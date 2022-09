Kurzweiliger Abschied von Christoph Scherer im Karl-Eberth-Haus in Steingaden

Viel zu lachen gab es für Christoph Scherer (re.) beim Interview durch Militärdekan Gerhard Kern, in dem er die Gäste auch an zahlreichen Erinnerungen teilhaben ließ.

Nach über 25 Jahren

Ein Thema in unserer Zeitung am vergangenen Samstag war der nahende Ruhestand des Geschäftsführers des Karl-Eberth-Hauses in Steingaden. Am vergangenen Sonntag war es dann soweit. Christoph Scherer wurde nach über 25 Jahren als Chef des Hauses verabschiedet.

Steingaden – Viele Gäste aus Nah und Fern sowie mehrere Angehörige des Vorstands der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung in Bayern, Baden und Württemberg (ELAS BBW) sowie viele Mitarbeiter des Hauses waren gekommen, um mit Christoph Scherer zu feiern. Aber auch, um sich für die gemeinsame Zeit zu bedanken.

Der Stehempfang war wegen des kalten Wetters kurzfristig vom Garten in das Kinderhaus verlegt worden. Vom Haupthaus zu diesem führt – dank einer der vielen Initiativen von Christoph Scherer – ein vor Regen und Kälte schützender Verbindungsgang.

Seine Zeit war „wegweisend“

Danach oblag es dem aus München angereisten Vorsitzenden der ELAS BBW, dem Leitenden Militärdekan Ralf Zielinski, mit einem geistlichen Impuls den Anfang der Verabschiedung zu machen. Er bezeichnete Scherers Zeit als Geschäftsführer des Karl-Eberth-Hauses als „wegweisend.“ Dafür, dass er das Haus gut durch die beiden Pandemiejahre gebracht hatte, dankte er ihm ganz besonders.

„Darf ich Sie aufs rote Sofa bitten“, bat ihn anschließend der ebenfalls dem Vorstand der ELAS BBW angehörende Militärdekan Gerhard Kern aus Ulm. Dieser hatte viele humorige, bisweilen aber auch nachdenklich stimmende Fragen an Scherer, zu denen dieser gern einige seiner vielen Erinnerungen preisgab.

+ Bei der von Heidi Kunzi initiierten Tombola war fast für jeden etwas dabei. Zuvorderst natürlich für Christoph Scherer, der sich sichtlich darüber freute. © Ellenberger

„Es war eine Null-Belegung an dem Tag“ erinnerte sich Scherer an das Jahr 1997, als er zur Vorstellung nach Steingaden gekommen war. Die Küche sei komplett aus Holz gewesen, und „die Zimmer waren alle mit Etagendusche“. Zwei Duschen für zehn Zimmer pro Etage.

Auch über die Zeit davor wollte Kern mehr erfahren. Sein vorheriger beruflicher Weg hatte Scherer nicht nur an viele Orte in Deutschland, sondern sogar bis ins kanadische Toronto geführt. „Das ist ein Knochenjob“, sagte er über die früheren Tätigkeiten. Der Frage, ob es damals richtig war, die Führung des Karl-Eberth-Hauses zu übernehmen, entgegnete Scherer ohne Umschweife: „Es war eine gute Entscheidung.“ Schließlich habe er in Steingaden viele tolle Menschen kennengelernt. Und auch die schöne Landschaft hatte Anteil daran. Jetzt heiße es loszulassen, und „Ja“, das gelinge ihm, betonte Scherer.

Gefeiert wurde bis in die Nacht

Neben weiteren Rednern hatte sich die in Nachbarschaft zum Karl-Eberth-Haus lebende Adelheid Reßler etwas Besonderes einfallen lassen: Singend wünschte sie Scherer, „was die meisten nicht haben“. Und das sei die Zeit, „Dich zu freuen und zu lachen“.

Grund zu beidem gab es an diesem Tag bis in die Nacht hinein zur Genüge: Dem gemeinsamen Abendessen folgte eine von Heidi Kunzi, auch Vorstandsmitglied der ELAS BBW, initiierte Tombola, bei der fast alle Gäste etwas abbekamen. Zuvorderst natürlich Christoph Scherer, der die schrillsten Sachen erhielt.

Ein Radtrikot und ein Gondeldinner

Auch Bettina Schulz, bisherige Stellvertreterin und künftige Geschäftsführerin des Hauses, hatte noch einige Überraschungen von Seiten der Mitarbeiter parat. So bekam der passionierte Radfahrer Scherer ein Radtrikot, und für den Koch Scherer sowie dessen Frau Gordana gab es einen Gutschein für ein Gondeldinner in der Kanzelwandbahn im Kleinwalsertal.

Weil mehrere Gäste die Möglichkeit genutzt hatten, im Haus zu übernachten, war auch zu später Stunde von Aufbruchstimmung nicht viel zu spüren. Es war eine würdige Verabschiedung, an die sich viele noch lange und gern zurückerinnern werden.

Manfred Ellenberger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.