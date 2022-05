Mann (34) klaut Handy, Geld und Schmuck aus Haus, während die Eigentümerin im Garten arbeitet

Von: Jörg von Rohland

Die Polizei bittet die Anwohner in Steingaden um Hinweise © David Inderlied/dpa/Illustration

Extrem dreist ist am Montag ein Dieb in Steingaden zu Werke gegangen. Während die Eigentümerin im Garten arbeitete, ließ er aus dem Haus eine Reihe von Wertsachen mitgehen. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger ist bereits ermittelt, die Beamten setzten ihn aber wieder auf freien Fuß.

Steingaden - Wie die Polizei in Schongau mitteilt, hatte gegen 16.45 Uhr ein zunächst Unbekannter nigerianischer Herkunft das Grundstück der 47-Jährigen am Grubfeldweg betreten, um nach Geld und Essen zu betteln. Die Frau war gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt und schickte den Mann weg. Der ließ nicht locker, erschien erneut und fragte nach Arbeit. Aber auch die konnte die Hauseigentümerin dem 34-Jährigen nicht bieten.

Flucht durch das WC-Fenster

Laut Polizei betrat der Mann das Grundstück daraufhin von der Rückseite, ging durch den Garten und drang durch die offene Terrassentüre in das Einfamilienhaus ein. Zuvor ließ er von der Terrasse noch ein Handy mitgehen. Im Haus suchte der 34-Jährige nach Angaben der Beamten gezielt nach Bargeld und wurde in einer Geldbörse fündig. Obendrein klaute er eine Goldkette und Bargeld aus dem Nachtkästchen der Frau, bevor er aus dem WC-Fenster kletterte und versuchte, das Weite zu suchen.

Frau stellt Täter zur Rede

Zwischenzeitlich hatte die 47-jährige Hauseigentümerin allerdings bemerkt, dass ihr Handy von der Terrasse verschwunden war. Sie stellte den Mann an der Rückseite des Gebäudes zur Rede. Als sie ihn mehrmals darauf angesprochen hatte, händigte der 34-Jährige ihr das Handy aus und flüchtete zu Fuß.

Überwachungskamera hält Diebstahl fest

Zum Verhängnis wurde dem Täter, dass eine Überwachungskamera im Haus sein Treiben festgehalten hatte. Die zur Hilfe gerufene Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen. Aufgrund der Beschreibung und der vorhandenen Videoaufzeichnung konnte der 34-Jährige ermittelt werden. Er wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Steingaden. Er wurde in seinem Zimmer angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Mann war mit knapp einem Promille alkoholisiert.

Staatsanwaltschaft sieht von Haftbefehl ab

Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde das Diebesgut sichergestellt. Da die Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf Haftbefehl stellte, setzte die Polizei den 34-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Wie im Nachhinein bekannt wurde, war augenscheinlich der selbe Mann auch im Wohngebiet in der Tegelbergstraße in Steingaden auffällig geworden. Dort soll er gegen 15 Uhr ebenfalls über ein Gartentor gestiegen sein und das Grundstück betreten haben. „Diesbezüglich wird noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet“, betonen die Beamten, die um weitere Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Möglicherweise sei der Mann auch anderen Anwohnern in dem Wohngebiet in verdächtiger Art und Weise aufgefallen.

Polizei bittet um Hinweise

Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, dunkelhäutig, Vollbart, schlank und zirka 1,75 Meter groß. Er trug eine kurze Hose und führte eine Umhängetasche mit sich. Hinweise erbittet die die Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/23460.

