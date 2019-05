Freinacht in Steingaden: Der Traum eines jeden Kleinkünstlers

Ausnahmezustand herrschte in der Freinacht in Steingaden: Zum siebten Mal nahm das kreative „Wirtschaftswunder“ seinen Lauf. Und alle wollten dabei sein.

Steingaden – Eine liebgewordene Tradition ist inzwischen das Steingadener „Wirtschaftswunder“: Das Prinzip dahinter ist einfach: Die Besucher sitzen in einer der Gaststätten und schlemmen, die Künstler machen die Runde und treten reihum an den verschiedenen Orten auf.

Natürlich bedarf das Konzept einiger Vorbereitung: Die Feuerwehr hat sogar das Feuerwehrhaus in ein Restaurant mit 220 Sitzplätzen verwandelt. Denn beim Steingadener Wirtschaftswunder bleibt kein Platz leer. Das heißt Ausnahmezustand. Nicht nur in der Küche: „Der ganze Ort feiert das. Deshalb waren mittags auch alle Lokale zu“, erzählte Michael Battenberg, einer der Organisatoren und Mitveranstalter.

Freinacht in Steingaden eröffnet Künstlern ungeahnte Freiheiten

Die Veranstaltung war eben von Anfang an ein Muss für alle Steingadener. Und den Künstlern eröffnet es ungeahnte Freiheiten. In der Freinacht darf alles gemacht werden. Wer will, der darf, und wenn er nur ein paar Witze zu erzählen hat. Das Unperfekte macht eben den besonderen Charme der Veranstaltung aus.

Und auch dieses Jahr hatten sich zahlreiche Einzelpersonen und Gruppen eingefunden, um etwas zum Besten zu geben: „Man stellt sich als Besucher auf eine lange Nacht ein und geht nicht vor Mitternacht nach Hause“, so Battenberg. Sitzfleisch lohnte sich. Denn die Darsteller hatten teilweise wochenlang für den Auftritt geprobt und sich ganz besondere Dinge ausgedacht.

+ Stimmgewaltig war auch die Gruppe „Pater Petrus Adrian-Müller-Hindelang“ in Steingaden unterwegs. © Fröhlich

Zum Beispiel die musikalische „A Capella-Shit-Love-Story“, bei der „Cordula Grün“ auf „Presslufthammer BBBBBernhard“ traf und mit ihm „Atemlos durch die Nacht“ marschierte. Assistiert von zwei Blockflöten, wurde gesungen und gerappt, was das Zeug hielt. Da konnten sich viele im Publikum gar nicht zurückhalten und trällerten die bekannten Melodien mit.

Abwechslungsreiches Programm bei der Freinacht in Steingaden

Die Gruppe „Pater Petrus Adrian-Müller-Hindelang“ hatte sich über die grassierende Vergesslichkeit Gedanken gemacht, was in Lied und kleinen Spielszenen für viel Erheiterung sorgte. Werner Böglmüller war gar als Bürgermeisterkandidat „Metzgermeister Manfred Wimmer aus Haunstetten“ mit Schlachtschürze und Messer unterwegs auf Stimmenfang. Begleitet von seinem Coaching-Team von der Agentur „Peoplemaster&Friends“, testete er die Speisekarten auf vegetarische Gerichte. „Spätzle mit Bratensoße“ waren da allemal drin.

+ Mit Schlachtschürze und -messer wirbt hier Werner Böglmüller alias „Bürgermeisterkandidat Metzgermeister Manfred Wimmer aus Haunstetten“ um Stimmen im Steingadener Publikum. © Fröhlich

Zünftige Musik gab es unter anderem von der „Kerschler Musik“ mit Musikern aus Bernbeuren bis Garmisch, vom Männer- und Kirchenchor oder vom „Harmonie-Haufen“, sprich Edwin Haslach und seinen Akkordeonspielern.

Mit Leiterwagen ziehen die Künstler in Steingaden von Gasthof zu Gasthof

Mit Leiterwagen und Rucksäcken transportierten die Künstler auf Wanderschaft Instrumente und Requisiten von einem Gasthof zum anderen: „Das Publikum ist jedes Mal anders“, erzählte Roswitha Köpf, die als Altenpflegerin mit Stewardess-Ambitionen unterwegs war. 14 Auftritte, jedesmal vor neuem Publikum, kein Platz zu klein oder zu eng – der Traum eines jeden Kleinkünstlers und ein außergewöhnlich unterhaltsames Event für die Steingadener Lokale, die dabei aus allen Nähten platzen.

