Neue Steingadener Erlebnis-App „Locandy“ im Test: Mehr Frust als Lust

Beim Herunterladen der Erlebnis-App am Welfenbrunnen wird die Geduld der Tester gleich zu Beginn auf eine harte Probe gestellt. © Sabine Näher

„Spannendes rund um die Klostergeschichte, den Brettleweg oder die Wieskirche erfahren“: Das verspricht die neue Erlebnis-App „Locandy“, mit der Besucher seit kurzem in Steingaden auf interaktive Entdeckungsreise gehen können. Doch hält das Angebot, was es verspricht? Wir haben es getestet.

Steingaden – In unserem Praxistest gehen wir auf „Die Jagd nach dem Welfenschwert“: „Das Unfassbare ist geschehen! Das kostbare Damastschwert wurde aus dem Grab des Welf VI gestohlen. Begib dich in diesem interaktiven Hörspiel-Abenteuer zusammen mit Abt Anselm von Steingaden auf die Suche nach dem Schwert. Es gilt knifflige Rätsel zu lösen und eine spannende Verfolgungsjagd anzutreten.“ So lautet der Werbetext. Eine sechsköpfige Familie aus dem Ammertal, Oma Ingrid mit Tochter Alexandra und den Enkeln Johann (7), Emma (9), Lena (11) und Pius (11) nimmt die Herausforderung an.

Herunterladen der App wird zur Geduldsprobe

Doch bevor die Verfolgungsjagd starten kann, sind erst einmal technische Hürden zu nehmen. Das Einscannen und Herunterladen der App überfordert zwei der vorhandenen Handys. Das dritte arbeitet tapfer. Doch das Laden dauert. „Wann gehen wir los?“, erkundigt sich Johann. „Wir haben erst 48 Prozent heruntergeladen“, erklärt seine Mutter. „Und wie viel brauchen wir: 100?“, fragt ihre Nichte Emma zaghaft nach. Leider ja! Auch Alexandras an sich sinnvoller Vorschlag, während des Ladeprozesses schon zur nächsten Station zu laufen, hilft nicht weiter: Keiner weiß, wohin es gehen soll. So wird die Geduld der Kinder schon vor dem Start auf eine harte Probe gestellt.

Es dauert tatsächlich eine halbe Stunde, bis sich die Stimmen der Erzähler erstmals vernehmen lassen. Nun scharen sich alle erwartungsvoll um das Smartphone. Doch die Vorfreude erfährt schon bald einen Dämpfer: Der erste Einführungstext ist viel zu ausführlich und gespickt mit Fachbegriffen. Obwohl sich die kleinen wie großen Detektive alle Mühe geben, ist es unmöglich, alles beim einmaligen Hören zu erfassen.

Textflut schmälert die Motivation

Dann wird die erste Frage gestellt und endlich Aktivität verlangt: „Welchen Beinamen hatte Welf VI: Der Löwe? Der Kahle? Der Milde?“ Erster Rateversuch: Löwe? Falsch, sagt die App. Da melden sich Emma und Lena vehement zu Wort: „Der Milde! Das haben wir vorhin schon gesagt…“ Und die Mädels haben recht! „Ihr scheint der Aufgabe würdig zu sein“, befindet die sonore Stimme des Erzählers. Doch anstatt nun endlich aktiver in die Jagd einzusteigen, folgt erneut eine Textflut, die die eben gewonnene Motivation schon wieder schmälert. Schier endlos wird die historische Vorgeschichte verhandelt.

Die nächste Frage bringt dann erstmals Bewegung in die Gruppe. Ein Dokument ist zu deuten. Der Patron der Kirche wird gesucht. Also geht es vom Welfenbrunnen zur Klosterkirche. Dort ist der Name St. Johannes zu finden. Doch die Antwort wird als falsch zurückgewiesen. Und ein Hinweis gegeben: Der erste Bischof von Paris sei gesucht, der Schutzheilige Frankreichs. Ratlosigkeit ringsum. Die Frage ist nur mit Hilfe des Internets zu beantworten. Doch der Empfang ist nicht der Beste. „Dionysos“ erweist sich endlich als richtig.

Nun geht es weiter: „Du musst zur ehemaligen Pfarrkirche am östlichen Ende des Marktplatzes, vor dem Torhaus nach links.“ Oma Ingrid weiß als erste, wo Osten ist und geht zielstrebig voraus. „Die ehemalige Pfarrkirche erkennst du am Spitzbogenfenster. Dort startest du die zweite Station.“ Es entbrennt eine Diskussionen, ob das, was an der Hauswand zu erkennen ist, ein zugemauerter Spitzbogen sein kann. Ein Foto bringt Klarheit. Nun verkündet der Erzähler, die Diebe seien aus einem Spitzbogenfenster entwichen. Nächste Frage: „Stammt dieses Fenster aus der Gotik, Romanik oder Renaissance?“ Der Erfolg, mit der Gotik richtig gelegen zu haben, geht wieder unter in einem langen Text, der mit seinen detaillierten Informationen auch eher als Lese-, denn als Hörtext taugt.

Dritte Station ist die Kapelle an der Friedhofsmauer. Hier ist das Wappentier der Welfen zu suchen. Diesmal hat Pius die richtige Lösung parat: Löwe! Während auf dem Handy ein Pergament erscheint, dessen Buchstaben zu den Namen vier Heiliger aus dem Prämonstratenserorden zu ordnen sind, schalten die Kinder allmählich ab.

Das Fazit der Tester

An der Turmfassade des Welfenmünsters öffnet sich die vierte Station. „Die Schurken müssen sich ganz in der Nähe befinden“, raunt die Erzählerstimme. Nun ist in der Kirche eine Skelettreliquie zu suchen. Doch was, wenn die Kirche geschlossen ist oder Messe gehalten wird? Zum Glück ist sie zugänglich. Oma Ingrid findet die Reliquie als erste. Sie stammt von St. Beninus. Zu früh gefreut – das passt nicht, denn verlangt sind 13 Buchstaben. Die Energie der Schwertsucher ist endgültig verpufft. Nach und nach finden sich alle ermattet am Ausgangspunkt Welfenbrunnen ein.

Das Fazit der Tester: Für studierte Historiker ist diese Suche sicher vergnüglich. Als Familienunterhaltung taugt sie eher nicht, denn sie schafft mehr Frust als Entdecker-Lust. Und setzt viel zu sehr auf das Handy als alleinigen Instruktor.

Von Sabine Näher

