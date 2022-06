Gauwallfahrt des Oberen Lechgau-Verbandes in die Wies: „Der Höhepunkt im Vereinsleben der Trachtler“

Von: Rafael Sala

Rund 300 Trachtler des Oberen Lechgau-Verbandes haben sich an der traditionellen Wallfahrt auf die Wies beteiligt. In den Jahren 2020 und 2021 war sie ausgefallen. © Sala

Es war wie eine Wiedergeburt: Nach den Corona-bedingten Ausfällen in den letzten beiden Jahren hat erstmals nach 2019 wieder die traditionelle Wies-Wallfahrt der Trachtenvereine des Oberen Lechgau-Verbands stattgefunden.

Wies – Unter der geistlichen Führung von Wieskurat Florian Geis begaben sich am vergangenen Pfingstmontag die zahlreichen Mitglieder der dem Verband angeschlossenen 23 Vereine mit ihren Fahnen und der Gaustandarte zur Wieskirche, wo feierlich eine Messe zelebriert wurde.

Für den Geistlichen, der erstmals an dem Zug teilnahm, war es ein bewegendes freudiges Ereignis – zumal, wie bestellt, nach regnerischen Tagen die Sonne wieder kräftig vom Himmel schien und die Wiesen in der Morgenfrische dampften. „Dafür danken wir Gott, der alles so wunderbar erschaffen hat. Lobet den Herren“, sagte Geis, während sich der Zug langsam von der Landvolkshochschule in Richtung Gotteshaus in Bewegung setzte.

Auch das Fernsehen war dabei

Mit dabei war diesmal auch der katholische Fernsehsender „Kepha TV“, der das Ereignis live nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz übertrug. So wurden die feierlich getragenen Fahnen von Kameras und Mikrofonen begleitet, weithin hörbar waren die Worte, die der Wieskurat auf dem rund 35 Minuten langen Weg durch den Wald und dann hinauf zum weltbekannten Rokoko-Bauwerk sprach.

Prächtig war die Wallfahrt auch in anderer Hinsicht: Galt es doch, das 25-jährige Bestehen der Wallfahrtsstange mit dem Bild des gegeißelten Jesus und des heiligen Magnus, dem Schutzpatron der Trachtler im Oberen Lechgau, sowie der Aufschrift „Die Trachtenvereine des Oberen Lechgauverbandes“ zu feiern, die heuer Gerhard Pichler trug. Er ist Vorsitzender des diesjährigen Gaufestvereins „Die Schloßbergler“ Hopferau.

Mit viel Musik

Umrahmt wurde die feierliche Messe von musikalischen Darbietungen, darunter von der Hopferauer „Ziachmusik“, dem „Monika-Dreigesang“ aus Seeg und den Sängern aus Bidingen. Auch eine Kerze wurde geweiht. Anschließend folgte ein Gartenfest, organisiert von den Wieser Trachtlern.

Ein schöner, ein gelungener Tag. Einer, der auch das Herz des Vorsitzenden des Oberen Lechgau-Verbands, Sepp Wohlfahrt, höher schlagen ließ: „Die Wallfahrt ist immer ein Höhepunkt im Vereinsleben“, sagte er im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Dafür danken wir Gott.“

