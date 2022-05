Mitten im Ort: Mehrere Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß im Allgäu

Von: Boris Forstner

Dieser Wagen eines 55-jährigen Schongauers geriet in Trauchgau auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein mit vier Personen besetztes Auto. © Herold

Bei einem Frontalzusammenstoß in Trauchgau, den ein Schongauer verursacht hat, sind am Samstagnachmittag mehrere Menschen teils schwer verletzt worden.

Trauchgau - Laut Polizeibericht kam der 55-jährige Schongauer auf Höhe der Tankstelle aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-Jährigen aus Stammham (Landkreis Eichstätt) zusammen.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Schongauer wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos sowie ein ebenfalls 64 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine weitere Beifahrerin (63) wurde leicht verletzt mit dem Hubschrauber weggeflogen, eine weitere Insassin (64) wurde dagegen auch schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Insgesamt waren 18 Helfer der Feuerwehr Trauchgau mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. neben den beiden Hubschraubern aus Kempten und Reutte waren auch noch vier Rettungswägen im Einsatz. Die Straße war für eineinhalb Stunden gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr über die Reichen- und Dorfstraße um.

