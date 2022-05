Endlich: Nach 30 Jahren Vorgeschichte hat Urspring seinen Vereinsstadl

Von: Rafael Sala

Vier Urspringer Vereine nutzen ab sofort den neuen Vereinsstadl. Die ersten Ideen für den Bau des Stadls liegen rund 30 Jahre zurück, lange Zeit fehlte ein passendes Grundstück. © sala

Was lange währt, wird endlich gut: So könnte das Motto für den Vereinsstadl in Urspring lauten. Mit einem Festakt ist das neue Gebäude hinter dem Fuchsbau jetzt eingeweiht worden. Es soll als Lagerhalle für vier örtliche Vereine dienen.

Steingaden – Nach einer langjährigen Planungsphase und einem Ritt quer durch die unterschiedlichsten behördlichen Vorgaben – auf Geheiß des Landratsamtes musste, für die Gemeinde völlig unerwartet, der Flächennutzungsplan geändert und ein eigener Bebauungsplan erstellt werden –, nach viel mühsamer Suche und schließlich der Corona-Zwangspause knallten nun endlich die Korken: Mit einem großen Einweihungsfest und einer Segnung durch Pater Petrus Adrian Lerchenmüller wurde das Bauwerk auf dem Grundstück hinter dem Fuchsbau jetzt seiner Bestimmung übergeben.

Den Anfang machten Böllerschützen mit drei Salutschüssen, es folgten Reden und schließlich den ganzen Tag über der gesellige Teil mit Liedern des Musikvereins Steingaden und reichlich Verköstigung. Das Projekt habe die Gemeinde einigen Schweiß gekostet, die Abläufe seien zäh gewesen, doch nun sei man am Ziel, sagte Steingadens Bürgermeister Max Bertl (CSU) sichtlich erleichtert.

Echte Gemeinschaftsarbeit

„Das war eine echte Gemeinschaftsarbeit. Doch nun stehen wir hier, es kann los gehen“, sagte er mit Blick auf den örtlichen Trachten-, den Feuerwehr-, den Schützen- und den Fischereiverein, die das rund 220 Quadratmeter große und zweigeschossige, aus Fichtenholz errichtete Gebäude, als Lagerstätte allesamt für ihre Gerätschaften nutzen wollen.

Ein Stein vom Herzen fiel auch Toni Hollerbach, dem Vorsitzenden der Trachtler: „Heute ist es soweit, alle sind gekommen, um dabei zu sein. Es war für uns immer klar, dass wir unseren Vereinsstadl gebührend feiern wollen.“

Lange fehlte passendes Grundstück

Rückblick: Erste Überlegungen, das Vorhaben in Angriff zu nehmen, gab es schon vor 30 Jahren – da ging es um die Idee, das Gebäude am Kohlgraben zu errichten. Der Plan war jedoch bald verworfen worden, es folgte eine mühsame Suche nach einem geeigneten Standort. Eine fast unlösbare Aufgabe, denn per Gesetz muss für die Versiegelung eines Bodens eine Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt werden, womit die Gemeinde nicht gerade reich gesegnet ist. „Da war guter Rat teuer, es wurden mehrere Möglichkeiten geprüft, aber keine war zielführend“, schilderte Hollerbach im Rückblick.

Die entscheidende Weichenstellung erfolgte im Jahr 2019: In diesem Jahr bekamen die Vereine die Zusage, ein Grundstück unentgeltlich nutzen zu können. Der damalige Bürgermeister Xaver Wörle vermittelte, seitdem war die Wiese hinter dem Fuchsbau im Gespräch. Mit Erfolg. Baubeginn war im Dezember 2020 mitten in der Corona-Zeit.

2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Glück hatten die Vereine auch in finanzieller Hinsicht: Anfangs war mit Kosten in Höhe von maximal 70 000 Euro gerechnet worden, der Endbetrag belief sich dann aber auf 50 000 Euro – nicht zuletzt dank der Arbeit in Eigenregie, einer erheblichen Summe an Spendengeldern und der „großzügigen Unterstützung der einzelnen Gewerke“, wie Hollerbach dankend festhielt. Die Bilanz: 120 Kubikmeter verbautes Holz und 2000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden. „Nun ist er fertig, unser Urspringer Vereinsstadl.“

