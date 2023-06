„Musik im Pfaffenwinkel“: Etablierte Klassik-Konzertreihe geht in die neue Saison

Gut gefüllt war die Wieskirche bei „Musik im Paffenwinkel“ 2022. Auch heuer werden wieder viele Konzertbesucher erwartet, die im Kirchenraum den beliebten Klassik-Werken prominenter Komponisten lauschen. © Musik im Pfaffenwinkel

Stücke von Mozart machen am Sonntag, 18. Juni, den Auftakt für „Musik im Pfaffenwinkel“ in der Wieskirche. Die Organisatoren der etablierten Konzertreihe freuen sich insgesamt wieder auf zahlreiche Klassik-Hörer.

Landkreis – Vorsichtig war man nach der Corona-Durststrecke 2022 mit der Planung für „Musik im Pfaffenwinkel“. War der Besuch des ersten Konzertes im vergangenen Jahr noch etwas verhalten, konnte man sich bei den drei Folge-Konzerten der seit Jahrzehnten etablierten Reihe über ausverkaufte Kirchenräume freuen. Deutlich mehr Busunternehmen, die sich auf Kulturreisen spezialisiert haben, werden heuer die schmucke Wieskirche zum Konzertbesuch ansteuern, wie die Organisatoren erzählen. Laut ihnen erweiteret sich der Anreiseradius der Kartenaspiranten jährlich stetig, auch die Nachfrage aus Augsburg und München nimmt zu.

Besonders erfreulich ist der Zuwachs an neuen Sängerinnen und Sänger im Chor. Diese, gut ausgebildet aus den verschiedensten musikalischen Bereichen wie Jazz, Volks- oder geistlicher Musik stammend, übernehmen inzwischen auch in Eigenregie wechselnde das wöchentliche Einsingen vor der Probe. „Der gesamte Vorstand hängt sich wirklich rein, die Zusammenarbeit läuft harmonisch. Wir sind auch wirklich fleißig“ konstatiert Andrea Kreipe, seit vergangenem Jahr Vorsitzende des Vereins „Musik im Pfaffenwinkel e. V.“.

„Musik im Pfaffenwinkel“: Prominente Komponistennamen und beliebte Klassik-Werke vertreten

Karl-Josef Fischer hat die Rolle des Chorsprechers übernommen, was eine effektive Entlastung des Vorstands in der Kommunikation ermöglicht. Der Einstieg in die Social Media-Kanäle steht vor der Tür, schließlich will man nicht hinterherhinken, sondern vor allem auch junge Menschen erreichen. Die Finanzen sind stabil, alle Sponsoren sind im Boot, auch die Geselligkeit kommt nach den Proben oder bei der Weihnachtsfeier nicht zu kurz. Da kann man also gut die Segel setzen für die neue Konzertsaison.

Hier hat Christian Fröhlich als Künstlerischer Leiter natürlich das Ruder in der Hand. Zum Auftakt am 18. Juni um 19 Uhr in der Wieskirche, die am 17. Juni ihr 40-jähriges Jubiläum als Weltkulturerbe feiert, erhebt er mozärtlich den Taktstock, um nicht nur die kammermusikalische Sinfonie KV 319 mit den Mitgliedern der Münchner Philharmoniker zu interpretieren, sondern auch um eine Lanze für den oft nur wenig gewertschätzten Vater des Wolferl-Genies zu brechen.

An prominenten Komponistennamen wie beliebten Klassik-Werken spart man in diesem Jahr generell nicht. So erklingt am 30. Juli in der Wieskirche Felix Mendelssohn-Bartholdys hochromantisches Violinkonzert mit dem Konzertmeister der Münchener Philharmoniker, Julian Shevlin als Solist, das seit seiner Uraufführung 1844 eine steile Karriere auf der Beliebtheitsskala von Interpreten wie Publikum gemacht hat.

Traditionelle „Musik im Advent“ zum Jahresende

Vorangestellt wird die Uraufführung der „Lyrischen Skizzen – Gedanken zum Wieslied“ für Englischhorn und Streichorchester aus der Feder von Wieskurat Florian Geis. Das landauf-landab bekannte und gesungene „Schönster Heiland auf der Wies“ hat den Geistlichen, der selber musiziert und komponiert, dazu angeregt, ein im Heute klingendes Piktogram über die Schatten des Todes und die Demut des Glaubens zu entwerfen. Für die beiden Wieskonzerte ist auch wieder eine Konzerteinführung, diesmal mit dem Konzertgitarristen Gerret Lebbuhn geplant.

Auch im Bibliothekssaal in Polling hisst man am 30. September wieder die Segel. Der meisterhafte Flötist Michael Martin Kofler kann nach der Pandemie endlich mit seinen künstlerischen Freunden die bereits angekündigte Fassung des „Don Giovanni“ von Mozart für Flöte, Streichtrio und Sprecher erklingen lassen. Wer 2019 bereits in den hinreißenden Genuss seiner „Zauberflöten“-Version gekommen ist, weiß, dass man sich dies kammermusikalische Kleinod nicht entgehen lassen sollte.

Zum Jahresende darf natürlich die traditionelle „Musik im Advent“, diesmal gleich an zwei Tagen – am 9. und 10. Dezember –, in der Wies nicht fehlen. Zum Gemischten Chor im Pfaffenwinkel unter Leitung von Christian Fröhlich gesellen sich dann Vertreter feiner Volksmusik wie der Sagschneider Dreigesang, Rimstinger Viergesang, Reischenharter Viergesang, die Schongauer Weisenbläser, Gögerlgeiger und das Karl Edelmann Holzbläsertrio wie auch seine Spielmusik.

Von Dorothe Gschnaidner