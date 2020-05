Steingadener Räte tagen jetzt mittwochs

Der neue Steingadener Bürgermeister Max Bertl ist vereidigt. Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats standen außerdem die Vereidigung von drei neuen Gemeinderats-Mitgliedern und eine neue Geschäftsordnung auf dem Programm.

Steingaden – Das Rezept von Max Bertl, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen, klingt einfach: „An einem Strang ziehen, Parteizugehörigkeit hinten anstellen, ein fairer Umgang miteinander und eine konstruktive Diskussion.“ Wichtig seien diese Eckpunkte im Hinblick auf anstehende Aufgaben wie der Fohlenhof-Sanierung, der Anschluss ans Abwassersystem Lechbruck und Straßensanierungen.

Angesichts der Corona-Pandemie gelte es, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, so Bertl weiter. „Lasst uns miteinander die nächsten sechs Jahre gestalten und Steingaden in eine gute Zukunft bringen“, appellierte er an die Gemeinderäte, bevor ihm der Älteste in der Runde, Georg Schweiger, den Diensteid abnahm. Anschließend nahm er selbst die Vereidigung der drei neuen Gemeinderats-Mitglieder Johannes Klein, Sebastian von Eltz-Rübenach (beide Liste für Steingaden) und Thomas Illert (Pro Steingaden) vor.

Leo Eicher wieder zum zweiten Bürgermeister gewählt

Einstimmig beschlossen wurde vom neuen Gremium, sich auf einen zweiten Bürgermeister und einen Stellvertreter zu beschränken. Als zweiter Bürgermeister wurde auf Vorschlag von Max Bertl, der sich jemand mit „Erfahrung, der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen könne, Leo Eicher junior mit zehn Stimmen wiedergewählt. Als Stellvertreter wurde Bernhard Hollerbach als einziger Kandidat mit vier Gegenstimmen gewählt.

Bauausschuss, Wegeausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss

Als Ausschüsse schlug Bertl einen Bauausschuss, einen Wegeausschuss und einen Rechnungsprüfungsausschuss vor. Ludwig Straub befand dazu: „Es ist besser, wenn jeder drüberschaut.“ Dem schlossen sich die Gemeinderäte an um die bisherige Praxis, dass der gesamte Gemeinderat mit dem zweiten Bürgermeister die Rechnungsprüfung vornimmt, beizubehalten.

Dem Bauausschuss gehören Leo Eicher, Bernhard Hollerbach, Max Jais, Robert Bauer, Roberta Leimbach und Sebastian von Eltz-Rübenach an, den Wegeausschuss stellen Max Jais, Georg Schweiger, Roberta Leimbach, Johannes Klein, Helmut Schnitzler und Michael Schmid. Das Sitzungsentgelt wurde einstimmig von bisher 20 auf 30 Euro pro Sitzung angehoben.

Die von der stellvertretenden Geschäftsstellenleiterin Manuela Gans präsentierte neue Geschäftsordnung orientiert sich an dem Vorschlag des Bayerischen Gemeindetags. So darf der Bürgermeister zur Entlastung des Gemeinderats künftig Personalentscheidungen bis zur Besoldungsgruppe A8 selbstständig treffen. Der Vorschlag von Max Bertl, dem Bauausschuss die Vergabe von Aufträgen bis 50 000 Euro zuzugestehen, wurde dagegen abgelehnt. Über Ausgaben bis zu 10 000 Euro soll der Bürgermeister künftig allerdings entscheiden können, er muss den Gemeinderat aber informieren.

Als neuer Sitzungstag wurde der erste Mittwoch im Monat – jeweils um 20 Uhr – festgelegt. Die Ladungsfrist zur Sitzung wurde auf sieben Tage vorher erhöht, Anträge müssen 14 Tage vorher eingereicht werden.

Als Vertreter in der Verwaltungsgemeinschaft wurden Leo Eicher, Bernhard Hollerbach und Sebastian von Eltz-Rübenach gewählt. Als Stellvertreterin in der Versammlung des Schulverbands fungiert Anita Schleich, die Bestellung von Referenten wurde vertagt. Zu guter Letzt wurde Max Bertl noch als eheschließender Standesbeamter beauftragt.

