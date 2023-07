Feuer vor Scheune auf Bauernhof gelegt: Mutter und Sohn schnappen mutmaßlichen Brandstifter

Von: Christoph Peters

Wladyslawa Wörle und Sohn Christian halten eines der verkohlten Bretter der Scheunenwand in den Händen. © Hans-Helmut Herold

Am Sonntag waren auf einem Hof in Steingaden Benzinkanister vor einer Scheune in Brand gesetzt worden. Dass der mutmaßliche Täter bereits geschnappt werden konnte, hatten Mutter und Sohn großen Anteil.

Steingaden – Als Christian Wörle am Sonntagnachmittag einen leichten Rauchgeruch bemerkte, dachte sich der 21-Jährige nichts Böses. „Es hat gerochen, als ob jemand grillen würde.“ Umso größer war am Abend der Schock, als die Wörles die Überreste dreier Benzinkanister vor der Scheune neben ihrem Wohnhaus entdeckten, die jemand unbemerkt dort platziert und in Brand gesetzt hatte. „Das Feuer ist zum Glück anscheinend schnell wieder ausgegangen“, sagt Christian Wörle.

Steingaden: Familie gab Polizei Hinweis auf möglichen Täter

Doch die große Hitze hatte gereicht, um das hölzerne Tor und die Wand der Scheune in Mitleidenschaft zu ziehen. Sofort alarmierte die Familie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Urspring und Steingaden seien rasch zur Stelle gewesen und hätten die verkohlte Stelle abgelöscht. Dass die Wehr so schnell reagiert habe, dafür sei man sehr dankbar, betonen Christian und seine Mutter Wladyslawa. „So ist zum Glück Schlimmeres verhindert worden.“ Was hätte passieren können, daran wollen die Wörles gar nicht denken. „Die Scheune war voller Heu. Wenn das brennt...“, sagt der 21-Jährige und schüttelt bei der Vorstellung den Kopf.

Nachdem die Lage unter Kontrolle war, trieb die Familie vor allem eine Frage brennend um: Wer könnte das Feuer gelegt haben? Sofort fiel den Wörles das Auto ein, das in den vergangenen Tagen verdächtig oft in langsamen Tempo am Hof, der außerhalb von Steingaden nahe des Lechstaufsees Urspring liegt, vorbeigefahren war. Konnte hier ein Zusammenhang bestehen? Weil man wusste, wem das Fahrzeug gehörte, habe man diesen Hinweis an die Polizei weitergeben, erzählt Christian Wörle. Dessen Besitzer habe vor langer Zeit mit seiner Familie auf dem Hof gelebt.

Der Blick ins Innere der Scheune zeigt die Menge an dort gelagertem Heu. © Wörle

Am Montagmorgen waren Wladyslawa Wörle und ihr Sohn mit dem Auto auf dem Weg nach Lechbruck, als ihnen auf einmal just der verdächtige Wagen entgegenkam. Die Beiden überlegten nicht lange. „Wir haben sofort umgedreht und sind zurück nach Hause gefahren“, schildert der 21-Jährige. Unterwegs alarmierte seine Mutter die Polizei. „Mein Mann war zu diesem Zeitpunkt allein auf dem Hof bei der Stallarbeit. Er ist schon 70. Ich hatte richtig Angst um ihn“, beschreibt die 62-Jährige ihre Gefühlslage.

Am Hof stellen Mutter und Sohn den mutmaßlichen Täter

Ihre Befürchtung sollte sich bewahrheiten: Tatsächlich hatte der mutmaßliche Brandstifter direkt den Milchviehbetrieb der Wörles angesteuert. Doch wie sollte es nun weitergehen? Mutter und Sohn fackelten nicht lange. „Wir haben mit unserem Auto die Hofeinfahrt blockiert und sind dann zu seinem Auto gerannt“, schildert der 21-Jährige. Dort hätten er und seine Mutter die Tür geöffnet und den Fahrer aus dem Wagen gezogen. „Dann haben wir ihn auf einen Stuhl gesetzt und gewartet, bis die Polizei da ist.“ Nach rund einer halben Stunde seien die Beamten eingetroffen und hätten den 67-jährigen Mann schließlich festgenommen.

Eine mutige, aber auch gefährliche Aktion. Schließlich konnten die Wörles nicht wissen, ob der Mann möglicherweise bewaffnet war. Auch die Polizei sei nicht sehr begeistert gewesen von der „Freiheitsberaubung“, räumt der 21-Jährige ein.

Im Nachhinein kann man sagen, es ist nochmal alles gut gegangen. Am Dienstag ordnete, wie berichtet, ein Ermittlungsrichter die Unterbringung des mutmaßlichen Brandstifters in der Psychiatrie an. Für die Familie eine Erleichterung. „Man hat ja immer Angst: Probiert er es nochmal?“, sagt Wladyslawa Wörle.

