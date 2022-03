„Langau ist wie ein Ort im Herzen“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Sagt nach elf Jahren Langau zum Abschied leise Servus: Peter Barbian (Bildmitte, schwarzes Sacko) mit Freunden und Weggefährten. © hans-helmut herold

Steingaden – Es ist ein Abschied, der weh tut: Bereits vor einem halben Jahr hat Peter Barbian die Langau bei Steingaden als Geschäftsführer verlassen. Kurz nachdem er die Langau mit großer Verzweiflung und starkem Willen über die Corona-Krise gerettet hatte (wir berichteten), wurde er zu Höherem berufen: Nach elf Jahren Langau wurde er Leiter der Rummelsberger Brüderschaft und Vorstandsmitglied der Rummelsberger Diakonie.

Dass es für die Langau ein schwerer Schlag war, Barbian zu verlieren, haben bei einer offiziellen Abschiedsfeier am Samstag viele Redner bei einem emotionalen Abschieds-Treffen mit Gottesdienst zum Ausdruck gebracht.

Die Mischung ist bunt

Die offiziellen Feierlichkeiten: Sie passen zu Peter Barbian, wie man ihn hier in Steingaden und darüber hinaus als Mensch kennengelernt hat. Es ist ein Festakt ganz ohne die üblichen Honorationen. Sein Wunsch: Freunde, Weggefährten, Nachbarn – sie sollten ihn an diesem letzten Tag hier in der Langau begleiten. Die Mischung des Publikums ist bunt. Viele sind von weither gekommen, um Barbian noch einmal treffen zu können. In den elf Jahren haben ihn hier viele ins Herz geschlossen.

Der evangelische Pfarrer Andreas Lay ist zugleich Mitglied im Aufsichtsrat der Langau. Er hält an diesem ganz besonderen Tag die Predigt. Das Lukas-Evangelium, Jesus ermuntert die Fischer, die Netze im Tiefen auszuwerfen statt im flachen Gewässer, bei Nacht und nicht bei Tag. Auch in der Langau waren die Netze leer, als Peter Barbian hier die Geschäftsführung übernommen hatte. „Sie war heruntergewirtschaftet, es fehlte die solide finanzielle Basis“, so Lay. Mit Barbian sei man hinausgefahren in der Dunkelheit ins tiefere Gewässer. Schmerzhafte Einschnitte mussten gemacht werden, wie etwa die Schließung des Schwimmbads. Besonders dies sei höchst emotional diskutiert worden. Schließlich hatten hier in der Langau Kinder aus der ganzen Region einst Schwimmkurse absolviert. Die schwere Aufgabe, die Menschen-Fischer Barbian laut Pfarrer Lay zu absolvieren hatte: „Wie kann man ein Haus, das fast pleite ist, neu ausrichten?“

Erster Antrittsbesuch Barbians vor elf Jahren war holprig

Dass der erste Antrittsbesuch von Barbian in der Langau mehr als holprig war, das formulierte Wolfgang Krach vom Aufsichtsrat der Bildungs- und Erholungseinrichtung für Menschen mit oder ohne Handicap. Nach einer unerwartet kurzen Leitungs-Wechsel-Pleite hätte man nicht schon wieder auf einen Rummelsberger Diakon setzen wollen, der gerade von einem Afrika-Einsatz zurückkommt. Und dann auch noch das: Vorstellungsgespräch. Die Vertreter des Aufsichtsrats warten eins, zwei, drei, geschlagene vier Stunden auf Kandidaten Barbian. Und der? Der taucht mit fetter Verspätung auf, ist die Ruhe selbst – und schafft es binnen kürzester Zeit, die Runde mit Gelassenheit und besonderen Visionen und Plänen zu überzeugen. „Der Diakon, der uns vier Stunden hat sitzen lassen, sollte Geschäftsführer der Langau werden.“

Warum das? Krach macht eine Abschieds-Bilanz auf, die für Peter Barbian richtig gut ausfällt – Note eins. Die Mammut-Aufgabe, die bankrotte Langau finanziell zu sanieren, hat Barbian in akribischer Kleinstarbeit mit Blick fürs Detail geschafft. Schmerzhafte Entscheidungen, wie die Schließung des Schwimmbads waren schwer gefallen – aber im Nachgang richtig. Durch ein flächendeckendes Lobbying konnten nicht nur alte Zuschüsse behalten, sondern auch neue generiert werden. Ohne Peter Barbian, „säßen wir heute nicht mehr hier im alten Stadl“, ist Krach überzeugt. „Es waren turbulente, aber schöne Jahre.“

Ein Meilenstein: Die 10-Millionen-Euro-Sanierung

Peter Barbian setzte neue Maßstäbe. Nicht jeder Mitarbeiter oder Ehreanamtliche fand das gut. Manche gingen. Neue kamen. Heute kann die Langau auch Menschen mit Demenz und deren Angehörige beherbergen. Ein Meilenstein: Die Sanierung des Hauses für zehn Millionen Euro. Krach, dessen Familie selbst seit vielen Jahren in der Langau zu Gast ist: „Trotz aller Modernität hat diese Einrichtung ihren Charme und ihre Wärme behalten.“ In Bayern, befindet Krach, ist die Langau das schönste Haus, in dem sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen können. Davon können sich jetzt auch immer mehr Menschen in der Region überzeugen – Peter Barbian ist auch eine gute Vernetzung im Raum Steingaden und darüber hinaus gut gelungen. Im „Management-Deutsch“ formuliert es Krach so: „Er hat in allen Punkten geliefert.“ Und zwar auch als „konzeptentwickelndes Perpetuum Mobile“.

Und Peter Barbian selbst? Der gibt sich wie immer ruhig-gelassen und bescheiden. Was bedeutet ihm die Langau in dieser Stunde des offiziellen Abschieds? „Die Langau ist wie ein Ort im Herzen“, sagt er und fasst sich an die Brust. Genau dorthin, wo sein Herz wohl für immer für diesen einzigartigen Ort schlagen wird. Es ist nicht das Gebäude und das Drumherum, was in diesem bereisten Menschenfreund eine ganz besondere Saite zum Klingen gebracht hat, sagt er. Die Langau bei Steingaden: Für Peter Barbian war sie weitaus mehr als nur ein Job. „Mir begegnet dieser Platz in jedem Menschen, den ich durch die Langau kennenlernen durfte.“ BARBARA SCHLOTTERER-FUCHS