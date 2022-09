Der volle Alphorn-Klang im Welfenmünster Steingaden

Teilen

Mal vom Altar aus, mal im Kirchenraum verteilt, musizierten die 20 Teilnehmer eines Alphorn-Kurses in der Landvolkshochschule Wies beim Abschlusskonzert im Welfenmünster in Steingaden. © Gschnaidner

Wem es nach zeitintensivem wie mühevollem Ringen gelingt, ihm ein paar schöne Töne zu entlocken, der verfällt ihm leicht: dem Alphorn. Im Welfenmünster in Steingaden haben jetzt die Teilnehmer eines Kurses der Landvolkshochschule gezeigt, was sie am Alphorn gelernt haben.

Steingaden – Mit seiner je nach Stimmung auch schon mal stattliche Länge von vier Metern, der kunstvollen Wicklung aus Peddigrohr um den konischen Korpus, der je nach Geldbeutel aus schnöde genormter Fichte oder edlem Hochgebirgsklangholz, Linde und Erle gefertigt werden kann, hat das Alphorn weltweit seine Anhänger gefunden. Als Signalinstrument wurden die Vorläufer des heutigen Alphorns in den Anden wie auf Neuseeland, in den Karpaten genauso wie in Skandinavien, verwendet.

Wie der Schweizer Hornist und Kursleiter Martin Roos mit einer augenzwinkernden Selbstironie zur Konzerteinführung im Welfenmünster preisgab, hat die Schweiz also keineswegs von Haus aus ein Alleinstellungsmerkmal als Alphorn-Nation. Dem aufkeimenden Tourismus des 19. Jahrhunderts sei es vor allem zu verdanken, dass es sich allerdings dort gemeinsam mit Käse, Schokolade, Uhrenpräzision und dem legendären Schweizer Taschenmesser zu einer Art folkloristischer Dauerblüte aufgeschwungen hat.

Eingeschworene Gemeinschaft

Dass es jedoch deutlich über den Folklore-Nimbus hinaus als Naturhorn-Instrument eine musikalisch eigenständige Stellung genießt, zeigt auch der inzwischen seit mehr als zehn Jahren bestehende jährliche Alphorn-Kurs in der Landvolkshochschule Wies. Die 20 Teilnehmer, die das Konzert gestalten, bilden inzwischen fast so etwas wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Sogar eine Ehe hat der Kurs inzwischen gestiftet. Das „Brautduett“, komponiert von Martin Roos, wurde als liebevolles klingendes Geschenk im Welfenmünster zur Uraufführung gebracht.

Bis zu vier Meter lang kann ein Alphorn sein, wie die Besucher im Welfenmünster in Steingaden feststellen konnten. © Gschnaidner

Natürlich durften im Programm die Paradekomponisten Gassmann und Sommer nicht fehlen, repräsentiert doch Gassmanns „Jodelreigen“ den Freiheitsdrang der Schweizer par excellence. Musikalisch sammelte man Pilze, ging spazieren, ließ Traditionelles wie Allgäuer Hirtenrufe und den „De Berner“-Klassiker erschallen.

Immer wieder formierte sich die Gruppe im Münster neu: Warm man zu Beginn im ganzen Kirchenschiff verteilt, was eine eindrucksvolle Klangwirkung hatte, positionierte man sich je nach Besetzungsgröße der Stücke dann meist im Altarraum. Besonders apart teilte man die Gruppe zum Finale, um dem Stück „Die Rheinalphörner“, das bereits in Basel an den gegenüberliegenden Rheinufern uraufgeführt wurde, entsprechendes Flair und Echo zu verleihen.

Keine Männerdomäne mehr

Es musizierten dabei ausschließlich Laien. „Feintuning“ der Lippenspannung, Atemkontrolle, Intonations-Sicherheit und vor allem auch immer wieder das voraushören können, um sich auf der Naturtonreihe sicher bewegen zu können, sind hohe Hürden im Umgang mit dem heikel zu spielenden Instrument. War das Alphornblasen früher eine reine Männerdomäne, hat inzwischen die Frauenwelt kräftig nachgezogen.

Der wiegende Tangoschritt des „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“ ließ einen Schmunzeln, die getragenen Weisen, in denen vor allem die tiefen Hörner die Magengrube so angenehm wummern ließen, versetzten einen in die Schönheit der Bergwelt, führte zurück zu den Wurzeln dieses wunderbaren Instruments, und man wurde fast ein wenig wehmütig.

Spende für den Blechbläsernachwuchs statt Eintritt

Akustisch war man im vollen Ensembleklang manchmal fast überfordert als Hörer. Die Gruppe nahm aber alle Teilnehmer mit, auch diejenigen, deren Kunstfertigkeit und vor allem Intonation am Instrument hörbaren Optimierungsbedarf zeigte. Gut gelangen „Crescendi“ und „Decrescendi“, das Zusammenspiel war innerhalb von nur drei Kurstagen gut geführt zusammengewachsen. Dass auch „Kiekser“ mit dazu gehörten, durfte man mit einem Ohrenzwinkern einfach ruhig einmal überhören, weil es einfach sympathisch war, wie Martin Ross moderierte und seine hochkonzentrierten Kurs-Teilnehmer durch die nachmittägliche Stunde lotste.

Und obendrein war es eine wunderbare Geste, dass statt Eintritt um eine Spende für den bereits seit Jahrzehnten emsig aktiven „Förderverein Blechbläsernachwuchs“ gebeten wurde. Dessen Gründer, Vorsitzender und unermüdlicher Mentor Uli Köbl aus Waltenhofen, hat es sich nicht nehmen lassen, bescheiden in einer der Kirchenbänke Platz zu nehmen. Herzlicher Applaus und frohe Gesichter am Ende der Konzertstunde waren ein schönes Dankeschön für alle Mitwirkenden.

DOROTHE GSCHNAIDNER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.