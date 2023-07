Raiffeisenbank Steingaden: Selbstständigkeit ist weiter das oberste Ziel

Auf der Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden referierte Vorstand Thomas Hipp über die aktuellen Zahlen und Fakten. © gwe

Bei der ersten Generalversammlung der Raiffeisenbank Steingaden in Präsenz seit 2019 konnten sich die beiden neuen Vorstände nochmal persönlich vorstellen. Gleichzeitig wurde der Erhalt der Selbstständigkeit betont.

Lechbruck/Steingaden – Gleich nach der Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Erhard nutzten die zwei neuen Vorstände Thomas Hipp und Dominic Lauter die Chance, um sich den rund 130 Anwesenden in Lechbruck noch einmal kurz vorzustellen. Hipp hat sich als „Eigengewächs der Bank“ in knapp 18 Jahren vom Auszubildenden zum Vorstand hochgearbeitet und übernahm im April 2021 die Stelle des Vorstandsvorsitzenden Ludwig Bergbauer. Dieser unterstützt die Bank aber auch in seiner Rente noch in der EDV-Abteilung.

„Bei uns kommt man immer direkt in der Filiale raus“

Hipps Vorstandskollege Dominic Lauter komplettiert seit Anfang 2022 das Duo an der Führungsspitze. Der diplomierte Betriebswirt wuchs in Marktoberdorf auf und baute 2012 in Lechbruck ein Haus. Sein Vorgänger Anton Weiß verabschiedete sich ebenfalls in den Ruhestand.

Die „persönliche Note“ verdeutlichte Erhard: „Was unsere Raiffeisenbank Steingaden so besonders macht, das fällt einem auf, wenn man mal schaut, wie es woanders läuft.“ Da rufe man an einer Hotline an, müsse „neudeutsch“ einen Slot buchen, wann jemand zurückrufe. „Bei uns kommt man immer direkt in der Filiale raus, wo man einen kennt und einem gleich weitergeholfen wird. Außerdem haben wir noch alle Filialen vor Ort geöffnet. In vielen anderen Orten stehen, wenn’s gut geht, gerade mal noch Automaten und ein Aufkleber mit Telefonnummer.“

Weitere Einnahmequellen erschließen

Der Erhalt der Selbstständigkeit sei laut Vorstand Hipp das oberste Ziel. Deshalb möchten die Verantwortlichen in Zukunft noch weitere Einnahmequellen erschließen, um unabhängiger von Zinsentwicklungen zu werden. Neben den bisherigen Geschäftsfeldern „Kredit- und Einlagengeschäft“, „Zahlungsverkehr und Bargeldversorgung“, „Versicherungen“ und „Raiffeisenmärkte samt Viehweide“ sollen künftig auch Erträge in den Bereichen „Immobilien“ und „Photovoltaik“ erwirtschaftet werden.

Ende des vergangenen Jahres waren 6232 Frauen und Männer Teilhaber bei der Raiffeisenbank Steingaden. Insgesamt haben die Eigentümer 29 549 Anteile gezeichnet und 8,9 Millionen Euro Geschäftsguthaben angelegt – „im Jahr vorher waren es noch 7,8 Millionen Euro“, so Hipp. Die 13 000 Kunden werden von rund 100 Mitarbeitern (darunter sechs Auszubildende) in sieben Geschäftsstellen betreut. An ihre Gemeinden und Vereine spendete die Bank im Vorjahr insgesamt 26 440 Euro.

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum Jahr 2021 um 4,4 Prozent auf 380 Millionen Euro. In rund 30 Jahren hat sich die Bilanzsumme mehr als verdreifacht. 197 Volks- und Raiffeisenbanken gibt es derzeit in Bayern, nach elf Fusionen im vergangenen Jahr.

Wachstum exakt in der Höhe des Verbands

Die Bilanzstruktur der Raiffeisenbank Steingaden zeichnet sich durch einen Kreditanteil von rund 71 Prozent (278 Millionen Euro) der Bilanzsumme aus. Im Vorjahr betrugen die Kundenkredite noch 66,1 Prozent der Bilanzsumme – bayernweit sind es 65,6 Prozent. „Diese Entwicklung ist erfreulich“, resümierte Hipp. Die Gelder, die ausgeliehen oder investiert wurden, stammen zum größten Teil von den Einlagen der Kunden. „Mit 11,8 Millionen Euro oder 4,2 Prozent liegt unser Wachstum exakt auf Verbandsschnitt. Und das Gute dabei: Wir konnten die neuen Einlagen vollständig als Kredite an unsere Kunden ausleihen und mussten die Gelder gerade in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 nicht gegen Negativzinsen bei der Zentralbank parken“, so Hipp.

Neben den klassischen Geldanlagen bei der Bank hätten die Kunden aber auch noch Gelder in Wertpapiere, Investmentfonds, Bausparverträge, Edelmetalle und Lebensversicherungen investiert. Insgesamt seien bei den Verbundpartnern 186 Millionen Euro angelegt. Das von der Raiffeisenbank Steingaden betreute Vermögen der Kunden betrage damit 478 Millionen Euro, das seien 1,8 Prozent mehr als im Geschäftsjahr davor.

Anschließend wurde der Aufsichtsrat, der aus sieben Mitgliedern der sieben Geschäftsstellen besteht, neu gewählt oder im Amt bestätigt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Erhard (Böbing), sein Stellvertreter Ludwig Straub (Steingaden) und Engelbert Burkhart (Lechbruck) wurden turnusgemäß wiedergewählt. Neu dabei als Vertreter aus Wildsteig ist der 27-jährige Steuerfachwirt und geprüfte Bilanzbuchhalter Maximilian Berchtold. Die weiteren Mitglieder sind: Stefan Demmel (Rottenbuch), Gisela Kieweg (Bad Bayersoien) und Reinhold Reichart (Prem).

Gwendolin Sieber

