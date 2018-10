„Segensreiche Einrichtung“ seit 20 Jahren

„Unser kulturelles Erbe erhalten, in Gemeinschaft entfalten, für die Zukunft gestalten“: Mit einem großen Dorfabend feierte die Bürgerstiftung Steingaden am Dienstag ihr 20-jähriges Bestehen.

Steingaden – „Die Bürgerstiftung Steingaden ist eine Erfolgsgeschichte, ein Vorbild für die Verantwortung für die Gemeinschaft“, sagte Maria Els, Regierungspräsidentin des Bezirks Oberbayern in ihrem Grußwort, die erste Stiftung in Bayern dieser Art habe „eine großartige Entwicklung genommen und etwas ausgelöst, das immer größere Kreise gezogen hat“.

Die „segensreiche Einrichtung“, wie Bürgermeister und Vorsitzender Xaver Wörle sagte, von Max-Georg Freiherr von Eltz-Rübenach am 25. März 1998 in Leben gerufen, „lebt von seinem künstlerischen und menschlichen Potenzial“, der Zusammenhalt und die Begeisterung habe eine „äußerst lebendige Ausstrahlung“. In den vergangenen zwei Dekaden sind seinen Worten nach über 325 Projekte mit einer Gesamtsumme von rund 275 000 Euro gefördert worden, vom Feldkreuz Wies über die Bergwacht, Vereine oder Feuerwehren. Zahlreiche Zustifter gibt es mittlerweile, und künftig wird die Stiftung nicht nur eine kulturelle, sondern – Dank einer Zustiftung von Fritz und Karl Knittel – auch eine soziale Komponente haben.

+ Auszeichnung: Karl Klein (re.) wurde von Bürgermeister Wörle mit der goldenen Ehrennadel geehrt. © Trunk

Für seine Verdienste wurde am Festabend Gerhard Klein von Bürgermeister Wörle mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet. Stiftungsgründer Max-Georg Freiherr von Eltz-Rübenach bezeichnete Klein – der unter anderem auch den „Steingadener Musikantenmarsch“ komponiert hat – als „großen Impulsator, der seine künstlerischen Fähigkeiten und Impulse einbringt und große Spuren hinterlässt“.

Den Gästen in der voll besetzten Turnhalle der Mittelschule, darunter die Landtagskandidaten Harald Kühn (CSU) und Florian Streibl (Freie Wähler) sowie KarlHeinz Grehl, stellvertretender Landrat, wurde ein unterhaltsamer Mix aus Musik, Theater, Tanz und Poesie geboten. Die Musikkapelle Steingaden eröffnete mit der „Welfenfanfare“ aus dem Freilichtspiel „Welfs Erbe“ von Manfred Glowatzki das dreistündige Mammutprogramm, unter Leitung von Georg Müller, der dort seit 20 Jahren den Taktstock schwingt.

Mit Gedanken und Gedichten führte Regisseur Karl Müller-Hindelang durch den Abend. Erinnerungen an die drei großen Freilichtspiele „Welfs Erbe“, „Wunder Wies“ und „Die Anstifter“ ließen die Chöre wach werden, begeisterten Beifall erhielt auch das Trio „Susi und die Schreinerbuam“, das mit zwei Posaunen und einer Ziach die Gäste bestens unterhielt. Die Gruppen der Trachtenvereine Lechtaler Urspring, Almfrieden Steingaden und Oberlandler Wies plattelten und drehten sich auf der Bühne, Musikalisches boten zahlreiche Instrumental- und Gesangsgruppen.

Um die Definition des Begriffes „Kultur“ ging es bei der „Kulturgeschichten“-Inszenierung der Welfenbühne, und bei der Lesung um den Bücherwurm „Liborius“ mit Sylvia Hindelang schlängelte sich die Tausendfüßlerin „Leselotte“ durch den Saal.

„Es war prachtvoll“, resümierte der Stiftungsgründer am späten Abend und fügte an: „Wenn wir nicht die Kraft haben, uns vor Ort einzusetzen, werden wir vieles, wenn nicht alles verlieren“.

VON MYRJAM C. TRUNK