Mittelalter-Spektakel in Steingaden: Markt am Wochenende mit Gauklern, Lagerleben und Handwerkskunst

Von: Elena Siegl

Teilen

„Ansgars Luchse“ nennt sich die mittelalterbegeisterte Gruppe, die den Markt mit auf die Beine stellt. © Margit Gauder

Lagerleben, Handwerkskunst und Gaukler – all das gibt es am Wochenende in Steingaden. Zum ersten Mal wird dort auf einem Hof in Maderbichl ein Mittelaltermarkt angeboten.

Steingaden – Severinus, Henker und „Meyster der Scharfrichterey“, gebührt es am Wochenende, die Tore zu Steingadens Mittelalter-Spektakel zu öffnen. Die Besucher erwartet auf dem Ferienhof von Claudia und Jens Paletscheck am Maderbichl einiges, wie Organisatorin Margit Gauder alias „die Perle“ ankündigt.

Bereits seit 2018 plant sie zusammen mit Wolfgang „Halvar“ Funk immer wieder Mittelalterfeste in der Region. Die beiden sind absolut begeistert von der Zeit, betreiben sogar einen kleinen Mittelalterladen in Altenstadt. Märkte haben sie schon am Seehäusel in Rott, Altenstadt, Wessobrunn oder dem Saliterhof in Peiting organisiert. Nun laden sie zum ersten Mal nach Steingaden ein.

Umfangreiches Programm für Mittelaltermarkt in Steingaden

Die Pächterin des Maderbichl-Hofs habe im vergangenen Jahr den Mittelalterhofmarkt am Saliterhof besucht und darum gebeten, auch bei ihr einen Markt durchzuführen, erklärt Margit Gauder.

Circa 15 Lager – aufgeteilt auf die Themen „Wikinger“, „Schotten“, „Römer“, „Bauern“, „Renaissance“, „frühes Mittelalter“, „Museumslager“ und „Schmiede“ – sind laut Gauder geplant. Außerdem seien etwa 15 Händler mit Handwerkskunst dabei. „Von der Filzerin bis hin zum Ledermacher.“

Verschiedene Lager und Händler mit Handwerkskunst sind auf dem Mittelaltermarkt zu finden. © Margit Gauder

Die Band „Whiteless Day“ spielt am Freitag und Samstag, am Samstag und Sonntag werden „De Schepperer“ auf dem Gelände musizieren. An allen Tagen soll es außerdem mehrere „Walking Acts“ geben, kündigt Gauder an. Mit dabei sind unter anderem Akrobaten, ein Falkner, „Ansgars Trommler-Luchse“, ein fahrender Sänger und Feuerkünstler. Am Samstagabend, zur Feuernacht, treten gleich mehrere auf. Zudem werden Schaukämpfe angeboten. Für Kinder gibt es diverse Spiele zum Mitmachen. Speisen gibt es von süß bis deftig. Mehr zum Programm gibt es im Internet unter www.zumtropfendenfass.de.

Der Markt ist am Freitag, 25. August, von 17 bis 23.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23.30 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es vor Ort (Ferienhof Maderbichl 4). Kinder unter 1,20 Meter dürfen kostenlos aufs Gelände. Sonst kostet der Eintritt am Freitag 5 Euro, am Samstag 8 Euro und am Sonntag 7 Euro. Es gibt auch ein Kombiticket für Samstag und Sonntag zu 13 Euro.