Abschluss in der Mittelschule Steingaden: Schule war ein Ort der Freude und der Gemeinschaft

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Die Neuntklässler der Mittelschule Steingaden mit Rektor Jürgen Jahrsdörfer, Konrektor Markus Nagel, Jutta Koch (Klassleiterin 9a) und Susanne Hartmann (Klassleiterin 9M) bei der offiziellen Abschiedsfeier in der Turnhalle Wildsteig: Viele der Schüler lassen die Schule nun hinter sich, auch manche M-Schüler starten ins Berufsleben. © Barbara Schlotterer-Fuchs

46 Schüler der Mittelschule Steingaden wurden jetzt feierlich verabschiedet. Einige von ihnen nur offiziell, weil sie der Schule als M-Schüler erhalten bleiben. Für die Neuntklässler und manche M-Schüler war es jedoch ein endgültiger Abschied.

Steingaden/Wildsteig – Nicht nur ein Ort des Lernens, sondern in erster Linie ein Ort der Freude und der Gemeinschaft: Das ist für Lehrer und Schüler die Mittelschule Steingaden. Das betonte nicht nur Rektor Jürgen Jahrsdörfer in seiner Abschiedsrede für die neunte Klasse und die M-Schüler, von denen sich manche bereits nach diesem Schuljahr ins Berufsleben verabschieden. Entlassen wurden die Schüler offiziell im Beisein ihrer Eltern und der Bürgermeister des Schulverbands in der Gemeindehalle Wildsteig.

„Euer Engagement in Vereinen zeigt, dass Ihr wisst, wie wichtig es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Engagement ist der Grundpfeiler einer jeden starken und lebendigen Gemeinschaft – vergesst das bitte nicht!“, so Jahrsdörfer. „Behaltet Euch den Pragmatismus und das lösungsorientierte Denken, das Ihr an Eurer Schule gelernt habt“, gab Schulverbandsvorsitzender Max Bertl den Schülern mit auf den Weg.

Dass sie die Schule immer als Ort der Gemeinschaft gesehen hatte: Das erzählten auch die Klassensprecher der neunten Klassen, Magnus Streif und Dominik Niggl. „Für uns war die Schule immer auch ein Ort, wo man Leute trifft“, erklärten sie in ihrer Abschlussrede. Ihren Dank sprachen sie dem Hausmeister für die guten Wurstsemmeln aus, ihrer Lehrerin Jutta Koch für die vielen Ausflüge und Projekte, und sie waren sich ganz sicher: „Vor allem Frau Koch wird merken, dass wir fehlen.“

Viele Lacher für Vorher-Nachher-Bilder

Diese wiederum erntete in den Schülerreihen viele Lacher mit ihrer Abschieds-Video-Präsentation. Koch zeigte darin Bilder von den sieben Buben und drei Mädchen, mit denen sie in die 7. Klasse gestartet war. Der optische Unterschied zu den festlich gekleideten jungen Frauen und feschen jungen Männern in den Reihen lag auf der Hand. Viel Gelächter gab es für jedes einzelne Bild. „Mach’ das Bild jetzt weg!“, rief einer der Gezeigten aus den Zuschauerreihen über sich selbst lachend.

Im achten Schuljahr gesellten sich drei neue Schüler zur Klasse hinzu. Das Ungleichgewicht zwischen wenigen Mädchen und vielen Buben hätte indes nie gestört, so Koch: „Unsere Mädels wussten sich gut zu verteidigen.“

Berufentdeckertour bei der Handwerkskammer, zwei Betriebspraktika, Bewerbungstraining, Teamwork bei der Schwanseeralley, Sponsorenlauf zugunsten der Ukraine-Hilfe, Kletterwald Garmisch, München-Tour und am Ende eine gemeinsame Abschlussfahrt nach Berlin: Die Neuntklässler hatten viele Gelegenheiten, auch abseits des Klasszimmers viel zu erleben, sich zu beweisen und Gemeinschaft zu leben. Koch dazu: „Jetzt könnt Ihr richtig stolz auf Euch sein, dass jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten – trotz schwieriger Zeiten in der 7. und 8. Klasse mit Homeschooling und teilweise Quarantänemaßnahmen – den Schulabschluss erfolgreich geschafft hat.“

Lehrer präsentierten 144 Schandtaten

Bastian Bauer und David Guggemoos von der Schüler-Mitverwaltung ließen die vergangenen Schuljahre Revue passieren. „Sehr viele Klassenarbeiten haben uns schlaflose Nächte bereitet“, so Bauer. Die Berlin-Fahrt hätten die beiden neunten Klassen zusammengeschweißt, so Guggemoos, der auf eine tolle Zeit zurückblickte, die nun ende. Er wünschte allen Absolventen, dass sie die Chance bekommen, „ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen. Ich hoffe, dass uns das allen gelingt.“ Ein Dank seinerseits ging auch an Rektor Jahrsdörfer für dessen guten Englisch-Unterricht. Mit entwaffnender Ehrlichkeit fügte Guggemoos an: „Ich kann’s zwar bis heut’ noch nicht...“

Die Lehrer hielten den Schülern schließlich ein persönliches Ständchen über die „144 Schandtaten der 9a und 9 M“, gereimt in Strophen, gesungen zur Melodie von Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“. Es gab Klavier-Begleitung und Gitarren-Melodien von Schüler Elias Föhr. Für die Lehrer gab’s Geschenke von den Schülern, unter anderem Bierflaschen mit Landjäger-Anhängsel.

Drei Schüler durften sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Von der Frank-Hirschvogel-Stiftung gab es für die besten Schüler der Mittelschule Steingaden Geldpreise. Je 300 Euro gingen an Hannes Fend (Notenschnitt: 1,3), Vincent Holzmann (Notenschnitt 1,3) und Elias Föhr (Notenschnitt 1,4).

Die Absolventen:

Klasse 9A: Bastian Bauer, Hanna Gehlert, Lena Gehlert, Florian Haberle, Tom Klewer, Christian Mair, Luca Neuhlerl, Dominik Niggl, Luis Riesenbeck, David Schwarz, Michaela Stich, Margnus Streif und Denis Wörz.

Klasse 9M: Luis Baur, Felix Carda, Lena Elbl, Hannes Fendt, Monika Fendt, Benjamin Fischer, Elias Föhr, David Guggemos, Philipp Hainz, Benedikt Heißerer, Leonhard Heißerer, Noah Hindelang, Thomas Hipp, Magnus Hollerbach, Lara-Sophie Holzmann, Vincent Holzmann, Carlotta Kaschner, Leonhard Kees, Luis Kögel, Moritz Lory, Jasmin Sarac, Sabrina Schmid, Elena Schuster, Laura Schuster, Jakob Seelos, Elisa-Marie Spengler, Janis Strauß, Luca Voit, Luca Welz und Roman Wörle.