Schaufensterwerbung in eigener Sache

Die erste von drei Phasen zur Belebung der Ortszentren ist abgeschlossen. Zumindest in Steingaden. In den Schaufenstern des ehemaligen Zenetti-Ladens können sich fortan die sieben Ikek-Gemeinden Steingaden, Prem, Burggen, Bernbeuren, Wildsteig, Rottenbuch und Böbing präsentieren.

Steingaden – Es ist ein erster Akt auf dem Weg, die Leerstände zu beleben und zu beseitigen. „Hier hat nun jede Gemeinde eine Plattform für ihre regionalen Produkte bekommen“, freute sich Wildsteigs Bürgermeister Josef Taffertshofer, der sich gemeinsam mit seinen Amtskollegen das von Architektin Annegret Michler und Grafikerin Alexia Waldschütz-Nierstrig vollendete Werk anschaute.

In den hochwertig aufbereiten Schaufenstern des ehemaligen Zenetti-Ladenes zeigen die sieben Gemeinden, was ihnen wichtig ist. Prem ein Flößerfahrzeug mit Zubehör. Burggen die Sanierung alter Bauernhäuser, Wildsteig fleißige Bienen, Rottenbuch neues Leben im altwürdigen Klosterhof, Bernbeuren Holz als wichtigstes Gut der Gemeinde und Böbing die gemeinsame Zukunft der interkommunalen Planung.

Es ist die erste Phase eines ehrgeizigen Projekts, mit dem man in Steingaden für eine Belebung des ehemaligen Zenetti-Ladens sorgen will. Phase zwei ist der Laden „Siebensachen“. Ein kleines Lädele, das am 30. November 2019 eröffnet wird. Dabei kooperiert die Gemeinde Steingaden mit der Bildungs- und Erholungsstätte Langau. Es werde „Schönes und Gutes der Region im historisch Weinwagenstadl angeboten“, freut sich Steingadens Bürgermeister Xaver Wörle.

In Phase drei wird der Zenetti-Laden auch im Inneren belebt. Mit einem kleinen Regionalmarkt, der Tourist-Information und einem kleinen Kultur-Café, in dem jede Woche eine kleine Veranstaltung angeboten werden soll. „Wir wollen da was Schönes auf die Füße stellen“, sagte Wörle. Fertigstellung: Später Herbst 2019. So die 60 Prozent staatlicher Fördermittel genehmigt werden.

Über die Gesamtkosten gibt es, so der Bürgermeister, noch keine konkrete Vorstellung. Wer das alles betreiben soll, da ist die Gemeinde aktuell mit Peter Barbian, Chef in Langau, derzeit im Gespräch.

