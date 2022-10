Kommen Flüchtlinge in den ehemaligen Feneberg-Markt in Steingaden?

Von: Rafael Sala

Bis vor gut einem Jahr stand hier noch eine Feneberg-Filiale. Jetzt sollen in dem Gebäude Flüchtlinge untergebracht werden. © Sala

In die Diskussion um die Nutzung der ehemaligen Feneberg-Filiale in Steingaden kommt Bewegung: Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt wurde, soll dort auf Wunsch des Landratsamts eine Flüchtlingsunterkunft für rund 40 Schutzsuchende entstehen.

Steingaden – Im Zuge des Ukraine-Kriegs kommen immer mehr Flüchtlinge aus dem Land nach Deutschland. Eine Entwicklung, die die Behörden geradezu fieberhaft dazu zwingt, Unterkünfte zu finden – wegen des Mangels an geeigneten Immobilien bisweilen eine Herkulesaufgabe. So auch in Steingaden.

Um Abhilfe zu schaffen, will das Landratsamt Weilheim-Schongau das ehemals als Feneberg-Filiale genutzte Gebäude an der B 17 mit dem dazu gehörenden Areal vom Eigentümer pachten und für die Unterbringung von Schutzsuchenden nutzen.

Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge

Im entsprechenden Tagesordnungspunkt mit dem Titel „Nutzungsänderung von Geschäftsräumen zu Wohnräumen an der Füssener Straße 8“ hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung in der Aula der Grundschule darüber zu befinden.

Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen: Das Gremium kann sich mit dem Vorhaben anfreunden, heißt es im Kern angesichts der Notlage, man hat aber auch Kritikpunkte beziehungsweise grundlegende Verbesserungsvorschläge anzumelden. Die betreffen nicht Sicherheitsaspekte. Diesbezüglich habe man keine schlechte Erfahrung im Gemeindegebiet gemacht, wie Bürgermeister Max Bertl (CSU) mit Blick auf das bereits bestehende Asylbewerberheim im alten Krankenhaus betonte, wo Flüchtlinge aus Syrien leben. Im Gegenteil: „Wenn es in all’ den Jahren ein- oder zwei Mal zu einem unschönen Vorfall gekommen ist, dann wäre das schon hoch gegriffen.“

Problem des öffentlichen Nahverkehrs

Kopfzerbrechen bereiten dem Rathauschef und den Kommunalpolitikern vielmehr technische Fragen, vor allem solche, die mit den Behördengängen zu tun haben, die zwangsläufig immer wieder anfallen werden. Denn die zuständigen Ämter wie die Asylberatungsstelle oder das Arbeitsamt befinden sich nicht um die Ecke, sondern weitab vom Schuss, in den Städten Schongau und Weilheim.

Um dorthin zu gelangen, müssen die Betroffenen – wie jedermann, der in der verkehrsungünstig gelegenen 3000-Seelen-Gemeinde wohnt und kein Auto hat – den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und der ist angesichts des Fehlens einer direkten Buslinie quasi nicht existent. „Versuchen Sie mal, nach Schongau zu kommen, da fahren Sie kreuz und quer durch den Landkreis und sind Stunden unterwegs“, monierte Bertl. „Die Verbindung muss besser werden, die muss stimmen, sonst klappt es nicht.“

Ein Streetworker wäre gut

Auch brauchen die Betroffenen weitreichende Unterstützung, etwa beim Ausfüllen der Formulare. Eine Arbeit, die derzeit neben vielen anderen die über 100 Ehrenamtlichen stemmen und die viele von ihnen nicht selten an die Belastungsgrenze bringt.

Den Sicherheitsdienst aufzustocken, wie es der gängige Weg der überörtlichen Behörden ist, sei der falsche Weg, meint der Bürgermeister: „Besser wäre es, eine Art Streetworker einzustellen, der die Behördengänge macht und sich um die zusätzlich anfallenden Belange kümmert.“

Gefahren sieht Bertl auf die Gemeinde durch die neuen Flüchtlinge – im Gespräch sind nach bisherigen Angaben bis zu 40 – nicht zukommen. „Die größte Gefahr besteht vielmehr darin, dass der Helferkreis gesprengt wird.“

Lob an den Gemeinderat

Ein großes Lob gab es von Bertl für den Steingadener Gemeinderat insgesamt. Polemik, Beschimpfungen, gar Hetze gegen Flüchtlinge und Minderheiten: „All’ das haben wir hier nicht“, schilderte er gegenüber der Heimatzeitung. „Da bin ich mächtig stolz drauf. In Steingaden halten wir zusammen.“

Angesichts des vielerorts dramatisch zu beobachtenden Rechtsrucks sei er dafür mehr als dankbar. „Wir müssen präventiv dagegen steuern. Wenn ich mir vorstelle, dass vor fünf Jahren gewisse Parolen noch als rechtsradikal galten und heute fast schon salonfähig sind.“ Ein Seufzen ist aus den Worten rauszuhören.

