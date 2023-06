Halbzeitbilanz von Bürgermeister Max Bertl: „Es stimmt einfach das soziale Klima in Steingaden“

Von: Rafael Sala

Er blickt optimistisch in die Zukunft: Steingadens Bürgermeister Max Bertl. Seit drei Jahren leitet er die Geschicke der Gemeinde. © Sala

Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sich in ihrem Privatleben geändert hat. Heute Max Bertl (Steingaden).

Herr Bertl: Sie betonen immer wieder, wie sehr Ihnen die Gemeinde Steingaden am Herzen liegt, kommen regelrecht ins Schwärmen. Was ist es, was diesen Ort so besonders macht?

Zum einen natürlich die geografische Lage des Ortes mit der Nord-Süd-Ausbreitung von Seen und Tälern, seine Nähe zum Allgäu, die Verwurzelung im Pfaffenwinkel. Und dann sind das natürlich die Menschen hier. In der Bevölkerung gibt es einen enormen Zusammenhalt, einen, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Die Bandbreite an gemeinsamen Festen und Feiern ist einfach enorm – denken Sie nur an die Blütentage, das Stadlfest oder die zahlreichen Trachtenfeste oder das Wieser Gartenfest oder der Ulrichsritt. Die Liste ist lang, ich könnte sie unendlich erweitern. In Steingaden stimmt einfach das soziale Klima, so könnte man es zusammenfassen. Auch sind wir die Gemeinde im Landkreis mit den meisten Ortsteilen – sage und schreibe 53. Das muss man erst einmal schaffen.

Sie würden demnach Ihren Job als Rathauschef niemals tauschen beziehungsweise hergeben wollen?

Definitiv nicht (lacht).

Dabei haben Sie viel Zeit auswärts verbracht, Ihre Jugend spielte sich vornehmlich in Peiting ab, viele Jahre lang haben Sie als Sparkassenbetriebswirt in der Region gearbeitet, darunter Bad Bayersoien, Böbing und Rottenbuch. Was hat Sie dazu bewogen, 2020 erstmalig zur Wahl anzutreten und den Chefsessel in Steingaden zu erobern?

Vielleicht liegt es daran, dass meine familiären Wurzeln in der Nachbargemeinde Wildsteig liegen. Ausschlaggebend aber ist wahrscheinlich, dass ich als Kind sechs Jahre lang in Steingaden gelebt habe. Eine Zeit, die prägend für mich war und die ich nicht missen möchte. Ich wollte schon immer Bürgermeister werden – und zwar zu dem Zeitpunkt, als die CSU in Steingaden vakant war, es dort keinen Ortsvorsitzenden gab.

Wenn es überhaupt einen gibt: Wo drückt denn der Schuh im Ort am meisten?

Wir haben natürlich mit den gleichen Themen zu kämpfen wie die meisten anderen Gemeinden auch: Fachkräftemangel, hohe Personalkosten, Engpässe bei der Kinderbetreuung, der Öffentliche Personennahverkehr, der wesentlich besser sein könnte, vor allem die Anbindung nach Schongau. Da muss noch einiges geschehen. Ansonsten aber geht es uns, das möchte ich noch einmal betonen, sehr, sehr gut.

Viele wichtige Projekte sind inzwischen zu einem Abschluss gekommen beziehungsweise stehen kurz davor, darunter der Anschluss des Abwasserverbundsystems an die Kläranlage Lechbruck, die Sanierung der Turnhalle der Mittelschule, der Ausbau des Waldkindergartens in Litzau und noch einiges mehr. Wie steht es eigentlich um das millionenschwere Mega-Projekt Fohlenhof-Sanierung, genauer gesagt des östlichen Trakts und der Nordseite? Dort sind die Bagger noch nicht angerollt. Dabei steht das Thema seit Jahren auf der Tagesordnung, schon Ihr Vorgänger Xaver Wörle hat ihm höchste Priorität eingeräumt.

Da sind leider in der letzten Zeit einige unglückliche Umstände zusammengekommen. So hatten wir im Laufe des vergangenen Jahres die detailreiche Vorplanung auf den Weg gebracht und bereits abgeschlossen, als wir zwei Planer verloren haben – einen infolge Krankheit, mit dem anderen war eine Zusammenarbeit nicht mehr zielführend. Wir wollen jetzt das Team neu aufstellen, was natürlich Zeit kostet. Konkret geht es um zwei neue Fachplaner im sogenannten VGV-Verfahren, das die öffentliche Auftragsvergabe regelt.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?

Für das dritte oder vierte Quartal in diesem Jahr bin ich recht zuversichtlich. Da werden wir die Entwurfsplanung auf den Weg gebracht haben. Insgesamt wird sich der Prozess, in dem es um Entscheidungsinhalte geht, wohl noch ein bis eineinhalb Jahre hinziehen.

Welche weiteren großen Projekte stehen in Steingaden an?

Wir haben noch viel vor – Kinderkrippen zum Beispiel sind ein Riesenthema bei uns. Die Geburtenzahlen in unserem Ort steigen kontinuierlich, da besteht dringender Handlungsbedarf. Wir müssen eine funktionsgerechte und ausbaufähige Infrastruktur auf den Weg bringen. Dann wird uns der neue Sportplatz westlich des Fohlenhofs als Ersatz für den alten im Hopfenfeld beschäftigen. Auch hier läuft die Bauleitplanung für den Flächennutzungsplan. Weiter gilt es, dem Thema Wasserversorgung einen neuen Schub zu verleihen. Derzeit haben wir einen Wasserverbund mit Lechbruck und einen Notwasserverbund mit Prem. Ein dickes Ding wird natürlich auch die Ausweisung von Photovoltaikflächen, um die Energiewende voranzutreiben. Es geht um Standortfragen, um Studien, die erstellt werden müssen, um Interessensabwägungen und, und, und. Sie sehen: Wir haben weiter viel zu tun.

