Meister ihres Handwerks: Sebastian Trainer und Sebastian Moser sind an Spitze der Schreiner-Elite

Von: Andreas Jäger

Sebastian Moser, Sebastian Trainer und Ausbilder Florian Klein (v.l.) mit den Siegerwerken aus Deutscher Meisterschaft und „Guter Form“. © Andreas Jäger

Sebastian Trainer aus Wildsteig und Sebastian Moser aus Steingaden haben ihre Schreinerausbildung besonders erfolgreich absolviert und bei der bayerischen und deutschen Meisterschaft abgeräumt. Dafür sorgte neben Talent auch die stetige Förderung von Ausbilder Florian Klein.

Steingaden – „Das ist schon etwas ganz Besonderes, wir sind wirklich sehr stolz“: So beschreibt Schreinermeister Florian Klein aus Steingaden die herausragenden Leistungen seiner ehemaligen Auszubildenden Sebastian Trainer und Sebastian Moser: Der eine wurde bayerischer Meister, der andere deutscher Meister des Schreinerhandwerks. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss im Juli dieses Jahres arbeitet Moser nun als Geselle bei der Schreinerei Klein, Trainer wechselte zur Holzmanufaktur Sieber in Prem.

„Wir hatten zwar auch in der Vergangenheit schon einige talentierte Lehrlinge, aber so erfolgreich wie die beiden war bisher noch niemand“, erzählt Klein. Doch selbstverständlich ist neben dem Talent der jungen Schreiner auch die entsprechende Förderung des Ausbildungsbetriebs maßgeblich am Erfolg beteiligt. Klein habe sie von Beginn an stets sehr viel selbst machen lassen, darunter auch durchaus anspruchsvollere Aufgaben als sie manch anderer Auszubildender bekommt. „Das Arbeiten mit Holz macht einfach Spaß. Am Anfang hat man nur ein paar Bretter, am Ende wird daraus ein schönes Möbelstück“, so beschreibt Sebastian Trainer die Faszination seines Berufs.

Trainer und Moser setzen sich bei Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen durch

Wie sehr Trainer und Moser an ihren Aufgaben gewachsen sind, konnten sie im Oktober dieses Jahres dann beweisen: Die bayerische Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen stand an und beide Schreiner waren vertreten, Trainer als bester der Kammer Oberbayern und Moser als bester der Kammer Schwaben.

Mit Spaß und Leidenschaft sind die beiden jungen Schreinergesellen bei der Arbeit, wie auf dem Bild deutlich zu erkennen ist. © Andreas Jäger

Die Herausforderung für die insgesamt sieben Teilnehmer aus allen bayerischen Regierungsbezirken bestand darin, in einer Zeit von sieben Stunden eine Garderobenbank aus Eschenholz zu fertigen. Kein Problem für den Wildsteiger und den Steingadener, sodass die sechsköpfige Jury am Ende zu einem klaren Ergebnis kam: Sebastian Trainer wurde bayerischer Meister, Sebastian Moser belegte den zweiten Platz.

Schnelligkeit, räumliche Vorstellungskraft, Präzision und Perfektion waren gefragt

Damit qualifizierten sich die beiden 20-Jährigen auch automatisch für die deutsche Meisterschaft Anfang November im niedersächsischen Bad Zwischenahn. Hier ging es nun darum, sich unter den insgesamt 17 Landessiegern aus allen Ecken der Bundesrepublik durchzusetzen. Da versteht es sich natürlich, dass der Schwierigkeitsgrad nicht gerade gering ist: So mussten die jungen Schreiner ein Sideboard mit 20 Holzverbindungen herstellen.

Neben Schnelligkeit, räumlicher Vorstellungskraft und Präzision war auch handwerkliche Perfektion nötig, um am Ende punkten zu können. Nach 19 Stunden Arbeit stand dann fest, wer all diese Punkte am besten vereinen konnte: Es war Sebastian Moser, der sich nun mit Fug und Recht „deutscher Schreinermeister“ nennen darf.

Ausbilder Florian Klein bedauert, dass viele Betriebe nicht mehr ausbilden

Doch damit nicht genug, Mosers Siegesserie ging sogar noch weiter: Ende November gewann er auch noch „Die Gute Form“, den Gestaltungswettbewerb der bayerischen Schreinerinnung.

Großartige Leistungen, für die sich freilich auch Ausbilder Florian Klein auf die Schulter klopfen darf. „Nur leider dankt dem Ausbildungsbetrieb niemand auf diesen Meisterschaften“, bedauert Klein. Dabei seien es doch gerade die Betriebe, die Zeit und Geld in die Schreiner von morgen investierten. „Wirtschaftlich ist das zumeist nicht“, sagt Klein und so verwundert es kaum, dass mittlerweile nur noch rund 20 Prozent der bayerischen Schreinerbetriebe überhaupt ausbilden: „Es gibt im Schreinerhandwerk heutzutage leider viele junge Menschen, die den Beruf gerne lernen würden, aber einfach keinen Ausbildungsbetrieb finden.“

