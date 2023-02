Nach Jahrzehnten wieder Faschingstreiben in Steingaden: Duo organisiert Umzug und Open-Air-Party

Von: Rafael Sala

Teilen

Sie organisieren den ersten Steingadener Faschingsumzug seit 60 Jahren: Alexander Mößmer (l.) und Johannes Bär. © Rafael Sala

Die Narren sind los – auch in Steingaden: Bereits am Samstag, 11. Februar, findet dort erstmals nach Jahrzehnten wieder ein Faschingsumzug statt.

Steingaden – Er ist gebürtiger Steingadener, regelrecht vernarrt ins Faschingstreiben und kann nicht verstehen, warum der Ort, in dem er geboren und aufgewachsen ist, diesbezüglich seit sage und schreibe 60 Jahren nichts mehr auf die Beine gestellt hat. „Das hat mich traurig gemacht und geärgert“, gesteht Alexander Mößmer.

Nun hat er zusammen mit seinem Kompagnon Johannes Bär Nägel mit Köpfen gemacht und den ersten Steingadener Faschingsumzug ins Leben gerufen: Am Samstag, 11. Februar, steht die 3000-Seelen-Gemeinde ganz im Zeichen der Narren und Jecken. Aufstellung ist um 13 Uhr am Marktplatz, um 13.30 Uhr beginnt der fröhliche Umzug in einem weiträumigen Bogen zur Open-Air-Party im Innenhof des Fohlenhofs. Kräftig für Stimmung sorgen sollen zwei erfahrene Moderatoren aus Innsbruck, die Mößmer und Bär engagiert haben. Star-DJ ist Thomas Gierl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Fasching in Steingaden: Zahlreiche Umzugswagen und eine Party

Zehn Umzugswagen sind schon fix angemeldet, „20 weitere haben mir mündlich zugesagt, dass sie kommen“, schildert Mößmer, der 27-jährige gelernte Metallbauer. In der Summe macht das 30. Das sind zwar nicht so viele, wie es sich das Duo im Idealfall gewünscht hat, doch eine stattliche Zahl, über die sich die beiden mehr als freuen. Sogar eine Firma haben sie für das Ereignis ins Leben gerufen – die „mb Eventmanagement“, die im Internet unter www.fasching-steingaden.de kontaktiert werden kann und über die sämtlichen organisatorischen Fragen für diesen und alle künftigen geplanten Faschingsumzüge in der Gemeinde laufen.

Ausgelassene Stimmung, Musik und Konfettibomben sind das eine, doch das Ganze muss natürlich finanziert werden, weswegen die Open-Air-Party nicht umsonst ist. Acht Euro kostet der Eintritt pro Person – eine Entscheidung, die nötig war, um die bereits getätigten Kosten in Höhe von 20 000 Euro so gut wie möglich aufzufangen. „Am liebsten würden wir nichts verlangen, doch das geht nicht, sonst bleiben wir auf den Kosten sitzen“, schildert Mößmer.

Er hofft auf große Beteiligung der Bevölkerung. „Alle, die Fasching mögen und Spaß haben wollen, sind eingeladen.“ Egal ob als Fußgruppe oder als Festwagen – eine Anmeldung ist noch möglich an fasching@mb-eventmanagement.com.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Auch für faschingswütige Kinder in der Region Weilheim-Schongau ist einiges geboten.