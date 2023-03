„Verschandelung der Landschaft“ befürchtet: Keine Solar-Module auf dem „Kellerberg“-Gebäude in Steingaden

Von: Rafael Sala

Ein architektonisches Juwel in Steingaden: das denkmalgeschützte Anwesen an der Schongauer Straße 34, die Tierarztpraxis „Kellerberg“. Auf Wunsch des Bauherrn soll auf der südlichen Dachhälfte eine Photovoltaikanlage entstehen. © Sala

Wer auf regenerative Energien setzt, wird von den Gemeinden in der Regel mit offenen Armen empfangen. Was aber, wenn es sich beim Anwesen um einen Blickfang handelt und mit einer entsprechenden Installation eine „Verschandelung des Landschaftsbildes“ droht? Eine entsprechend spannende Diskussion gab es jetzt in Steingaden.

Steingaden – Solarpaneele auf seinem Haus errichten? Nichts wünschenswerter als das, stehen die Zeichen in Zeiten des Klimawandels doch für den Ausbau umweltfreundlicher Energien, für die es zudem meist Fördergelder gibt und die gerade für Privathaushalte in der Summe aller Abwägungen besonders attraktiv sind. Konflikte könnten sich aber dann ergeben, wenn die geplante Installation wuchtig ausfällt, nur schwer beziehungsweise gar nicht mit der Ortsgestaltungssatzung vereinbar ist und es sich beim Anwesen um ein Schmuckstück handelt – ein besonders schönes Haus, das überdies noch denkmalrechtlich geschützt ist.

Um ein genau solch historisches Gebäude handelt es sich beim Anwesen an der Schongauer Straße 34 in Steingaden. Ausladendes Walmdach, schönes Mauerwerk mit leuchtend gelbem Farbanstrich, grüne Klappläden an den Fenstern, Dachgauben, drumherum Bäume und herrliche Natur, mit Gänsen, die durch die Wiesen streifen: Die unter Denkmalschutz stehende Tierarztpraxis „Kellerberg“ und das dazu gehörige Gelände sind ein weithin sichtbarer Blickfang.

Anlage soll 140 Quadratmeter groß werden

„Das ist ein wahnsinnig schönes Gebäude“, schwärmte stellvertretend für alle anderen im 15-köpfigen Steingadener Gemeinderat Christian Breidenbach (Liste für Steingaden) in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rathauses. Das Problem für die Räte: Genau auf diesem Anwesen, genauer gesagt auf der Südseite des Daches, will der Bauherr eine rund 140 Quadratmeter große Photovoltaikanlage errichten. In Sachen Klimaschutz ein wünschenswertes Vorhaben, da die Anlage auf 30 Kilowattpeak ausgelegt ist und entsprechend viel Energie erzeugen kann, also leistungsstark ist.

Baulich hingegen wäre sie alles andere als eine Augenweide, würde dann doch eine große Fläche der Dachlandschaft aus roten Ziegeln durch die dunkelblauen bis anthrazitfarbenen Solar-Module ersetzt, mit der baulichen Pracht wäre es zumindest für diesen Gebäudeteil dahin. Dadurch könnten Nachahmer auf den Plan gerufen werden, lautete die Sorge der Kommunalpolitiker.

Denkbar knappste Entscheidung

Roberta Leimbach (Frauenliste) sprach von „zwei Herzen“ in ihrer Brust: Einerseits begrüße sie den Weg weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Andererseits sei mit der Installation eine Verschandelung des Ortsbildes zu erwarten.

Eine Einschätzung, die Bürgermeister Max Bertl (CSU) teilte: „Das wird dann definitiv ein Hingucker.“ Die Entscheidung gegen eine Genehmigung des Bauvorhabens fiel denkbar knapp mit Stimmengleichheit (6:6), per Kommunalgesetzgebung das Aus für den Antrag.