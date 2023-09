Riesenglück für Bergsteiger: Auf einem Felsvorsprung zum Liegen gekommen

Von: Boris Forstner

Per Hubschrauber musste ein verunglückter Bergsteiger geborgen werden. © bergwacht

In den vergangenen Wochen haben sich für die Bergwacht Steingaden-Peiting einige Einsätze ergeben. „Das gute Bergwetter sorgte dafür, dass sich wieder viele bergbegeisterte Personen im Kenzengebiet aktiv betätigten“, teilte die Bergwacht mit.

Steingaden – Ein älterer Wanderer war auf dem Weg der sogenannten Kesselrunde in Richtung Beckenalmsattel abgerutscht und zum Glück kurz darauf an einem Felsvorsprung zum Liegen gekommen. Die Bergung war zunächst nicht aufwendig, aber der Zustand des Verunglückten machte einen Abtransport mit dem Hubschrauber aus Reutte notwendig.

Es folgten drei Radstürze im Kenzengebiet, die Einsätze forderten. Dabei wurden die verletzten Personen erstversorgt und anschließend per Krankenwagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. „Zwei Einsätze ereigneten sich innerhalb von drei Stunden, zum Glück waren die Verletzungen der betroffenen Personen nur gering“, heißt es.

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr war ein Bergsteiger bei der Überschreitung der Hochplatte am Fensterl Richtung Ammerwald ausgerutscht und hatte sich das Knie verdreht, so dass ein Weiterkommen aus eigener Kraft nicht mehr möglich war. Der angeforderte Hubschrauber aus Reutte nahm einen Luftretter der Bergwacht mit und setzte ihn beim Verletzten ab. Nach der Erstversorgung wurde der 27-Jährige per Seilwinde in den Helikopter gezogen und ins Krankenhaus gebracht.