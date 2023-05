Konzertbesucher in der Wies fühlten sich im „Schlaraffischen Wunderland“

Teilen

Das „Allschlaraffische Symphonie-Orchester“ begeisterte mit seinem Konzert in der Wieskirche. © Näher

Wer mit den Gepflogenheiten der „Schlaraffen“ nicht weiter vertraut ist, hätte das Ereignis fast für ein normales Konzert halten können: In bester Stimmung begrüßte auf jeden Fall Wieskurat Florian Geis die gleichnamigen Musiker, die nicht nur alle Kirchenbänke, sondern auch die zusätzlich gestellten Stühle komplett belegt hatten.

Wies – Geis outete sich bei dieser Gelegenheit als leidenschaftlicher „Schlaraffe“ sowie Gründungsmitglied des Orchesters und erläuterte, dass viele berühmte Künstler Mitglieder der „Schlaraffia“ gewesen seien. Ansonsten ging man wohl davon aus, es nur mit „Eingeweihten“ zu tun zu haben, denn weitere Erklärungen gab es nicht.

Die mussten die zahlreichen Besucher idealerweise bereits mitbringen oder sich hinterher aneignen. Nur so viel zur Information: Die „Schlaraffia“ wurde am 10. Oktober 1859 in Prag gegründet als weltweite deutschsprachige Vereinigung zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor. Sie hat eine eigene Zeitrechnung, die vom Gründungsjahr ausgeht. 2023 wird somit zu 164. Und jedes Mitglied wählt sich einen eigenen „Schlaraffennamen“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

In der „Winterung“, also von Oktober bis April, trifft sich der Männerbund allwöchentlich in seiner „Schlaraffenburg“, dem im Stil eines mittelalterlichen Rittersaales ausgestatteten Vereinslokal, zu sogenannten „Sippungen“. Diese Zusammenkünfte folgen einem festgelegten Zeremoniell in Form eines Ritterspiels. Im Sommerhalbjahr finden dann ab und an freiere Zusammenkünfte statt, bei denen „die Damen“ mitgebracht werden dürfen.

Orchester besteht seit über 40 Jahren

In „diesem Kleinod“ musizieren zu dürfen, bedeute den Höhepunkt im über 40-jährigen Bestehen des Orchesters, erklärte Herrmann Förschner alias „Rt Musimax“ eingangs und bat zugleich, angesichts der Würde des Ortes auf die sonst üblichen „schlaraffischen“ Beifallskundgebungen zu verzichten. Und so wurde es tatsächlich fast ein normales Konzert.

Eröffnet wurde es von der ersten Wieser Kirchensonate aus der Feder von Florian Geis, die in spielerischer Leichtigkeit an den Geist mozartscher Sonaten gemahnte mit einem heiteren Orgelsolo (Christian Förschner) voller Esprit.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Darauf folgte Beethovens Ouvertüre zu Goethes Trauerspiel „Egmont“, die mit schwer lastenden Akkorden eine gravitätische Majestät entfaltete. Ebenfalls unter dem Dirigat des „Ritters Inventio“ (Venelin Filipov) folgte „Haydns Sinfonie Nr. 94“, Beiname „Mit dem Paukenschlag“.

Hochromantische Klänge

Mit diesem hat es eine besondere Bewandtnis, denn er ertönt völlig unvermittelt im zunächst völlig harmlos daherkommenden Andante. Angeblich habe Haydn damit den adeligen Zuhörern, die bei längeren Musikdarbietungen einzunicken pflegten, eine Lektion erteilen wollen. Quasi die subtile Rache eines Genius, der – wie alle Künstler vor Mozart – als Bediensteter, in seinem Falle im Fürstenhaus Esterházy, wirken musste.

Zur wild aufwogenden „Praga-Ouvertüre“ des 1980 verstorbenen „Schlaraffen“ Hellmut Seraphin übernahm „Ritter Gutzgauch“ (Jürgen E. Müller) das Dirigat und behielt es bei den hochromantischen Klängen von Webers „Adagio und Rondo“ für Orgel und Orchester bei.

Am Ende singen alle mit

Und dann folgte der „Schlaraffische“ Teil der Darbietungen: Eine klanggewaltige Festmusik von Heinz Störrle, die den Zyklus von „Schlaraffenliedern“ im Ablauf einer Sippung darstellte. Die war wohl nur für die Eingeweihten völlig verständlich, wovon manch total verklärtes Gesicht kündete.

Die beiden letzten Nummern des Konzerts erklangen in der Wieskirche erstmals in der Fassung für großes Orchester. Und während bei Josef Ciandas „Ahalla-Klängen“ zur Würdigung verstorbener Mitglieder der allen bekannte Text „Tief geneigt sind Schwert und Schild“ nur mitgedacht werden konnte, war die Versammlung zum Schluss zum Mitsingen eingeladen: „Wie könnt’ ich dein vergessen, schlaraffisch Wunderland“ von Jaroslav Jungmann erklang zur sichtbaren Rührung vieler Anwesenden aus unzähligen Kehlen und wurde zum emotionalen Höhepunkt des Konzerts.

SABINE NÄHER