerndes Hohe Lied anstimmte.

„Die Kirche ist dort lebendig, wo wir Eucharistie feiern“, hob Abt Johannes Schaber in seiner Predigt hervor. © Heiß

Abt Johannes Schaber erinnerte in seiner Predigt daran, wie unsere Vorfahren auch in schwerer Zeit des 30-jährigen Krieges und der Pest die Hoffnung auf das Jenseits nie aufgaben. „Wir haben heute schon Angst, dass der Krieg in der Ukraine unseren Wohlstand gefährden könnte“, so der Abt wörtlich.

„Die Wies ist eine Brücke zwischen Himmel und Erde“

Mit dem Barock und Rokoko brach danach eine Zeit an, die Großes schuf. Sie zeigten die Kraft des Glaubens nach schwieriger Zeit. Auch Schabers Heimatkirche, die prachtvolle Basilika von Ottobeuren, gehört zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

„In der Wies wird deutlich, dass Christus Mensch geworden sei, er ist einer von uns“, so Schaber weiter. „Er trägt unser Leid mit und gibt uns Perspektive. So ist die Wies eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Wir brauchen diese Orte, wo wir hindürfen und unsere Bitten und den Dank aussprechen können. Die überquellenden Zettelkästen in den Umgängen geben davon Zeugnis“, fuhr Schaber fort.

Anhaltender Beifall verabschiedete die jungen Litauer

„Schauen wir auf den Gegeißelten Heiland, lassen wir uns Anberühren von ihm und uns ermutigen. Gehen wir gestärkt wieder nach Hause“, gab Abt Johannes Schaber allen mit auf den Weg.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Neben ihm und Wies-Kurat Florian Geis standen auch die Diakone Klaus Lermer und Armin Eder am Altar. Nach dem Schlusssegen leiteten die begnadeten jungen Naturstimmen des Knabenchors in ein Konzert vom Feinsten über. Anhaltender Beifall verabschiedete die Litauer in der Hoffnung, dass ihr Land vom Krieg verschont bleiben möge.

GERHARD HEISS