Für Steingadens Bürgermeister Xaver Wörle ist nach 24 Jahren Schluss: Wie er auf seine Amtszeit zurückblickt

Nach 24 Jahren als Bürgermeister von Steingaden ist für Xaver Wörle Ende des Monats Schluss. Ein bisschen Wehmut habe er schon. Doch er schaut zufrieden auf seine Amtszeit und mehrere große Projekte zurück. Auch in Zukunft wird ihm wohl nicht so schnell langweilig.

Steingaden – Das gibt es nicht so oft. In 54 Jahren gab es in Steingaden gerade mal zwei Bürgermeister. 30 Jahre lang war Ernst-Otto Weeber Rathauschef und zuletzt 24 Jahre Xaver Wörle Gemeindeoberhaupt der 2850 Einwohner zählenden Gemeinde mit ihren 53 Ortsteilen.

Startschwierigkeiten hatte Wörle vor 24 Jahren als Gemeindechef nicht. Zumal er vorher bereits sechs Jahre als Gemeinderat kommunale Luft geschnuppert hatte und es damals „noch keine riesigen Baumaßnahmen gegeben hat“.

Das änderte sich 1999. Da erwarb die Gemeinde von der örtlichen Kirchenverwaltung den Süd- und Teile des Westflügels des Fohlenhofes. Für den symbolischen Preis von 5000 D-Mark. Teurer war danach schon der in den Jahren 2003 bis 2005 erfolgte Umbau des Süd- und Westflügels mit 8,7 Millionen Euro. Allein die Grundschule im Südflügel hatte die Gemeinde fünf Millionen Euro gekostet. Alles in allem lagen dabei die Kosten trotzdem noch fünf Prozent unter der Kostenschätzung. „Darauf bin ich wahnsinnig stolz“, erzählt Wörle.

Sehr am Herzen“ lag dem damals neuen Bürgermeister der Erhalt des Altenheimes. „Ich wollte Steingaden als Standort für ein Alten- und Pflegeheim erhalten.“ Kein leichtes Unterfangen. Denn der damalige Landrat habe von ihm bereits den Hausschlüssel für das Altenheim verlangt. „Nur über meine Leiche“, habe er gesagt und sich danach für den Neubau für 56 Bewohner nebenan „nei ghängt“.

Es gab indes noch weitere große Projekte in der Wörle- Zeit. So die flächendeckende Wasserversorgung mit dem Bau des Hochbehälters, der Hochwasserschutz am Viehweidsee und der Neubau des Feuerwehrhauses im Jahr 2000 sowie der Bau der Kinderkrippe 2014, die Gestaltung des Dorf- und Parkplatzes und natürlich der Breitbandausbau. Stolz ist Wörle auch auf die Renovierung der Kreuzbergkirche.

Für Nachfolger Max Bertl hat Wörle noch etliches angeschoben. So die Abwasserentsorgung nach Lechbruck für 3,5 Millionen Euro und die Sanierung des Ost- und Nordflügels des Fohlenhofes für rund zehn Millionen Euro sowie die Sanierung der Turnhalle für weitere 2,5 Millionen Euro.

Woran sich Xaver Wörle gerne erinnert ist, dass er über all die 24 Jahre mit einem loyalen Gemeinderat zusammenarbeiten konnte. „Wir konnten für unser Heimatdorf in Sachen Soziales, Energie und Nachhaltigkeit etwas bewegen.“ Der Umweltgedanke sei dabei nie zu kurz gekommen.

Seinem Nachfolger dreinreden wolle er nicht. Der könne sich auf die Unterstützung einer „super tollen Verwaltung verlassen“. Die werde ihm loyal zur Seite stehen.

Und was macht der Bürgermeister jetzt mit der vielen Freizeit? Jedenfalls Langeweile wird er nicht haben. Er ist Vorsitzender des „Bürgervereins am Lech“ und Vorsitzender der „Steingadener Bürgerstiftung“. Derzeit ist er dabei, die zwanzigste Gemeindechronik zu erstellen. Außerdem hat der jetzt 64-Jährige vor zwei Jahren mit dem Golfen angefangen, das ihm mächtig Spaß mache.

VON WALTER KINDLMANN

