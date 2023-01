Steingaden braucht gewaltige Anstrengungen für wichtige Großprojekte

In Steingaden stehen unter anderem der Anschluss der Abwasserleitungen an die Kläranlage Lechbruck und die Sanierung der Mittelschul-Turnhalle kurz vor dem Abschluss.

Jahresgespräch mit Bürgermeister Max Bertl

In Steingaden stehen viele wichtige Projekte – darunter der Anschluss der Abwasserleitungen an die Kläranlage Lechbruck oder die Sanierung der Mittelschul-Turnhalle – zwar kurz vor dem Abschluss, bedürfen aber noch einer gewaltigen Anstrengung. Bürgermeister Max Bertl ist zuversichtlich und voller Tatendrang.

Steingaden – „Anspruchsvoll“ und „liebenswert“: Mit diesen Worten charakterisiert Steingadens Bürgermeister Max Bertl (CSU) seine Heimatgemeinde. Seit der Kommunalwahl vor drei Jahren steht der gebürtige Wildsteiger an der Spitze der Amtsgeschäfte in Steingaden.

Zu dieser Wahl damals angetreten zu sein, sei „die beste Entscheidung meines Lebens“ gewesen, wie Bertl im Rückblick schwärmt. Die vielen Aufgaben, die im neuen Jahr 2023 vor ihm stehen, zusammen mit dem Gemeinderat anzupacken, sei ihm ein echtes Herzensanliegen: „Ich freue mich und bin voller Tatkraft.“

Urspring ist schon angeschlossen, jetzt folgt der Hauptort

Zu tun gibt es eine ganze Menge: Ein großes Thema ist der Anschluss der 3000-Seelen-Gemeinde mit seinen 53 Ortsteilen an das Klärwerk in Lechbruck und der damit verbundene Beitritt zum Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren . Ein Projekt, das kurz vor seinem Abschluss steht. Das Pumpwerk in Urspring ist schon ans Netz angeschlossen, jetzt ist der Hauptort an der Reihe. „Da fehlt jetzt nur noch die Ausstattung“, informiert der Steingadener Rathauschef.

+ Max Bertl ist Steingadens Bürgermeister. © Sala

Schon seit Oktober 2022 schickt die Gemeinde das Abwasser aus Urspring zu ihren Nachbarn in den Westen. Durch eine Leitung unter dem Lech hindurch fließt es in die Kläranlage nach Lechbruck, die sie aufbereitet und gesäubert in den Lech abgibt. Ab Mai soll dort das gesamte Steingadener Abwasser geklärt werden.

Eine andere große Baustelle, die es bald nicht mehr geben wird, liegt unweit des Rathauskomplexes, genauer gesagt an der Marie-Eberth-Straße: Dort sind seit dem Frühjahr 2020 Arbeiten im Gang, um die Turnhalle der Mittelschule umfassend zu sanieren.

Turnhalle soll zum neuen Schuljahr wieder nutzbar sein

Eigentlich hätte die zusammen mit den Nebengebäuden rund 900 Quadratmeter große Halle nur energetisch saniert werden sollen. Doch der im Zuge der Arbeiten zutage getretene Schadstoffbefund hat die Projektdimensionen noch einmal erheblich vergrößert. Seitdem ist die Halle nicht nutzbar. Zu Beginn des neuen Schuljahrs werden sich, so die Hoffnung des Rathauschefs, die Pforten dort wieder öffnen: „Davon gehe ich ganz schwer aus“, sagt Bertl.

Der Dauerbrenner „Sanierung des Fohlenhofs“ hingegen wird die Gemeinde noch auf längere Zeit beschäftigen, 2023 sind keine großen Sprünge zu erwarten. Das mindestens zehn Millionen Euro teure Projekt werde sicher seine ganze Amtszeit begleiten, meint Bertl. Um nicht den Gemeinderat mit den umfangreichen Planungen zu belasten – allein das Herrichten des Nordflügels ist auf viele Jahre ausgelegt – wurden eigene Arbeitskreise ins Leben gerufen, die regelmäßig tagen. Schon Bertls Vorgänger Xaver Wörle hatte mit der Sanierung des großen Gebäudekomplexes begonnen, nun möchte Bertl die Lücke in dem Vierseithof schließen.

Drei neue Spielplätze, einer davon ein „Park für Jung und Alt“

Auch an die Belange der kleinen Steingadener wird heuer gedacht: Geplant ist die Errichtung von drei Spielplätzen, und zwar an der Grundschule, am neuen Friedhof und am Hopfenfeld. Letzteres soll allerdings mehr eine Art „Park für Jung und Alt“ werden, wie es sich der Bürgermeister wünscht. Ausgestattet werden soll er mit Elementen wie Amphitheater, Grillstelle, Schlammlöchern, Kriechvorrichtungen und Obstbepflanzungen. Derzeit arbeitet die Gemeinde in Abstimmung mit einem Planungsbüro an entsprechenden Entwürfen.

Weitere Bauvorhaben, die Steingaden im Jahr 2023 beschäftigen werden, sind die Sanierung der Litzauerstraße und der Bau einer rund 4,5 Kilometer langen Wasserleitung in die Hirschau.

Und auch der im vergangenen Jahr an den Start gegangene Automaten-Dorfladen – ein regional einzigartiges Konzept – soll weiter ausgebaut werden. Der Clou: Alle Bürger dürfen als Direkt-Anbieter mitmachen, und zwar per Automat. Bertl wünscht sich eine Erweiterung des heimfrischen Warenangebots, „Stück für Stück wollen wir das auf den Weg bringen“.

