Millionen-Projekt: Lech-Staustufe Dessau bekommt Fischaufstiegsanlage

Großbaustelle an der Litzauer Schleife

Von Jörg von Rohland schließen

Das Ost-Ufer des Lechs an der Staustufe Dessau wird im kommenden Jahr zur Großbaustelle. Die Uniper GmbH errichtet an ihrem Wasser-Kraftwerk eine Fischaufstiegsanlage. Vier Millionen Euro investiert das Unternehmen, damit die Fische in Zukunft von der Litzauer Schleife aus wieder flussaufwärts wandern können.

Steingaden – Uniper plant und baut zurzeit eine Reihe von Fischaufstiegsanlagem am Lech. Der Treppe am Kraftwerk Dessau kommt nach Angaben des Kraftwerkbetreibers aber eine ganz besondere Bedeutung zu. Schließlich grenzt die Staustufe im Norden an die Litzauer Schleife. Und die ist bekanntlich einer von nur noch zwei Flussabschnitten des Lechs, deren Rettung sich die Naturschützer ans Revers geheftet haben. Laut Bund Naturschutz ist der Lech mit 24 Kraftwerken der am dichtesten verbaute Fluss Bayerns.

Mit den geplanten Fischaufstiegsanlagen in Dessau und demnächst auch in Urspring will Uniper eine Durchgängigkeit für Fische und andere Wasserlebewesen auf einer Länge von 24 Kilometern schaffen. Die Anlage in Urspring ist für die Jahre 2022/2023 projektiert. „Mit Inbetriebnahme der Fischpässe in Dessau und Urspring werden dann auch die Unterläufe von Seitenzuflüssen, wie der Illach und des Gruberbaches für aufwärts wandernde Fische wieder erreichbar sein“, blicken die Verantwortlichen voraus.

Erste Vorarbeiten haben bereits begonnen

Zunächst geht es jetzt an der Staustufe Dessau ans Eingemachte. Mit ersten Rodungen am Lech war bereits Ende Februar und damit noch vor Beginn der Brutzeit begonnen worden. Zur Abgrenzung des Baufeldes seien Reptilienschutzzäune aufgestellt, aktuell würden die Flächen regelmäßig gemäht. „Dadurch soll das spätere Baufeld für heimische Reptilien möglichst unattraktiv gestaltet und sie während der Bauzeit auf benachbarte Flächen vertrieben werden“, nennt Uniper-Sprecher Theodoros Reumschüssel den Grund.

Vorbehaltlich noch ausstehender letzter Genehmigungen soll dann mit dem Bau der Fischaufstiegsanlage begonnen werden, die sich das Unternehmen satt vier Millionen kosten lässt. Staatliche Zuschüsse gibt es dafür nicht. Die „große Wasserkraft“ erhalte weder für den Bau der Fischaufstiegsanlagen, noch für den erzeugten Wasserkraftstrom irgendwelche Zuschüsse, betont Reumschüssel auf Anfrage. „Die Investitionen müssen voll erwirtschaftet werden, und der Strom wird über die Strombörse EEX in Leipzig auf dem Strommarkt verkauft und unterliegt dieser wettbewerblichen Preisbildung.“

Aus reiner Liebe zur Natur betreibt das in Landshut ansässige Unternehmen den kostspieligen Ausbau der Staustufen freilich nicht. Die europäische Wasserpolitik zielt darauf ab, bis 2027 einen guten chemischen und ökologischen Zustand für Oberflächengewässer zu erreichen. Die Fischaufstiegsanlagen an den Flüssen sind ein Teil davon.

Aufstiegsanlage mit Flachwasserzonen, Gumpen, Kiesnestern und Totholzstrukturen

Die Anlage in Dessau ist in drei Bereiche unterteilt. Das Einstiegsbauwerk am rechten Flussufer unterhalb des Kraftwerkauslaufes ist das größte davon. Durch eine sogenannte Lockströmung finden die Fische den Einstieg in die Aufstiegsanlage. In einem Betongerinne überwinden sie dann eine Höhe von vier Metern: über 34 jeweils zwölf Zentimeter hohe Einzelstufen. Aus dem Einstiegsbauwerk geht es dann über ein Verbindungsgerinne zu einem Ausgleichsteich. In diesem finden Fische und andere Wasserlebewesen nicht nur den Weg lechaufwärts, sondern mit Flachwasserzonen, Gumpen, Kiesnestern und Totholzstrukturen auch neuen Lebensraum.

Im Ausstiegsbauwerk oberhalb des Kraftwerks müssen die Fische wiederum über 43 Stufen weitere fünf Höhenmeter überwinden, bevor sie den Stausee erreichen.