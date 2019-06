Furioses Zusammenspiel lässt Wieskirche erklingen

Konzert „Musik im Pfaffenwinkel“

Beim zweiten Konzert der Reihe „Musik im Pfaffenwinkel“ am Sonntagabend in der fast ausverkauften Wieskirche reihte sich ein Highlight an das andere. Das lag auch daran, dass mit dem Posaunenensemble „OPUS 4“, dem Münchner Knabenchor und dem Organisten Anton Waas eine ungewöhnliche Konstellation an Künstlern auftrat.