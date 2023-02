Mehr als tausend Menschen feiern ersten Faschingsumzug nach 60 Jahren in Steingaden

Von: Rafael Sala

Der Sauna-Club lässt‘s auf dem Umzugswagen mächtig krachen. © Rafael Sala

Hasen aus der Zukunft sind im Frack beim Faschingseinzug in Steingaden aufmarschiert - ob sie zuvor einem Raumschiff entstiegen sind? © Rafael Sala

Steingaden, wie es singt und lacht: So hätte das Motto am vergangenen Samstag im Ort lauten können. Dort fand erstmals nach 60 Jahren ein Faschingsumzug statt – mit toller Resonanz: Rund 1000 Zuschauer säumten die Straßen.

Mehr als 1000 Menschen säumen die Straßen

Steingaden – Faschingshochburg Steingaden? Dieses Gefühl dürfte so ziemlich jeden beschlichen haben, der bei der großen Gaudi am vergangenen Samstag zugegen war, als erstmals nach 60 Jahren wieder ein Faschingsumzug in der 3000-Seelen-Gemeinde stattgefunden hat. An die 1000 Menschen in Feierlaune und bunten Kostümen standen hinter den Absperrungen am Oberen und Unteren Marktplatz und jubelten den insgesamt 28 Umzugswägen zu, die sich langsam in Richtung Fohlenhof ihren Weg bahnten.

Süßigkeiten für die Kinder, Konfettibomben, Partymusik, Rauchschwaden, ob in Form künstlichen Nebels oder aus den Auspuffen der Traktoren, die die Wägen zogen, dazu die Schlachtrufe von Moderator Sebastian Kaufmann aus Innsbruck und natürlich die große Sause auf den stattlichen Gefährten selbst: Der halbe Ort stand Kopf, Steingaden, wie es singt und lacht.

Musikanten führen den Zug an

Angeführt wurde der Zug gegen 14 Uhr vom Musikverein Steingaden, es folgten die Schlümpfe aus Roßhaupten und die „Promillos“ des Sauna Clubs in Schwangau. Die „Skifahrer“ aus Urspring waren mit von der Partie, eine Fußgruppe aus Pfronten, die Landjugend Hohenfurch, der Umzugswagen „Lucky Luke“ mit den weltberühmten Daltons, die sich immerzu vergeblich abmühen auszubrechen, der Sauna Club aus Schwangau oder die „Drauger Sauhaufe“ mit einem Hard Rock Café aus Trauchgau und, und, und. Stimmung, Spiel und Spaß waren keine Grenzen gesetzt – zum Beispiel mit Mädels, die sich hoch oben auf einem der Wägen lachend in einen Whirlpool stürzten, dass das Wasser nur so herunter spritzte. Oder mit bärtigen Typen, die furchterregend am Tresen standen und einen Whiskey nach dem anderen kippten.

Fette Open-Air-Party im Innenhof des Fohlenhofs

Abhängen hieß es dann bis 22 Uhr im Innenhof des Fohlenhofs, wo eine gute Stunde später die Open-Air-Party startete. Auftritte auf der Bühne gab es in Hülle und Fülle, unter anderem mit den Mädels der Prinzengarde aus Peißenberg „Frohsinn 2000“ oder der Faschingsgesellschaft aus Schongau mit dem Prinzenpaar Prinzessin Anja vom Castillo der Sprachkünste und Prinz Stephan vom Château der edlen Tropfen.

Planungen für ein Revival sind schon am Laufen

Für die Organisatoren jedenfalls ging die Rechnung voll und ganz auf. „Ganz große Klasse“, findet Alexander Mößmer, der das Event zusammen mit Johannes Bär ins Leben gerufen hat. Mößmers Dank geht an zahlreiche Vereine und Gruppierungen, darunter das BRK, die Freiwillige Feuerwehr, die Landjugend und die Fußballer Steingadens sowie den Security-Dienst: „Ohne die hätten wir es nicht geschafft.“

Kann man das Event als Initialzündung sehen, gibt es auch im nächsten Jahr wieder einen Steingadener Umzug? „Ich bin schon am Planen“, verrät der Steingadener. Der nächste Faschingsumzug kommt bestimmt.