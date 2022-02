Jeden Tag ein Stück Kunst per WhatsApp - und dann verschwindet es wieder

Von: Magnus Reitinger

Eine der über 160 Statusbild-Notizen von Bernhard Jott Keller, die in „Genau g’schaut“ versammelt sind – entstanden am 4. Juni 2020. © Bernhard Jott Keller

Kunst via WhatsApp: Jeden Tag teilt der Steingadener Künstler Bernhard Jott Keller mit all seinen Kontakten ein Foto, einen Text oder ein Video – das nach 24 Stunden wieder verschwindet. Nun wurde aus dem digitalen Kunstprojekt ein Buch.

Steingaden – Mal poetisch, mal skurril, mal bedrohlich, mal witzig: Jeden Tag teilt der im Steingadener Ortsteil Riesen lebende Maler und Fotograf Bernhard Jott Keller via WhatsApp mit all seinen Kontakten ein Foto, einen Text oder ein Video – als Statusbild-Notiz, die nach 24 Stunden wieder verschwindet. Nun wurde aus dem digitalen Kunstprojekt auch ein Buch: „Genau g’schaut“ dokumentiert ein halbes Jahr. Was ihn selbst dabei überrascht hat, erzählt Keller im Interview.

„WhatsApp“ für Kunst nutzen – hatten Sie da erst mal Berührungsängste?

Nein, dafür nutze ich die Nachrichtendienste verschiedener Anbieter schon zu lange. Allerdings hat mich erst im Sommer 2019 eine Freundin auf die Status-Funktion bei WhatsApp aufmerksam gemacht. WhatsApp bietet meines Wissens als einziger Mitteilungsdienst eine solche Funktion an, die dem Nutzer die Möglichkeit bietet, dort temporär Bilder, Worte, Links oder Videos einzustellen, die für all seine Kontakte einsehbar sind.

Dass die Statusbilder und -notizen nach 24 Stunden wieder verschwinden, macht das die Kunst eher wertvoller oder eher obsolet?

Es schont vielleicht den Datenspeicher, wenn die Status-Bild-Notizen nach 24 Stunden wieder verschwinden, aber das macht die Kunst weder wertvoller noch mindert es ihren Wert. Aber es weckt vielleicht die Neugier nach mehr, und schließlich ist der tägliche Wechsel ja das Prinzip dieses digitalen Kunstprojektes.

Bernhard Jott Keller, Maler, Fotograf und Buchmacher aus Riesen bei Steingaden. © privat

Was war Ihr eigener Anspruch für dieses digitale Projekt?

Tag für Tag meinen Kontakten ein Bild-, Text- oder Videoangebot zu unterbreiten, das sie vielleicht überrascht, sie zum Nachdenken anregt, das Informationen anbietet, die nicht unbedingt in der Tagespresse zu finden sind oder das auch mal nur rätseln lässt und auf diese Weise den Betrachtern vielleicht einen erweiterten Blick auf die Welt ermöglicht.

Hat es Sie manchmal auch unter Druck gesetzt, täglich liefern zu müssen?

Obwohl ich oft versuche, Bild-Textideen bereits im Vorfeld zu sammeln, kommt es vor, dass mich das tägliche „Liefern“ manchmal schon unter Druck setzt – dem ich mich aber gerne stelle. Seit dem 6. März 2020 erscheinen die Status-Beiträge auch auf „aloys.news“, einer Online-Zeitung, und sind im dortigen Archiv alle aufrufbar.

Eine der über 160 Statusbild-Notizen von Bernhard Jott Keller, die in „Genau g’schaut“ versammelt sind – entstanden am 24. Dezember 2019. © Bernhard Jott Keller

Welche Reaktionen bekamen Sie auf die Bilder, Videos und Gedanken, die Sie auf diese Weise teilten?

Fast jede Status-Bild-Notiz löst bei dem einen oder anderen Betrachter unterschiedliche Reaktionen aus. Das können Fragen – mitunter auch kritische – oder Anregungen sein. Oft sind es aber einfach Komplimente in Form eines entsprechenden Emojis. Inzwischen gibt es bereits Nachahmer solcher Status-Bild-Text-Notizen.

War von Anfang an geplant, aus der Aktion auch ein Buch zu machen?

Nein, die Idee zum Buch hat sich erst viel später entwickelt. Einer der Gründe war, dem Flüchtigen wenigstens für einen bestimmten Zeitabschnitt – im vorliegenden Band ist es ein knappes halbes Jahr – die Stirn zu bieten, und die Inhalte aus der digitalen Welt dauerhaft in die haptisch analoge Welt zu überführen.

Ist Kunst im Buch letztlich doch wertiger als Kunst im digitalen Raum?

Die Präsentation eines Kunstprojektes in Buchform wird nicht unbedingt wertiger, aber vielleicht sinnlicher erlebbar.

Eine der über 160 Statusbild-Notizen von Bernhard Jott Keller, die in „Genau g’schaut“ versammelt sind – entstanden am 1. Februar 2020. © Bernhard Jott Keller

Warum präsentieren Sie im Buch genau den Zeitraum 24.12.2019 bis 04.06.2020?

Das Buch bildet ungefähr das erste Halbjahr des Projektes ab. Es mit Weihnachten und der Zeit zwischen den Jahren beginnen zu lassen, erschien mir reizvoll – und es gleichwohl mit einer geheimnisvollen Erscheinung enden zu lassen, die eben zufällig auf den 4. Juni gefallen war.

Was hat Sie selbst im Rückblick auf dieses Projekt am meisten überrascht?

Niemals hätte ich gedacht, dass mich ein digitales Kunstprojekt so lange und nicht enden wollend in seinen Bann zieht. Inzwischen wurden über 800 Beiträge eingestellt.

Was haben Sie dabei gelernt?

Tagtäglich durchlaufe ich eine Schulung des Sehens und des genauen Schauens, egal ob auf Vorgänge in der Natur, in meiner häuslichen Umgebung oder in der Gesellschaft. Ich nehme heute Dinge und Geschehnisse wahr, die mir vor Beginn des Projekts niemals aufgefallen wären.

Sehnen Sie sich manchmal eigentlich nach Tagen ohne Handy?

Einen Sehnen nach Tagen ohne Handy direkt gibt es nicht. Dieses digitale Multifunktionswerkzeug – für Fotos, Videos, Texte, Licht, Musik und so weiter – gehört bei mir mittlerweile wie die Zahnbürste zum Leben. Und auch das tägliche Einstellen eines Beitrags im Status wäre ja sonst gar nicht möglich. „Genau g’schaut“ läuft und läuft, und eine Ende ist im Moment noch nicht absehbar. Allerdings gibt es sehr wohl ein Bedürfnis nach temporären Auszeiten, dem ich immer wieder nachgehe.

Interview: Magnus Reitinger

Das Buch „Genau g’schaut“ (176 Seiten, 15 x 10,5 cm, 165 farbige Abbildungen, ISBN: 978-3-922950-68-4) ist erschienen im Dussa Verlag. Die Standardausgabe kostet 17 Euro, eine Vorzugsausgabe mit einer Handzeichnung auf der Umschlagrückseite ist für 47 Euro erhältlich. Info: www.dussa-verlag.de.