Karl-Eberth-Haus: Der Chef geht von Bord - nach 25 Jahren

Christoph Scherer und das Karl-Eberth-Haus in Steingaben. Neben Soldaten und kirchlichen Gruppen kommen inzwischen auch sehr viele Privatreisende dorthin. © Manfred Ellenberger

Er hat 25 Jahre lang das Karl-Eberth-Hauses in Steingaden geprägt. Nun wird Christoph Scherer verabschiedet.

Steingaden – Das „3 Sterne G“- klassifizierte Karl-Eberth-Haus genießt aufgrund seiner Lage, seinem Ambiente, seiner Verköstigung und nicht zuletzt seiner Gastfreundschaft über Deutschland hinaus einen sehr guten Ruf. Mehr als 18 000 Übernachtungen im Jahr (bis einschließlich 2019) sind ein eindrucksvoller Beweis für seine Beliebtheit. Maßgeblichen Anteil daran hat Geschäftsführer Christoph Scherer.

Als er am 1. Juli 1997 dort Chef wurde, firmierte die Tagungs- und Bildungsstätte noch unter dem Namen „Rüstzeitenheim General-Eberth-Haus“. Er lenkte seitdem nicht nur die Geschicke des Hauses, sondern zeichnete auch für zahlreiche attraktivitätssteigernde Maßnahmen verantwortlich. Damals wie auch heute fühlt sich Scherer der Militärseelsorge verpflichtet. Schließlich untersteht das Haus der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung in Bayern, Baden und Württemberg.

Hohes Ansehen bei Gästen und Mitarbeitern

Bedingt durch eine personelle Entwicklung in München wurde deren Geschäftsstelle im Juli 2021 kurzerhand zum Karl-Eberth-Haus verlegt. Seitdem wurden auch die damit verbundenen Aufgaben in Steingaden und zu einem großen Teil von Christoph Scherer wahrgenommen. Und das neben den ohnehin schon zahlreichen Verpflichtungen als Geschäftsführer.

Genauso wie er hohes Ansehen bei den mitunter schon seit Jahrzehnten kommenden Gästen genießt, kann sich Scherer aufgrund seiner fürsorglichen Art auch der Loyalität der Mitarbeiter seines Hauses sicher sein. Es ist ihm in all den Jahren nie schwergefallen, seinen Führungsanspruch zu behaupten, und er hat das Haus auch souverän durch die Pandemiejahre 2020 und 2021 geführt. Mit seinem geschäftlichen Gespür und Weitblick konnte er zudem eine wirtschaftliche Schräglage des Karl-Eberth-Hauses vermeiden.

Die Nachfolgerin steht schon fest

Das war mit viel Aufwand verbunden, wozu auch Überzeugungsarbeit gehörte. Die war beispielsweise nötig, als aufgrund des Corona-bedingten Ausbleibens der Gäste die von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter beide Jahre auf ihr Weihnachtsgeld verzichteten. Mittlerweile sind die 16 Festangestellten, von denen fast alle seit vielen Jahren dort arbeiten, und mehrere Minijobber wieder voll ausgelastet.

Auch Scherers Vertreterin und künftige Chefin im Karl-Eberth-Haus, Bettina Schulz, ist seit inzwischen über zehn Jahren vor Ort. Sie hat in all den Jahren die Aufgaben erfolgreich in Vertretung des scheidenden Geschäftsführer wahrgenommen, was auch in Zukunft eine von Kontinuität geprägte Arbeit verspricht.

An diesem Sonntag wird Christoph Scherer offiziell im Karl-Eberth-Haus von beinahe 100 Gästen aus Nah und Fern offiziell verabschiedet.