„Die Musik tut mir so gut“

Serie: Ehrenamtliche im Schongauer Land

von Jörg von Rohland schließen

In der Kirche, bei der Feuerwehr oder in anderen Vereinen und Institutionen: Ohne Ehrenamtliche würde in der Gemeinschaft nichts richtig funktionieren. Was bewegt diese Menschen, die unentgeltlich einen großen Teil ihrer Freizeit der Allgemeinheit opfern? In einer Serie stellen wir in loser Reihenfolge Ehrenamtliche aus dem Altlandkreis Schongau vor, die seit Jahrzehnten tätig sind. Heute: Gerhard Klein aus Steingaden.