Jede Menge Musik und Spaß bei der Steingadener Freinacht

Von: Andreas Jäger

Begeistert sang und tanzte das Publikum, hier im Gasthof Graf, bei den spaßigen Liedern der verschiedenen Musikgruppen mit. © Jäger

Zahlreiche Musikanten und Kabarettisten begeisterten die Besucher der traditionellen Steingadener Freinacht.

Steingaden – Ein buntes Repertoire aus Musik, Komik und Kabarett boten die insgesamt elf Gruppen und Künstler der Welfenbühne Steingaden. Im Laufe des vergangenen Sonntagabends traten sie in neun Steingadener Lokalitäten auf.

Dabei kam die Neunte recht spontan dazu: Aufgrund des großen Interesses an der Freinacht entschied man sich kurzerhand, auch in der Aula der Grundschule Gäste zu bewirten. Wer dabei sein wollte, musste aber auch dort schnell sein: Innerhalb weniger Stunden war bereits alles reserviert. „Es freut uns, dass wir das so spontan auf dem kurzen Dienstweg umsetzen konnten“, sagte Organisator Andreas Nöß.

Im Programm wurde den Gästen der Steingadener Freinacht unter anderem eine ganz spezielle Lösung des Fachkräftemangels im Erziehungsbereich präsentiert: Ballermann-Stars als Kinderpfleger. Für diese Tätigkeit bewarb sich in Steingaden der „70-jährige Schlagerstar Julio Schröder“. Jener präsentierte den Besuchern sein Programm zur Kinderbespaßung: Ein Mitmach-Lied mit dem Text „Popowackle, Lippekusse, Huftekreise“.

Zunächst noch etwas verhalten, zeigten sich die Besucher nach und nach dann angetaner vom Kinderbetreuungskonzept des Ballermann-Barden. In einem mitgebrachten „Sangria-Eimer“ durften die Gäste schließlich noch eine kleine Spende für den Verein „Familien helfen Familien“ sowie das Steingadener Spielplatzprojekt platzieren.

Für jede Menge Lacher sorgte Günter Kiy (l.) mit seinem Protestlied zum Erhalt des Bäckerhandwerks. © Jäger

Den zunehmenden Hang zu politischer Korrektheit in Medien und Gesellschaft knöpfte sich Günter Kiy in seinem Auftritt als „altes Weib“ vor. „Ich muss Euch so begrüßen, dass sich keiner diskriminiert fühlt“, erklärte Kiy zu Beginn: Somit begrüßte er neben den Damen und Herren auch noch verschiedene exotische Zeitgenossen wie „Androgyne, Bigender und Gendervariable“.

Auch die Musik trifft die politisch korrekte Zensur, so habe das ZDF kürzlich Kiys Lieblingslied verboten: Die Rede ist von Udo Jürgens’ Stimmungsschlager „Aber bitte mit Sahne“, das „Corpus Delicti“ liege im vorkommenden Wort „Mohrenkopf“. Doch nicht mit Kiy, er lasse sich sein Lieblingslied gewiss nicht verbieten. So sang er es einfach selbst, mit tatkräftiger Unterstützung des Publikums. „Jetzt seid Ihr alle kriminell“, scherzte Kiy am Ende des Liedes.

Ein Protestlied für den Erhalt des Bäckerhandwerks widmete Kiy Wirtschaftsminister Habeck, der vergangenes Jahr sagte, er könne verstehen, wenn die Leute ihre Backwaren lieber im Supermarkt als beim Handwerksbetrieb kauften. Das sah Kiy ganz anders und setzte, bewaffnet mit einer selbst gebastelten Gitarre, zum Protestlied für den Erhalt des Bäckerhandwerks an: „Drum gang I zum Bäck und friss koan Dreck. Drum gang I zum Bäck, dass er it verreckt.“

