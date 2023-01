Faschingsbälle in Wildsteig und Steingaden: Narren feierten am Wochenende bis zum Morgen

Umfallen hätte keiner können: Hunderte Partygäste feierten bis in die Morgenstunden im proppevollen „Zimmerstadel“.

Sportlerball, Landjugend- und Bauernball

Die närrische Zeit hat begonnen: Am Wochenende feierten Hunderte Faschingsfreunde auf Bällen in Steingaden und Wildsteig.

Landkreis – Längst ist er kein Geheimtipp mehr, der Sportlerball des TSV Steingaden. Nach einer zweijährigen Faschings-Zwangspause hat der Steingadener Sportverein auf dem Gelände des ehemaligen Fohlenhofs wieder den Sportlerball veranstaltet, der mittlerweile über die Grenzen des Oberlands hinaus bekannt ist. Die Organisatoren des TSV hatten unter der Leitung von Stefan Schuster und Matthias Gerold mit ihren zahlreichen freiwilligen Helfern Großes geleistet. So wurde aus dem Sportlerball eine gelungene „Mega-Party“.

Schon vor dem Einlass gegen 20 Uhr standen lange Menschenschlangen am Eingang zum „Zimmerstadel“. Jeder wollte der erste sein, um sich an der Bar einen sicheren Platz zu ergattern.

+ Bürgermeister Max Bertl (3. v. r.) verkleidete sich bewusst politisch inkorrekt und kam im Indianerkostüm zum Sportlerball. © Werner Schubert

Das Fassungsvermögen von 500 Gästen war bereits um 22 Uhr erreicht. Der Stadel war um diese Zeit so voll, dass keiner mehr hätte umfallen können. Für beste Stimmung sorgte „DJ Küss Küss“, alias Alexander Mössmer, aus Steingaden, der bei dieser „Mega-Sause“ alle Besucher und Faschingsnarren begeistern konnte.

Beim Landjugend- und Bauernball platzt Wildsteigs Gemeindehalle aus allen Nähten

Weitere Höhepunkte des Abends waren zweifelsohne die Auftritte der Hohenfurcher Prinzengarde, der Männergarde vom TSV Steingaden und nicht zuletzt die Schwabbrucker Showtanzgruppe. Alle Auftritte sorgten beim Puplikum für große Begeisterung, weshalb die Tänzer noch einige Zugaben drauflegen mussten, die mit viel Applaus beklatscht wurden.

Alles in allem ein gelungener Steingadener Faschingsauftakt, der die „Maschkera“ nach der Corona-Pandemie begeistert hat. Bis in die frühen Morgenstunden haben diese den ersten Faschingsball im Ort ausgelassen gefeiert.

+ Beim Landjugend- und Bauernball in Wildsteig war die Gemeindehalle rappelvoll. © Werner Schubert

Tolle Stimmung herrschte auch beim Wildsteiger Faschingsauftakt in der voll besetzten Gemeindehalle. Der Landjugend- und Bauernball zog nach der Corona-Pause die farbenprächtig und abwechslungsreich kostümierten Gäste in Scharen an. Die Stimmung war grandios, die Turnermadln zeigten einen Showtanz und mussten einige Zulagen drauflegen, die Landjugend zeigte eine Einlage zum Musikantenstadel, der ebenfalls mit tosendem Applaus bedacht wurde. Unter den Gästen, verkleidet als Kaiser Nero, war auch Bürgermeister Josef Taffertshofer, der zu den Klängen der Wildsteiger Musikkapelle das Tanzbein schwang.

Von Werner Schubert