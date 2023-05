Alle Vereine zeigten in Steingaden, was sie draufhaben und leisten

Von: Rafael Sala

Auch er präsentierte sich stolz auf dem ersten „Tag der Vereine“ in Steingaden: der Trachtenverein „Almfrieden“ mit seinen rund 300 Mitgliedern. Darüber freut sich vor allem Vorstand Georg Sieber (3.v.l.). © Sala

Warum immer hinter verschlossenen Türen arbeiten? Das haben sich die Vereine und Organisationen in Steingaden gesagt und zu einem „Tag der offenen Tür“ im Vereinsleben aufgerufen.

Steingaden – Es war eine zündende Idee: Georg Sieber, Vorsitzender des Trachtenvereins in Steingaden, rannte offene Türen ein, als er unlängst auf einer Vorstandssitzung seinen Kollegen von dem Plan erzählte, der ihn umtreibt. „Warum hinter verschlossenen Türen arbeiten? Warum die Vielfalt der zahlreichen Vereine in der 3000-Seelen-Gemeinde nicht sichtbar machen?“, so seine Frage.

Die Antwort war eine Veranstaltung, auf der sich alle Gruppierungen zeigen und Einblicke in ihre Tätigkeit geben. „Ich musste keine große Überzeugungsarbeit leisten, alle waren sofort begeistert“, schildert Sieber. Der erste „Tag der offenen Tür“ im Vereinsleben Steingadens war geboren.

Und die Resonanz war groß: Zahlreiche Besucher strömten jetzt durch die Aula der Grundschule und andere Räumlichkeiten im Steingadener Fohlenhof, wo sich ein Stand neben dem anderen präsentierte. Ob der Förderverein des Kindergartens oder die Freiwilligen Feuerwehren der verschiedenen Ortsteile, ob die Jugendkapelle Lechbruck-Steingaden, die Fischereivereine Steingaden und Urspring oder die Dachorganisation selbst, die Kulturgemeinschaft unter der Leitung von Bürgermeister Max Bertl: Informationen über das vielfältige Treiben im Vereinsleben der westlichsten Pfaffenwinkel-Gemeinde mit seinen 53 Ortsteilen gab es in Hülle und Fülle.

Am besten gleich ein Schnupperkurs am Wunschinstrument

Auch Mitmachen war angesagt: Wer beispielsweise damit liebäugelt, den Nachwuchs für das Spielen eines Blasinstruments zu begeistern, der konnte am Stand des Orchesters gleich einen „Schnupperkurs“ in Anspruch nehmen.

Für die Arbeit mit den Kleinsten ist auch der Förderverein des Kindergartens nicht wegzudenken. Um nicht immer das Gemeindesäckel zu strapazieren, sondern Anschaffungen aus eigener Kraft zu tätigen, hat die Vorstandschaft im Laufe der Jahre ein professionelles Netzwerk geknüpft und viele Aktionen ins Leben gerufen – von Spendenaufrufen bis zu Tauschbörsen.

„Auf diese Weise konnten wir für unsere Kindergärten viele Dinge erwerben“, freut sich Vorstand Michael Battenberg. Spielmaterial, Geschirr, ein Klettergerüst, Digitalkameras, Tablets oder ein Seifenblasentheater: Ohne das Engagement der Ehrenamtlichen sähe es in den Spielgruppen deutlich ärmer aus.

Aufruf an die Jugend

Trachtler-Chef Sieber hat aber noch einen anderen Wunsch: die Jugend dazu zu animieren, mitzumachen. Raus aus den eigenen vier Wänden, die Zeit nicht hinter dem Smartphone verbringen, sondern sich für das gesellschaftliche Leben einbringen. „Das ist es, was Gemeinden brauchen. Integriert Euch in unserem Ort, werdet aktiv“, lautet sein Appell.

Über eine maue Mitgliedschaft kann sein eigener Verein nicht klagen: Knapp 300 Mitglieder zählt der Steingadener Trachtenverein. Der „schnelllebigen Zeit“ entgegenzuwirken, wie es Sieber formuliert, und der Volksmusik neuen Auftrieb zu geben, stehe an oberster Stelle: „Brauchtum, Schuhplatteln, die Pflege der Mundart: All’ das wollen wir fördern.“