Mittelalterliches Lagerleben bei Steingaden wird durch Unwetter nur kurz gestört

Mittelalter-Leben, wie man es sich vorstellt: Auf dem Maderbichl-Hof bei Steingaden konnten die Besucher am vergangenen Wochenende das Lagerleben, mittelalterliche Händler und Gaukler bewundern. © Welz

Das Unwetter hat am vergangenen Wochenende beim Mittelalterspektakel mit Lagerleben in Steingaden-Maderbichl für Aufregung und kurzfristige Planänderungen gesorgt. Eingetaucht ins Mittelalter wurde aber dennoch.

Steingaden – Bereits am Vorabend der Eröffnung brauste ein Sturm mit rund 120 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit über das Anwesen des Maderbichl-Hofs hinweg und sorgte für kurzfristige Sorgen bei Händlern und Handwerkern. Tatsächlich wurde dabei eines der bereits fertig aufgebauten Zelte beschädigt – und bei einem Händler circa 80 Prozent der Ware.

Dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack sein sollte, konnte zur Eröffnung am Freitag natürlich noch keiner ahnen. Pünktlich um 17 Uhr ging es los: Die Zelte mit dem Lagerleben, die Händler- und die Handwerkerzelte standen auf dem großzügigen Anwesen mit dem direkt angrenzenden idyllischen Weiher. Die Waren lagen parat. Die Ritterrüstungen glänzten vom Feinsten, Parkplätze für die Gäste waren reichlich vorhanden.

Und die brauchte es auch: Am Freitagabend besuchten bereits mehr als 300 Gäste das Mittelalterspektakel. Der Met floss reichlich, die Musiker musizierten auf ihren mittelalterlichen Instrumenten, und die Gaukler sorgten für jede Menge Spaß und Unterhaltung. In den Handwerkerzelten konnte auf beeindruckende Weise den historisch-gewandeten Handwerkern bei der Ausübung ihrer Kunst zugesehen werden. Der Falkner ließ gekonnt seine majestätischen Tiere über die Köpfe der vielen Besucher fliegen und jagen.

Der Henker dreht seine Runden . . .

Ganz gleich, wo man hinblickte, überall war das Mittelalter lebendig. Der Henker drehte seine Runden. Und mit Einbruch der Dunkelheit brannten an jedem Eck nach und nach immer mehr Feuerstellen. Genauso, wie man sich das Mittelalter vorstellt – Flair vom Feinsten.

Da stand ihr Zelt noch: „Graf“ und „Gräfin von Wörth“ alias Artur und Edeltraud Hensel aus Peißenberg. © Welz

Der Samstag toppte den Freitag aber noch bei Weitem. Von 11 bis 16 Uhr besuchten bei zuerst gutem Wetter knapp 1800 Gäste die Veranstaltung. Und die brauchte es dann auch, als wie aus dem Nichts der Sturm aufzog. Veranstalterin Margit Gauder vom „Tropfenden Fass“ erzählt beeindruckt: „Bis auf die Familien mit kleinen Kindern blieben alle Gäste auf dem Hof, um zu helfen. Jeder packte herzhaft mit an, damit die Zelte nicht zusammenbrechen.“

Dann fließen die Tränen . . .

Denn der Sturm wehte mit über 100 Stundenkilometern über die Zelte hinweg. „Tränen flossen“, erinnert sich Gauder, und ein Zelt kam tatsächlich zu Schaden. Der Holzträger des wunderschönen Museumszeltes brach entzwei. Die Inhaber, „Graf“ und „Gräfin von Wörth“, besuchen mit diesem Schmuckstück seit vielen Jahren regelmäßig mittelalterliche Veranstaltungen und präsentierten in diesem eine Auswahl an Waffen aus der ganzen Welt – von der Römerzeit bis hinein ins 17. Jahrhundert.

Im echten Leben heißen der „Graf“ und die „Gräfin“ Artur und Edeltraud Hensel und kommen aus Peißenberg, wo Artur ein kleines mittelalterliches Museum betreibt. Er verleiht auch seine Waffen als Requisiten. „Zuletzt konnte man meine Waffen auf dem Festspiel in Schongau sehen“ erzählt Hensel mit Begeisterung.

Wunderschöner Abend voller Geselligkeit

Dass er nach dem Wochenende nun ein neues Trägerholz brauchen würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nach gut einer Stunde hatte sich der Sturm wieder beruhigt. Die geplante Feuershow musste jedoch ebenso ausfallen wie das Konzert, weil die Mitwirkenden aufgrund des Unwetters nach Hause beziehungsweise zum Feuerwehreinsatz mussten.

Die entstandene Lücke konnte glücklicherweise kurzerhand von den übrigen Gauklern, Sängern und Musikern mit Freude gefüllt werden. „Es entwickelte sich ein wunderschöner Abend voll Geselligkeit und Zusammengehörigkeit in den gemütlichen Lagern. Das, und der Umstand, dass wir so viele wundervolle Helfer bei dem Unwetter hatten, war das große Glück im Unglück“ so Gauder.

Der Sonntag musste dann aufgrund der starken Regenfälle abgesagt werden. Ob das Mittelalterspektakel nächstes Jahr wieder in Maderbichl stattfinden wird? „Auf jeden Fall. Aber dann im Juli. Der soll nämlich der bessere Monat zum Mähen sein, haben mir Landwirte verraten“, erklärt Margit Gauder und fügt voller Vorfreude hinzu: „Bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein und Trockenheit vom 17. bis 21. Juli.“

ELISABETH WELZ