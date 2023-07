Kati, die Kämpferin: Riesenerin leidet an seltenem Gen-Defekt - jetzt hat sie ein Buch über ihr Leben geschrieben

Von: Jennifer Battaglia

Die 27-Jährige Katalin „Kati“ Hepp (l.) aus Riesen mit ihrer Mutter Heidi. Von den Prognosen der Ärzte wollte sich Katis Mutter nicht beeinflussen lassen © Battaglia

Katalin „Kati“ Hepp aus Riesen musste in ihrem Leben schon viele Operationen über sich ergehen lassen. Die mittlerweile 27-Jährige ist mit dem seltenen Kabuki-Syndrom zur Welt gekommen, was sie zusätzlich einschränkt. Aber die junge Frau lässt sich nicht unterkriegen: Über ihr Leben hat sie ein Buch geschrieben.

Riesen – Lustig, quirlig, lebensfroh – so lässt sich Katalin Hepp wohl am besten beschreiben. Die 27-Jährige aus Riesen, die alle nur „Kati“ nennen, lacht viel und gerne. Von ihrer Art lässt nichts darauf schließen, dass sie in ihrem Leben schon viel mitmachen musste.

Kati kommt mit einer Gaumenspalte und einer Fehlbildung des Enddarms zur Welt. Sie muss als Baby immer wieder operiert werden, liegt lange im künstlichen Koma. Durch die vielen Verwachsungen im Bauch wird sie ein Leben lang Schmerzen haben. Man spendet ihr sogar die Nottaufe, weil man nicht weiß, ob sie die vielen Eingriffe überleben wird. Aber Kati kämpft sich ins Leben.

Das Kabuki-Syndrom Das Kabuki-Syndrom ist eine seltene Erkrankung, der eine Genveränderung zu Grunde liegt. Laut Schätzungen ist ein Mensch von 32 000 bis 86 000 davon betroffen. Erstmals diagnostiziert wurde das Kabuki-Syndrom 1981 von den japanischen Ärzten Norio Niikawa und Yoshikazu Kuroki, weshalb die Erkrankung auch Niikawa-Kuroki-Syndrom genannt wird. Der Name „Kabuki“ leitet sich von dem gleichlautenden traditionellen japanischen Theater ab. Patienten mit Kabuki-Syndrom weisen spezielle Gesichtsmerkmale auf, die an die von Kabuki-Schauspielern verwendete Schminke erinnern. Neben dem auffälligen Gesichtsausdruck ist das Kabuki-Syndrom durch eine angeborene geistige Behinderung und mehrere Fehlbildungen gekennzeichnet.

Im Kleinkindalter diagnostizieren die Ärzte das seltene Kabuki-Syndrom. Die genetische Erkrankung ist der Grund dafür, warum Kati nur sehr schlecht hört und sie kognitiv und motorisch nicht mit Gleichaltrigen mithalten kann. Die Ärzte sagen ihrer Mutter, dass Kati niemals Fahrradfahren wird, selbst Treppensteigen soll für das Kind nicht möglich sein. Doch Kati belehrt alle eines Besseren: Heute fährt sie nicht nur oft mit ihrem E-Bike von Riesen nach Peiting zur Arbeit – sie klettert und reitet auch leidenschaftlich gern.

Montessori-Therapeutin bringt ihr Lesen und Schreiben bei

„Das erste Mal auf einem Pferd saß sie mit dreieinhalb Jahren“ sagt ihre Mutter Heidi Hepp. Sie unterstützt ihre Tochter, wo sie nur kann. „Ich habe versucht, mich von den Prognosen der Ärzte nicht zu sehr beeinflussen zu lasse.“ Kati geht auf Wunsch ihrer Mutter auf eine ganz normale Grundschule. „Sie hatte tolle Lehrer, die sie gefördert haben“, sagt Heidi Hepp. „Ohne die viele Hilfe wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Dafür bin ich sehr dankbar.“ In der Freizeit bringt ihr eine Montessori-Therapeutin Lesen und Schreiben bei. Zwar beherrscht Kati Satzzeichen und Rechtschreibung bis heute nicht perfekt, aber sie kann lesen und schreiben, entgegen aller ärztlichen Voraussagungen.

Und weil sie der Sprache in Schriftform mächtig ist, kam Kati die Idee, ein Buch über ihr Leben zu schreiben. „Das war vor zwei Jahren bei einem Ausflug in der Schweiz“, erinnert sie sich. „Ich habe nachts wach gelegen und mich gefragt: Warum sollte ich es nicht probieren?“

Neun Monate schreibt Kati an ihrem Buch – und das neben ihrer Vollzeitstelle in der Nähabteilung in Herzogsägmühle. Sie tippt die Zeilen am Computer, wählt die dazu passenden Bilder aus. „Ich habe das Buch alleine geschrieben, bitte beachtet nicht die Rechtschreibfehler, sondern den Inhalt“, lässt sie auf den Einband drucken.

Noch lebt sie bei ihrer Mutter, bald will sie nach Peiting ziehen

Auf knapp 50 Seiten erzählt Kati ihre Geschichte und stellt die wichtigsten Menschen in ihrem Leben vor, darunter auch ihren Vater. Er starb 2013 nach kurzer Krankheit. „Das war für mich wie ein Weltuntergang“, schreibt sie in ihrem Buch. Denn auch wenn ihre Eltern schon lange getrennt lebten, hatte sie eine enge Verbindung zu ihrem Vater.

Im kommenden Jahr möchte Kati nach Peiting ziehen. „Da ist es weniger ländlich als hier in Riesen.“ Sie möchte sich mit ihren Freundinnen treffen können, ohne vorher eine knappe halbe Stunde radeln zu müssen. Ein Stück mehr Unabhängigkeit – auch von ihrer Mutter. „In Riesen sagen sich Fuchs und Has’ gute Nacht“, sagt die junge Frau. „Das ist auch schön, aber ich will mehr Freiheit.“ Bisher lebt Kati bei ihrer Mutter.

Doch bevor die 27-Jährige ausziehen kann, muss sie erst noch eine weitere Operation über sich ergehen lassen: Sie bekommt zahlreiche Zahnimplantate. „Da wird mir schon ein bisschen flau im Magen“, sagt Kati. „Aber ich schaffe das. Ich habe so viel geschafft, also bringe ich das auch noch hinter mich.“

„Mein erfundenes Leben“ www.epubli.de, ISBN 9783754933145, 48 Seiten, 15,99 Euro

