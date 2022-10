Nach erstem Test: Steingadens Erlebnis-App soll besser werden

Versprechen Verbesserungen an der Steingadener Erlebnis-App: Bürgermeister Max Bertl und Mona Greisel von der Tourist-Info. Welfenschwert wird nachgebildet © Näher

Der kürzlich erschienene Artikel über einen Test der neuen Steingadener Erlebnis-App hat Bürgermeister Max Bertl und die Mitarbeiter im Rathaus, die an der App-Entwicklung mitgearbeitet haben, enttäuscht. Was sich daran künftig ändern ließe, haben alle Beteiligten jetzt ergründet.

Steingaden – „Ich habe mich über die beschriebenen Probleme gewundert, denn bei uns in der Tourist-Info sind bisher nur positive Rückmeldungen eingegangen“, eröffnet Mona Greisel von Steingadens Tourist-Info das Gespräch. Steingadens Bürgermeister Bertl weist darauf hin, dass die Locandy-App ja keineswegs nur in Steingaden, sondern auch mehrfach im Ammertal im Einsatz sei, so in Bad Bayersoien oder Bad Kohlgrub – und dort bestens angenommen werde.

Das kann die Reporterin, die über den Test geschrieben hat, aus eigenem Erleben bestätigen. Doch ist das alleine noch kein Beleg dafür, dass es bei den vier neuen App-Abenteuern in Steingaden ebenfalls passt. Deshalb zu den wesentlichen Kritikpunkten nochmals im Einzelnen.

Extrem textlastig

Erstes Problem: Das Herunterladen der App bei der Ausgangsstation am Welfenbrunnen überforderte zwei der drei vorhandenen Handys komplett, das dritte brauchte dafür 40 Minuten. „Das wird sich demnächst ändern, denn wir installieren gerade ein neues W-Lan-Netz am Welfenmünster“, erläutert Bertl. „Damit sollte das Laden der App kein Problem mehr sein.“

Dass es bisher schwierig sein konnte, räumt er ein. „Aber die meisten Leute hatten die App schon zuhause installiert“, erklärt er. Für Auswärtige, die das Angebot erst vor Ort entdeckten und spontan ausprobieren wollten, war das keine Option. Doch nun ist Abhilfe in Sicht.

Mit dem Entwickler der App reden

Doch auch die inhaltliche Ausgestaltung der App erwies sich als problematisch: Als extrem textlastig und beim ersten Hören nicht unbedingt verständlich hatten sie die Tester empfunden. Haben Bertl und Greisel die Abenteuer eigentlich schon selbst ausprobiert? Beide nicken und erklären, es habe einwandfrei funktioniert. „Allerdings hatten wir diese Texte vorher auch schon mehrfach gelesen“, gibt Greisel zu bedenken.

Und das ist ein entscheidender Punkt: Einen Text zu erfassen, den man vorher schon lesen konnte, ist natürlich leichter, als ihn beim ersten Hören auf Anhieb zu verstehen. Und dass Wissen über die Lokalgeschichte, über das Ortsansässige ganz selbstverständlich verfügen, das bei Auswärtigen in der Regel aber fehlt, komplexe Zusammenhänge rascher und einfacher erschließt, ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen.

Original-Welfenschwert wird nachgebildet

„Wir werden die Entwickler der App auf jeden Fall bitten, sich über diese Aspekte noch einmal Gedanken zu machen“, erklärt Bürgermeister Bertl. „Sicher lassen sich einzelne Dinge modifizieren und einfacher gestalten.“

Ein ganz andere Neuerung stehe für nächstes Jahr außerdem an: „Wir lassen gerade das Welfenschwert, nach dem die App-Nutzer auf die Suche geschickt werden, nachbilden. Das wird dann am Endpunkt der Suche tatsächlich zu finden sein“, so Bertl und Greisel. Und den erfolgreichen Schatzsuchern so ein umso größeres Erfolgserlebnis bescheren.

Fazit des Gesprächs: „Wir bleiben dran! Die App soll funktionieren und besser erlebbar sein“, verspricht der Steingadener Bürgermeister. Das betreffe auch die andere App „Der Wilderer am Brettleweg“. Auch hier würden neue Hilfen eingebaut, verspricht er. „Wir arbeiten daran.“

Sabine Näher

