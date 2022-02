Zukunft des Brucker Hofs weiter ungewiss - Siegfried Moser hofft nun auf den Landtag

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Kühe versorgen und abwarten: Mehr kann Siegfried Moser, hier auf einem Bild von 2021, derzeit nicht für seinen Hof tun. Voraussichtlich im März bekommt er Besuch aus dem Landtag. © Hans-Helmut Herold

Ein Gericht hat den Abriss des Brucker Hofs bestätigt. Siegfried Mosers Anwältin kämpft weiter. Das Urteil soll angefochten werden. Die Politik ist eingeschaltet.

Urspring – Normalerweise macht der Petitionsausschuss des Landtages kurzen Prozess mit Themen, mit denen sich Gerichte bereits auseinandergesetzt haben. Der Brucker Hof von Siegfried Moser wäre ein solcher Fall. Die Entscheidung des Landratsamtes, dass das Wohngebäude und der Maschinenstadl abgerissen werden sollen, wurde von Richtern bestätigt. Doch politisch bleibt der Hof, nahe Urspring einsam am Lech gelegen, ein Thema. In der jüngsten Sitzung des Petitionsausschusses entschieden sich die Mitglieder dafür, einen Ortstermin zu vereinbaren. Voraussichtlich Mitte März werden sich die Politiker Anne Franke (Grüne) und Benjamin Miskowitsch (CSU) mit Behördenvertretern am Hof treffen. Dass dem Termin zugestimmt wurde, „ist ein großer Schritt“, sagt Franke.

Eine Garantie, dass für den 83-jährigen Landwirt alles gut wird, ist er nicht. Aktuell spricht vieles dagegen, dass der Brucker Hof in der aktuellen Form eine Zukunft hat. Für die Betriebsleiterwohnung und den Maschinenstadl fehlen Baugenehmigungen. Die nachträglich zu bekommen, ist schwer.

Brucker Hof: Anwältin mit Vorwürfen gegen Landratsamt

Mosers Anwältin will aber nicht klein bei geben. In einer Mail an die Heimatzeitung wehrt sich Claudia Högenauer zum wiederholten Male gegen Vorwürfe des Landratsamtes. Mit Auszügen aus der Steingadener Chronik möchte sie die frühere Aussage der Behörde widerlegen, dass der Altbestand des Wohngebäudes nur ein Holzstadl gewesen sei. „Richtig ist, dass dort seit wohl 1466 die Steingadener Lechbrücke stand, mehrfach zerstört und wieder aufgebaut, zu der ein Brückenhaus samt Brückenverwalter gehörte“, schreibt Högenauer. Mit dem angeordneten Abriss des Brucker Hofes werde „uraltes Kulturgut vernichtet“.

Zudem widerspricht sie dem Vorwurf, der Maschinenstadl sei 2009 illegal errichtet worden. Allerdings stimmt es, dass Moser diesen ohne Genehmigung gebaut hatte – nachdem ihm nach eigener Aussage im Landratsamt geraten worden war, den Bauantrag zurückzuziehen und kleiner zu bauen. Moser hätte nach heutigem Wissen gute Chancen auf eine Genehmigung gehabt – Högenauer wirft der Behörde daher „Täuschung“ vor. Moser baute schließlich eine kleinere Version der Halle – die allerdings immer noch ein paar Quadratmeter zu groß und auch nicht freistehend ist, weshalb auch für dieses Exemplar eine Genehmigung notwendig gewesen wäre.

Trotz Fledermäusen: Ausnahmegenehmigung für Abriss

Und Högenauer führt ein weiteres Argument an, weshalb der Hof gerettet werden muss: Zwei von Moser beauftragte Gutachten bestätigten, dass sich auf dem Hof schützenswerte Fledermaus- und Vogelarten angesiedelt haben. Angesichts dessen sei die Anordnung des Abrisses der Gebäude „grob rechtswidrig“, sagt Högenauer, weil damit gegen Naturschutzbestimmungen verstoßen würde. „Üblicherweise ist schon eine behördliche Anordnung, die zur Verletzung solcher Schutzvorschriften führen würde, absolut unzulässig, juristisch gesprochen ,unheilbar nichtig‘“, führt die Rechtsanwältin aus – und will die Urteile der Gerichte anfechten.

Die Behörden haben unterdessen auf die Vorlage der Gutachten reagiert. Das Landratsamt beantragte bei der Regierung von Oberbayern eine „Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung“, sodass Teile des Hofs trotz des Tierbestands abgerissen werden können. Diese wurde von der Regierung von Oberbayern auch erteilt – unter gewissen Voraussetzungen. So dürften die Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur zwischen 15. September und 15. November beseitigt werden. Zudem sollen im Mutterkuhstall, für den eine Baugenehmigung vorliegt und der stehen bleiben darf, weitere Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse geschaffen werden.

Anwältin spricht von „Fledermaus-Tötungsbescheid“

Erteilt wurde die Ausnahmegenehmigung im Oktober 2021 – also knapp eineinhalb Jahre, nachdem das Landratsamt die Beseitigungsanordnung für den Hof erlassen hatte. „Das Vorkommen der geschützten Arten wurde erst im April 2021 festgestellt“, erläutert Wolfgang Rupp, Pressesprecher der Regierung von Oberbayern, auf Nachfrage der Heimatzeitung. Die Behörde erteilte die Ausnahmegenehmigung, da diese im „überwiegend öffentlichen Interesse“ sei. Denn das Wohngebäude und der Maschinenstadl verstoßen laut Rupp „gegen Normen des Baurechts und führten zudem zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung des Schutzzweckes des Landschaftsschutzgebietes“, das sich am Lech befindet.

Högenauer bezeichnet die Genehmigung der Regierung als „Fledermaus-Tötungsbescheid“. Ihren Einwand, die Abrissanordnung sei aufgrund des Vorkommens der Tiere nichtig, dementiert das Landratsamt. Die Ausnahmegenehmigung gelte seit 6. Oktober vergangenen Jahres, die Umsetzungsfrist für den Rückbau sei aber bis 25. November 2021 gelaufen. „Aus unserer Sicht ist die Beseitigungsanordnung damit vollziehbar“, sagt Klaus Mergel, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamtes.

Landratsamt betrachtet Rinderzucht als Hobby

Die Behörde verweigert Moser auch deshalb das Recht, im Außenbereich zu bauen, weil es die Rinderzucht mit bis zu 40 Stück Grauvieh auf dem Hof nicht als „existenziell notwendigen Betrieb“, sondern als Mosers Hobby betrachtet, wie Sprecher Hans Rehbehn im vergangenen Jahr ausgeführt hatte – obwohl die Regierung von Oberbayern das bereits 2009 anders einschätzte, ermöglicht nun auch sie den Abriss der Gebäude. Passieren wird aber vorerst nichts. Das Landratsamt lässt das Thema ruhen, solange der Brucker Hof Thema im Petitionsausschuss ist. Bis März bleibt also alles wie gehabt.