Nach Absage für das Projekt im Ortskern: Gibt es bald ein Inklusions-Café auf dem Langau-Gelände?

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Die Langau in Steingaden: Hier könnte das für Steingaden abgelehnte Inklusions-Café gebaut werden. © Hans-Helmut Herold

Wird es ein Inklusions-Café in der Langau geben, nachdem der Gemeinderat Steingaden das Projekt fürs Zenetti-Haus im Ortskern nach langem Hin und Her abgelehnt hatte? Zumindest gibt es Pläne.

Steingaden/Langau – Die gute Nachricht im Voraus: Die Langau hat sich von Corona erholt. Der Betrieb in der Erholungs- und Bildungsstätte floriert. Will rückblickend heißen: Die Investition in die Sanierung der Einrichtung – enorme Fördergelder haben es ermöglicht: Sie hat sich gelohnt.

Nicht nur Menschen mit Behinderung und ihre Familien finden hier eine kleine Auszeit vom schwierigen Alltag. Die Corona-Auszeit für Familien, zu 90 Prozent gefördert vom Bund, boomt. „Schon früh haben wir 800 Anfragen bekommen“, erinnert sich die kommissarische Leiterin der Langau, Christine Klein. Mittlerweile sind es 4000 Anfragen. Klar, dass davon bei Weitem nicht alle bedient werden können. Von Oktober bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sage und schreibe 400 Familien aus ganz Deutschland von der staatlich geförderten Auszeit in der Langau profitiert.

Angeregt hatte diese staatliche Förderung übrigens Peter Barbian, der die Langau erst im August berufsbedingt verlassen hat – und zwar als Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien.

„Das Inklusions-Café ist nicht gestorben“

Barbians Fußstapfen sind groß, laut war er nie. Ziemlich leise ist er auch vom Feld gezogen, als der Steingadener Gemeinderat das Inklusions-Café im Zenetti-Haus im Ort mehrheitlich abgelehnt hatte. Die Wiederbelebung des ehrwürdigen Weinstadels und Bekleidungsgeschäftes war im Jahr 2020 gescheitert. „Es wäre eine gute Chance gewesen, die Langau und den Ort Steingaden noch besser zu vernetzen“, befindet Christine Klein auch rückblickend. „Das Inklusions-Café ist nicht gestorben“, betont sie aber.

Für eine Umsetzung des Cafés gibt es bereits konkrete Pläne. Ein Neubau-Vorhaben – und zwar auf dem Gelände der Langau selbst. Die Planungen hierfür seien durch den überraschenden Weggang Barbians ins Stocken geraten, sagt Klein. Aber: Die Idee – sie wird weitergeführt. Dort oben, auf dem Weg zur Wieskirche, soll das Inklusions-Café entstehen als ein „feines, kleines neues Gebäude. Es gibt Vorstellungen und konkret Planungen.“ Für das Projekt gäbe es Fördermittel, sobald der neue Leiter sich im neuen Wirkungsfeld akklimatisiert hat. Dann dürfte das vom Vorgänger geplante Vorhaben auf seiner Agenda stehen.

Das neue Gebäude soll auf dem Weg zur Wieskirche entstehen

Gebaut werden soll südlich des bestehenden Gebäudes in Richtung Wieskirche. Das Inklusions-Café und das Weltkulturerbe trennt, zumindest, was den freien Blick anbelangt, nur der Wald. Und auch das Garten-Café, das während der Zeit der Pandemie entstanden ist, bleibt.

Christine Klein ist bis August kommissarische Leiterin. © Hans-Helmut Herold

Damit es nicht ganz still bleibt, hatte Peter Barbian in Corona-Zeiten Tische und Stühle unter die Bäume der Langau stellen lassen. Ein Schild dazu: „Dem Himmel so nah“, war darauf zu lesen – die Geburt des Garten-Cafés. Immer wieder hatten auch Radler dort Station gemacht und so die Langau mit ihren ganz besonderen Menschen kennengelernt.

Was einmal mehr die Idee der Langau weitergebracht hat – ein Ort, an dem sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen. Berührungspunkte schaffen, so die Idee dahinter. Mit dem Inklusions-Café und dem Entstehen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung könne dieser Gedanke weitergedacht werden, so Klein.

Pandemie und Krieg bringen die Kostenaufstellung ins Wanken

Die pandemische Lage und das aktuelle Kriegsgeschehen haben die bereits existierende Kostenaufstellung für den Neubau ins Wanken gebracht: „Durch die aktuelle Situation galoppieren die Preise“, erklärt Klein. Geplant ist der Neubau des Cafés mit 24 Plätzen.

Auch das behutsam geplante Projekt „Inklusions-Hospiz“ ist nicht in irgendeiner Schreibtischschublade verschwunden. Gerade, weil Menschen mit komplexen Behinderungen und herausfordernden Verhaltensweisen in „normalen“ Hospizen für Erwachsene schwer zu versorgen sind, steht auch dieses Vorhaben weiter auf der Agenda der Langau. Ein Ort für Bildung, aber auch für Erholung, aber auch ein Ort zum Sterben. Passt das zusammen? Ja, findet nicht nur Christine Klein, die viele Jahre Vorsitzende des Aufsichtsrats in der Langau war: Auch die Mitgliederversammlung steht hinter dem Vorhaben. „Aber das dauert noch lange, bis sich hier was tut.“

Corona hat alles lahm gelegt - die pandemischen Nachwehen müssen überwunden werden

Schließlich müssen erst mal die Corona-Nachwehen in den Griff bekommen werden, die immer noch deutlich zu spüren sind. Die Unterkünfte zum Beispiel, die eigentlich eigens für Demenzkranke und deren Angehörige ausgestattet worden sind, können von diesen Gästen erst mal nicht genutzt werden – Corona hatte alles lahm gelegt, erst mal muss Personal aufgebaut werden.

Keine Zweifel lässt Christine Klein daran, dass das Kerngeschäft der Langau die Erholungswochen von Eltern mit behinderten Kindern sind und bleiben. „Erst, wenn personelle und finanzielle Kapazitäten im Haus frei sind, können wir neue Vorhaben auf den Weg bringen.“

