Brand zerstört Scheune in Steingaden: Feuerwehren verhindern Übergreifen auf Wohnhaus

Von: Jörg von Rohland

Für die Peitinger Kameraden war es der zweite schwere Einsatz innerhalb von 24 Stunden. © Hans-Helmut Herold

Die zweite Nacht in Folge hat es in der Region gebrannt. Nach dem Feuer in Peiting in der Nacht auf Montag ist dieses Mal in Steingaden ein Stadel in Flammen aufgegangen. Wieder konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Steingaden – Wie die Kriminalpolizei berichtet, war das Feuer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich einer Scheune in Steingaden ausgebrochen. Der entstandene Schaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge im sechsstelligen Bereich bewegen, heißt es. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle war gegen 1.10 Uhr der Brand der Scheune an der Ammergauer Straße in Steingaden mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der sofort alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand die Scheune bereits im Vollbrand. Die Frauen und Männer der regionalen Feuerwehren aus Peiting (Drehleiter), Steingaden, Urspring, Bernbeuren und Lechbruck konnten das Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Mit vereinten Kräften schafften es die Feuerwehren, ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus zu verhindern. © Hans Helmut Herold

Der Schaden fällt so hoch aus, weil in der Scheune Wohnmobile und Mini-Bagger untergestellt waren. Auch eine Photovoltaikanlage wurde zerstört. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernahm noch vor Ort die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. „Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“, teilen die Beamten mit.

Für die Peitinger Feuerwehr war es die zweite schlaflose Nacht in Folge. In der Nacht auf Montag waren die Brandschützer im Ort ausgerückt, um eine brennende Garage zu löschen. Auch in diesem Fall konnten die Frauen und Männer ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.