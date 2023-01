Junge Kunstszene setzt in Steingaden ein erstes Ausrufezeichen

Von: Rafael Sala

Teilen

Möglicher Auftakt für eine Wiederbelebung der Steingadener Kunstszene? Das wünschen sich (v.l.) Corinna Ellner, Amrei Breidenbach, Emma Heckel, Loki Forster und Finn Christmann, die derzeit mit vielen anderen Künstlern im „El Carpintero“ ausstellen. © Sala

Eine Wiederbelebung der Kunstszene in Steingaden? Das wünschen sich Corinna Ellner, Amrei Breidenbach, Emma Heckel, Loki Forster und Finn Christmann, die derzeit zusammen mit vielen anderen Künstlern im „El Carpintero“ in Steingaden ihre Werke ausstellen.

Steingaden – Wenn nach Stress Ruhe einkehrt, dann ist der Mensch ausgeglichen und bei sich. Diesen Namen „happy end“ hat Amrei Breidenbach ihrer – unbetitelten – Kunstinstallation gegeben, die derzeit neben vielen anderen im Möbel-, Fenster- und Türenfachgeschäft „El Carpintero“ in Steingaden zu sehen ist.

„Ich wollte damit zeigen, dass unablässig zwei Kräfte auf uns einwirken: Bewegung und Stille. Unruhe und Ruhe. Das eine bedingt das andere“, erläutert die 20-Jährige, die derzeit eine Lehre an der Berufsfachschule für Holzbildhauer in Oberammergau absolviert.

Rund 20 Aussteller sind dabei

Ihr Objekt besteht aus einer Tonkugel, die in einem Nylon-Netz eingespannt ist und frei über einem durchsichtigen Kissen hängt. Mittels einer Kurbel, an der ein dünnes Seil hängt, wird die Kugel hochgezogen. Fällt sie, dann bewirkt die Erschütterung der weichen, mit Wasser gefüllten Unterlage, eine Vibration, die sich mittels einer ausgetüftelten Lichtkonstruktion auf ein Farbenspiel oben an der Decke überträgt.

Die bunten Muster zittern einige Zeit lang, kommen aber schnell wieder zur Ruhe. Bewegung, Stille. Unruhe, Ruhe. Eben der Kreislauf, der es Breidenbach angetan hat. Eine gute Woche war sie mit den Vorbereitungen, Entwürfen und der Produktion beschäftigt.

„Mal sehen, ob und wie es klappt“

Die Steingadenerin ist eine der rund 20 Aussteller. Gezeigt werden Werke unterschiedlichster Stilrichtungen, darunter Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und andere Installationen. Doch es geht nicht nur um Kunst: Das Haus an der Ammergauerstraße in Steingaden könnte sich künftig zum neuen, längst fälligen Treffpunkt für die regionale Kunstszene mausern. Das ist jedenfalls der insgeheime Wunsch der angehenden Bildhauerin Breidenbach: „Mal sehen, ob und wie es klappt. Fest steht, dass wir einen Ort brauchen, einen Ort, wo viele junge kreative Menschen zusammenkommen, einen Ort der Begegnung und Lebensfreude“, schilderte sie auf der Vernissage.

Sie wolle damit an die Tradition von Marion Werner im „Wernerhaus“ in Steingaden anknüpfen, die lange Zeit Ausstellungen organisiert hatte und insbesondere mit ihren Kunstwochenenden einen besonderen Charme versprühte. Seit sich dort die Türen im Mai des Jahres 2019 schlossen, ist die Kunstszene in der 3000-Seelen-Gemeinde mit seinen 53 Ortsteilen quasi verwaist, fristet ein Schattendasein in Privaträumen. Eine Situation, die möglichst schnell der Vergangenheit angehören soll, wie es sich Breidenbach wünscht: „Wir wollen wieder durchstarten!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.