Steingaden feiert 875 Jahre Welfenmünster - drei Tage lang

Das 2019 restaurierte Welfenmünster in Steingaden. © Herold

Steingaden feiert: Zum 875-jährigen Bestehen des Welfenmünsters dreht die Gemeinde am großen Rad. Über drei Tage lang werden sich die Feierlichkeiten hinziehen.

Steingaden – Weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist das Welfenmünster in Steingaden. Mit seiner schönen Ornamentik, seinen Fresken, Arkaden und den Grabdenkmälern berühmter Persönlichkeiten, mit seiner ganzen bewegten und reichhaltigen Geschichte, zieht es Besucher aus aller Welt an. Gegründet wurde das Prämonstratenserkloster im Jahr 1147 von Welf VI. – genau 875 Jahre ist das her.

Es dürfte kaum einen Steingadener geben, der dieses Datum nicht kennt wie seine Westentasche – steht es doch am Beginn einer Blütezeit, die weithin ausstrahlte, mit klösterlichen Besitztümern in Landsberg oder in Südtirol, um nur zwei Beispiele zu nennen.

„Das wird eine große Sache“

Die 3000-Seelen-Gemeinde Steingaden am Rande des Allgäus nimmt das Jahr als Anlass zum Feiern. Kräftig zu feiern: „Das wird eine große Sache, wir freuen uns, ein richtiges Jubiläum“, schildert Bürgermeister Max Bertl (CSU) im Gespräch mit der Redaktion. Los geht es am Samstag mit einem etwas intimer gehaltenen Rahmen. Auf dem Programm steht unter anderem ab 20 Uhr ein Festabend im Innenhof des Gotteshauses mit Ansprachen, Musik und einer Spiel-Szene aus „Welfs Erbe“ von der Welfenbühne Steingaden.

Der große Tag ist dann der Pfingstsonntag: Um 8 Uhr erklingen Salutschüsse der Böllerschützen, um 9.45 Uhr wird zur Messe geläutet. Zentrum der Feierlichkeiten ist ab 11 Uhr der Fohlenhof, wohin die Besucher Schützen, Fahnenabordnungen und Musikkapelle geleiten. „Da ist der Höhepunkt zu erwarten“, sagt der Rathauschef mit Blick auf die Auftritte der Welfenbühne, die kurze Spielszenen zum Besten geben, sowie des Männerchores, der Schnaidbergmusik, der Musikkapelle Schabs und des Musikvereins Steingaden.

Steingaden als Familie entdecken

Selbstverständlich werden auch die Plattler und die drei Trachtenvereine nicht fehlen, ferner gibt es ein Kinderprogramm, unter anderem mit der Aktion „Entdecke Steingaden – ein Ortsparcours für Familien“. Um 15 Uhr ist wieder die Welfenbühne dran, zwei Stunden später läutet das Gotteshaus zur Vespermesse.

An Pfingstmontag wird der Bischof von Augsburg, Bertram Meier, den Gottesdienst zelebrieren, Beginn ist um 9.45 Uhr. Den Abschluss der dreitägigen Veranstaltung bildet dann ab 11.15 Uhr ein Standkonzert am Marktplatz, wieder mit dem Musikverein Steingaden und der Schabser Musikkapelle. Um 17 Uhr haben dann erneut die Kinder ihren großen Auftritt – mit dem Musical „Bartimäus geht ein Licht auf“ im Welfenmünster. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung in den Zimmerstadel verlegt. Und natürlich darf auch herzhaft gespeist werden: Weißwurstfrühstück, Grillspezialitäten, Steckerlfisch und selbst gebackene Kuchen – „es wird an nichts fehlen“, verspricht Bertl.

